Elektromos sokkolót vetett be a rendőrség Eminem volt felesége ellen: megharapta egyiküket – FOTÓ

„Tűnjenek el a házamból" – ezt kiabálta állítólag Eminem volt felesége, Kim Scott a hozzá kiérkező rendőröknek, akikre még rá is támadt. A nőt kórházba szállították, miután sokkolóval kellett hatástalanítani.

Eminem volt felesége, Kim Scott 2011-ben.

Forrás: HENRY McGEE/ZUMAPRESS.com/Northfoto

Eminem volt felesége rátámadt a hozzá kiérkező rendőrökre

Eminem volt felesége, az 51 éves Kim Scott többször összetűzésbe került már a hatóságokkal. Ezúttal egy rokona hívta ki a rendőröket és mentőket, a segélykérő szerint ugyanis a nő öngyilkosságot kísérelt meg. A kiérkező hatóságokkal szemben azonban ellenállást tanúsított Kim. „Tűnjenek el a házamból" – kiabálta állítólag. A rendőrségi jelentések szerint Eminem volt felesége dühös és harcias volt, valamint csak melltartót és alsóneműt viselt a hatóságok kiérkezésekor.

Amikor megpróbálták megbilincselni, Kim Scott megharapta az egyik rendőrt a alkarján.

Ezek után elektromos sokkolót vetettek be, ekkor a nő belerúgott az egyik biztosúr sípcsontjába. Az eset után a michigani Mount Clemensben található McLaren Macomb Kórházba szállították. Jelenlegi állapota ismeretlen.

Eminem volt felesége, kim Scott, ahogy kórházba szállítják az incidens után.

Forrás: Profimedia/TMZA

Kim Scott korábban is kísérelt már meg öngyilkosságot, és többször került összetűzésbe a törvénnyel. Júniusban elfogatóparancsot adtak ki ellene, mert nem jelent meg az ittas vezetése miatti bírósági meghallgatásán, ami miatt egy hónappal korábban tartóztatták le – írja a Page Six.

Eminem és Kim Scott kapcsolata

Eminem és Kim Scott évtizedeken át voltak rendkívül viharos kapcsolatban. Először tinédzserekként találkoztak egy házibuliban 1988-ban. Később Kim és ikertestvére, Dawn – aki 2016-ban drogtúladagolásban vesztette életét – elmenkültek otthonról és beköltöztek Eminemhez (Marshall Mathers), aki édesanyjával lakott. Kimnek és a rappernek 1995-ben született meg az egyetlen közös gyereke, Hailie Jade Scott, a pár 1999-ben házasodott össze, de 2001-ben elváltak. 2006-ban aztán újra összeházasodtak, de néhány hónap után ismét válás lett a kapcsolat vége. Aztóa nem alkotnak egy párt, Eminemnek pedig nem született több gyereke, viszont örökbe fogadta Kim egy másik kapcsolatából született gyerekét, Stevie-t, valamint a nő ikertestvérének a gyerekét, Alainát is.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: