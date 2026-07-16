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Elektromos sokkolót vetett be a rendőrség Eminem volt felesége ellen: megharapta egyiküket – FOTÓ

letartóztatás feleség Eminem
Nagy Anna
2026.07.16.
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Elektromos sokkolóval kellett hatástalanítani. Eminem volt felesége, Kim Scott rátámadt a hozzá kivonuló rendőrökre.

„Tűnjenek el a házamból" – ezt kiabálta állítólag Eminem volt felesége, Kim Scott a hozzá kiérkező rendőröknek, akikre még rá is támadt. A nőt kórházba szállították, miután sokkolóval kellett hatástalanítani. 

Eminem volt felesége, Kim Scott 2011-ben.
Eminem volt felesége, Kim Scott 2011-ben.
Forrás: HENRY McGEE/ZUMAPRESS.com/Northfoto

Eminem volt felesége rátámadt a hozzá kiérkező rendőrökre

Eminem volt felesége, az 51 éves Kim Scott többször összetűzésbe került már a hatóságokkal. Ezúttal egy rokona hívta ki a rendőröket és mentőket, a segélykérő szerint ugyanis a nő öngyilkosságot kísérelt meg. A kiérkező hatóságokkal szemben azonban ellenállást tanúsított Kim. „Tűnjenek el a házamból" – kiabálta állítólag. A rendőrségi jelentések szerint Eminem volt felesége dühös és harcias volt, valamint csak melltartót és alsóneműt viselt a hatóságok kiérkezésekor. 

Amikor megpróbálták megbilincselni, Kim Scott megharapta az egyik rendőrt a alkarján. 

Ezek után elektromos sokkolót vetettek be, ekkor a nő belerúgott az egyik biztosúr sípcsontjába. Az eset után a michigani Mount Clemensben található McLaren Macomb Kórházba szállították. Jelenlegi állapota ismeretlen.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Chesterfield, UNITED KINGDOM **USA AND CANADA CLIENTS MUST CALL FOR RIGHTS** Eminem's ex-wife Kim Scott seems to be in trouble again ... this time, paramedics removed her from her Michigan home on a gurney after receiving an emergency call ... and we've got footage. TMZ obtained several photos and a video showing first responders wheeling Kim out of her house in Chesterfield on Saturday evening ... loading her into the back of an ambulance. According to a Chesterfield Fire/EMS report, the initial call came in around 8 PM for a person who was "Unconscious/Fainting." The report lists the incident type as "Hemorrhage/Laceration," and it also states EMS workers responded to a medical emergency along with the Chesterfield PD. After she was loaded into the ambulance, Kim was rushed to McLaren Macomb Hospital for treatment. Her current status and condition are unclear. The Chesterfield PD would only confirm officers responded to Kim's home. As we previously reported, Kim's had a rough time lately. She was arrested on suspicion of operating a vehicle while intoxicated in May after authorities say she crashed into a parked car in Chesterfield. Then, in June, the judge in her case issued temporary bench warrants for failure to show up to court hearings, but the warrants were later cleared. You may recall ... Kim and Eminem got hitched twice back in the day ... with both marriages ending in divorce. **MANDATORY,Image: 1116561392, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Pictured: Kim Scott
Eminem volt felesége, kim Scott, ahogy kórházba szállítják az incidens után.
Forrás:  Profimedia/TMZA

Kim Scott korábban is kísérelt már meg öngyilkosságot, és többször került összetűzésbe a törvénnyel. Júniusban elfogatóparancsot adtak ki ellene, mert nem jelent meg az ittas vezetése miatti bírósági meghallgatásán, ami miatt egy hónappal korábban tartóztatták le – írja a Page Six.

Eminem és Kim Scott kapcsolata

Eminem és Kim Scott évtizedeken át voltak rendkívül viharos kapcsolatban. Először tinédzserekként találkoztak egy házibuliban 1988-ban. Később Kim és ikertestvére, Dawn – aki 2016-ban drogtúladagolásban vesztette életét – elmenkültek otthonról és beköltöztek Eminemhez (Marshall Mathers), aki édesanyjával lakott. Kimnek és a rappernek 1995-ben született meg az egyetlen közös gyereke, Hailie Jade Scott, a pár 1999-ben házasodott össze, de 2001-ben elváltak. 2006-ban aztán újra összeházasodtak, de néhány hónap után ismét válás lett a kapcsolat vége. Aztóa nem alkotnak egy párt, Eminemnek pedig nem született több gyereke, viszont örökbe fogadta Kim egy másik kapcsolatából született gyerekét, Stevie-t, valamint a nő ikertestvérének a gyerekét, Alainát is. 

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

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