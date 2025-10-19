Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2006-os szakítása óta egy komoly kapcsolatáról sem tudni. Eminem most újra randizik, glamcsapatának tagjával, Katrina Malotával jár.

Közel két évtizeddel utolsó nyilvános kapcsolata után újra rátalált a szerelem Eminemre. A hírek szerint a 53 éves rapper glamcsapatának egyik tagjával, Katrina Malotával alkot egy párt. Eközben hatalmas örömhír érte, kétszeres nagypapa lesz, ugyanis  lánya, Alaina Scott első gyermekét várja.

Eminem újra szerelmes
Eminem újra szerelmes
Forrás: Getty Images North America

Eminem és Malota hónapok óta randiznak

Lapinformációk szerint Eminem a stylistjával, Katrina Malotával jött össze. A románcuk már jó ideje tart, a munkakapcsolat során lettek szerelmesek egymásba. A Radaronline értesülései szerint Malota évek óta tagja Eminem glamcsapatának, és rendszeresen készíti a rapper frizuráját, valamint a sminkjét videoklipekhez és fellépésekhez. A stylist korábban olyan előadókkal is együttműködött, mint 50 Cent, Robin Thicke és Snoop Dogg. A kapcsolat részletei egyelőre nem sokat tudni, ugyanis sem Eminem, sem Malota nem nyilatkozott róla. Eminem utoljára volt feleségével, Kim Scott-tal élt kapcsolatban, akivel 2006-ban szakított végleg.

Sokáig volt magányos

Egy bennfentes egy évvel ezelőtt elárulta, hogy a Grammy-díjas előadó „túlságosan sokat csalódott és nincs bátorsága belevágni egy komoly kapcsolatba”. Hozzátette, hogy Eminemet - a többszörös újrakezdés ellenére - sikertelen kapcsolata Kim Scottal egy életre megsebezte, holott vágyna egy új szerelemre

Nemsokára megszületik a második unokája

Október 12-én Eminem legidősebb lánya, Alaina Scott az Instagramon bejelentette, hogy várandós. A rappernek van már egy unokája, másik lánya, Hailie Jade Scott márciusban adott életet Elliotnak

