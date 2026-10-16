Nem Fülöp herceg volt az egyetlen férfi II. Erzsébet királynő életében: ebbe a hírességbe volt szerelmes titokban

II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg kapcsolata több mint hét évtizeden át tartott, ám úgy tűnik, a néhai uralkodó életében akadt egy másik férfi is, aki különleges helyet foglalhatott el a szívében. Legalábbis erre utalnak egy világhírű zenész legújabb kijelentései. A 84 éves sztár egy podcastbeszélgetésben idézte fel az uralkodóval való találkozásait, és azt is elmesélte, miért gondolja úgy, hogy a királynő talán többet érzett iránta egyszerű szimpátiánál.

II. Erzsébet királynő 1946-ban.

Forrás: Hulton Royals Collection

Erzsébet királynő szerelme nem csak Fülöp herceg lehetett?

A 2022 szeptemberében elhunyt uralkodó magánélete mindig is foglalkoztatta a nyilvánosságot. Bár Fülöp herceggel kötött házassága a brit királyi család történetének egyik leghosszabb kapcsolata volt, most egy egészen váratlan történet került napvilágra.

A Good Hang with Amy Poehler podcast egyik adásában egy legendás brit zenészt arról kérdeztek, volt-e olyan híresség, akivel személyesen találkozva igazán zavarba jött.

A válasz egyetlen szó volt: „A királynő.”

A sztár ezután elárulta, hogy mindig különleges érzésekkel gondolt II. Erzsébetre, és valahányszor találkoztak, lenyűgözte az uralkodó személyisége.

„És tőle aztán nem fogsz autogramot kapni. Nagyszerű volt. Imádtam a királynőt” – fogalmazott. A történet azonban itt még korántsem ért véget. A zenész ugyanis azt is elárulta, hogy felesége szerint a vonzalom akár kölcsönös is lehetett.

Egy világhírű zenész rabolhatta el Erzsébet királynő szívét

A titokzatos férfi nem más, mint Paul McCartney, a Beatles legendás zenésze, aki fiatalon maga is rajongott az uralkodóért. Sőt, elmondása szerint zenésztársaival együtt kifejezetten vonzónak találták a királynőt.

Igazi bombázó volt

– jelentette ki McCartney, majd felidézte, hogy annak idején milyen különlegesnek tartották a fiatal Erzsébetet.

Paul McCartney fiatalon maga is rajongott II. Erzsébet királynőért.

Forrás: Entertainment Pictures/Amazon MGM Studios

A Beatles tagjai számára a királynő nem csupán az ország uralkodója volt, hanem egy gyönyörű nő is, akiért titokban rajongtak. De vajon Erzsébet királynő szerelme valóban viszonzásra talált volna, ha más körülmények között ismerkednek meg? Paul McCartney szerint ezt soha nem fogjuk megtudni, ám jelenlegi felesége, Nancy Shevell meg van győződve arról, hogy az uralkodó vonzódott hozzá.