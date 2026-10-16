Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 16., péntek Gál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
királyi család

Nem Fülöp herceg volt az egyetlen férfi II. Erzsébet királynő életében: ebbe a hírességbe volt szerelmes titokban

Getty Images Europe - Tim Graham
királyi család II. Erzsébet királynő Fülöp herceg szerelem II. Erzsébet
Nagy Anna
2026.10.16.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Évtizedeken át a brit monarchia egyik legnagyobb szerelmi történeteként emlegették a királynő és Fülöp herceg kapcsolatát. II. Erzsébet királynő azonban egy másik híres férfi iránt is gyengéd érzelmeket táplálhatott, erről pedig maga az érintett rántotta le a leplet.

II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg kapcsolata több mint hét évtizeden át tartott, ám úgy tűnik, a néhai uralkodó életében akadt egy másik férfi is, aki különleges helyet foglalhatott el a szívében. Legalábbis erre utalnak egy világhírű zenész legújabb kijelentései. A 84 éves sztár egy podcastbeszélgetésben idézte fel az uralkodóval való találkozásait, és azt is elmesélte, miért gondolja úgy, hogy a királynő talán többet érzett iránta egyszerű szimpátiánál.

1946-ban II. Erzsébet királynő
II. Erzsébet királynő 1946-ban.
Forrás: Hulton Royals Collection

Erzsébet királynő szerelme nem csak Fülöp herceg lehetett?

A 2022 szeptemberében elhunyt uralkodó magánélete mindig is foglalkoztatta a nyilvánosságot. Bár Fülöp herceggel kötött házassága a brit királyi család történetének egyik leghosszabb kapcsolata volt, most egy egészen váratlan történet került napvilágra.

A Good Hang with Amy Poehler podcast egyik adásában egy legendás brit zenészt arról kérdeztek, volt-e olyan híresség, akivel személyesen találkozva igazán zavarba jött.

A válasz egyetlen szó volt: „A királynő.”

A sztár ezután elárulta, hogy mindig különleges érzésekkel gondolt II. Erzsébetre, és valahányszor találkoztak, lenyűgözte az uralkodó személyisége.

„És tőle aztán nem fogsz autogramot kapni. Nagyszerű volt. Imádtam a királynőt” – fogalmazott. A történet azonban itt még korántsem ért véget. A zenész ugyanis azt is elárulta, hogy felesége szerint a vonzalom akár kölcsönös is lehetett.

Egy világhírű zenész rabolhatta el Erzsébet királynő szívét

A titokzatos férfi nem más, mint Paul McCartney, a Beatles legendás zenésze, aki fiatalon maga is rajongott az uralkodóért. Sőt, elmondása szerint zenésztársaival együtt kifejezetten vonzónak találták a királynőt.

Igazi bombázó volt

 – jelentette ki McCartney, majd felidézte, hogy annak idején milyen különlegesnek tartották a fiatal Erzsébetet.

Paul McCartney fiatalon maga is rajongott II. Erzsébet királynőért.
Paul McCartney fiatalon maga is rajongott II. Erzsébet királynőért.
Forrás: Entertainment Pictures/Amazon MGM Studios

A Beatles tagjai számára a királynő nem csupán az ország uralkodója volt, hanem egy gyönyörű nő is, akiért titokban rajongtak. De vajon Erzsébet királynő szerelme valóban viszonzásra talált volna, ha más körülmények között ismerkednek meg? Paul McCartney szerint ezt soha nem fogjuk megtudni, ám jelenlegi felesége, Nancy Shevell meg van győződve arról, hogy az uralkodó vonzódott hozzá.

„Nancy, a mostani feleségem azt mondja: »Tetszettél neki.« Persze nem lehet tudni, hogy van-e ebben bármi igazság… De szeretem azt hinni, hogy igaz”mesélte nevetve a zenész.

Erzsébet királynő fiatalon is lenyűgözte a Beatles tagjait

Paul McCartney mindössze kilencéves volt, amikor II. Erzsébet 1952-ben trónra lépett. Az uralkodó koronázása olyan jelentős eseménynek számított, hogy a zenész visszaemlékezése szerint Liverpoolban, a Speke negyedben élő szomszédaik televíziókat vásároltak, hogy végignézhessék a ceremóniát. Erzsébet királynő fiatalon tehát már jóval azelőtt hatással volt McCartney-ra, hogy a Beatles meghódította volna a világot.

Első személyes találkozásukra 1963-ban került sor, amikor az énekes a zenekar többi tagjával együtt találkozhatott az uralkodóval. 

McCartney ekkor körülbelül 21 éves volt. A következő évtizedekben még számos alkalommal keresztezték egymás útját. 1997-ben Erzsébet királynő lovaggá ütötte a zenészt. 2002-ben, az uralkodó trónra lépésének ötvenedik évfordulóján rendezett ünnepségen Paul McCartney is fellépett, többek között Elton John, Phil Collins, Rod Stewart, Stevie Wonder, Eric Clapton és Ricky Martin társaságában.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Vilmos herceg nem fél hülyét csinálni magából: a rajongókkal bolondozott Londonban – GALÉRIA

Most éppen a brit trónörökös humorérzékén és a bolondozásán nevet az internet.

Sarolta hercegnő először utazott metrón: az édesanyja kísérte el a nagy kalandra - Videó

Nem mindennapi útitársak lepték meg a londoni metrózókat szombaton: Katalin hercegné és 11 éves lánya, Sarolta hercegnő az Elizabeth Line egyik szerelvényén utazott. Anyát és lányát testőrök kísérték, de ők igyekeztek észrevétlen maradni.

Megvan az időpont! Meghan Markle és Harry herceg ekkor jelennek meg először hivatalos eseményen

Harry herceg és Meghan Markle ezen a héten először vesz részt közös nyilvános programon azóta, hogy magánszemélyként visszaköltöztek Nagy-Britanniába. A sussexi pár Nottinghambe látogat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu