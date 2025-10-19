Közel két évtizeddel utolsó nyilvános kapcsolata után újra rátalált a szerelem Eminemre. A hírek szerint a 53 éves rapper glamcsapatának egyik tagjával, Katrina Malotával alkot egy párt. Eközben hatalmas örömhír érte, kétszeres nagypapa lesz, ugyanis lánya, Alaina Scott első gyermekét várja.

Eminem újra szerelmes

Forrás: Getty Images North America

Eminem és Malota hónapok óta randiznak

Lapinformációk szerint Eminem a stylistjával, Katrina Malotával jött össze. A románcuk már jó ideje tart, a munkakapcsolat során lettek szerelmesek egymásba. A Radaronline értesülései szerint Malota évek óta tagja Eminem glamcsapatának, és rendszeresen készíti a rapper frizuráját, valamint a sminkjét videoklipekhez és fellépésekhez. A stylist korábban olyan előadókkal is együttműködött, mint 50 Cent, Robin Thicke és Snoop Dogg. A kapcsolat részletei egyelőre nem sokat tudni, ugyanis sem Eminem, sem Malota nem nyilatkozott róla. Eminem utoljára volt feleségével, Kim Scott-tal élt kapcsolatban, akivel 2006-ban szakított végleg.

Sokáig volt magányos

Egy bennfentes egy évvel ezelőtt elárulta, hogy a Grammy-díjas előadó „túlságosan sokat csalódott és nincs bátorsága belevágni egy komoly kapcsolatba”. Hozzátette, hogy Eminemet - a többszörös újrakezdés ellenére - sikertelen kapcsolata Kim Scottal egy életre megsebezte, holott vágyna egy új szerelemre.

Nemsokára megszületik a második unokája

Október 12-én Eminem legidősebb lánya, Alaina Scott az Instagramon bejelentette, hogy várandós. A rappernek van már egy unokája, másik lánya, Hailie Jade Scott márciusban adott életet Elliotnak.