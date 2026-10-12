Megvan az időpont! Meghan Markle és Harry herceg ekkor jelennek meg először hivatalos eseményen

Meghan Markle és Harry herceg három jótékonysági szervezetet keresnek fel Nottinghamben csütörtökön, egy királyi programokat idéző, de nem hivatalos látogatássorozat keretében.

Harry herceg és Meghan Markle hamarosan részt vesznek az első hivatalos megelenésükön

Forrás: NORTHFOTO

A tervek szerint felkeresik a Community Recording Studiót, ahol Meghan egy színjátszó workshopon is részt vesz. Egy forrás szerint a hercegné „egészen biztosan” visszatér majd a színpadra és a képernyőre. Az utóbbi időben arról is pletykálnak, hogy Meghan szerepet szeretne kapni Guy Ritchie Netflix-sorozata, a The Gentlemen következő évadában. Egy barátja szerint több forgatókönyvet is elküldtek neki, amelyeket jelenleg olvas - írja a Daily Mail.

Harry és Meghan ellátogat a Himmah élelmiszerbankhoz, valamint a Hubb Community Kitchen és az Epic Partners programjaihoz is. Utóbbi négy és 18 év közötti gyerekeknek kínál sportmentorálást. A Hubb Community Kitchen a 2017 júniusában történt Grenfell Tower-tűz után jött létre, amelyben 72 ember vesztette életét. Meghan régóta támogatja a kezdeményezést, a szervezet 2018-as Together című szakácskönyvéhez ő írta az előszót.

Harry herceg és Meghan Markle még mindig nem találkoztak Károly királlyal

Harry herceg és Meghan Markle Károly királlyal még nem találkoztak visszatérésük óta. Harry ugyanakkor telefonon továbbra is tartja a kapcsolatot édesapjával. Károly király jelenleg a skóciai Balmoral kastélyban tölti elnyújtott nyári és őszi pihenőjét. Egy, a párhoz közel álló forrás szerint Harry és a király személyes találkozójára csak később kerül sor.

Harryt kifütyülték a rögbimeccsen

Harry pénteken a Leicester Tigers és a Gloucester Premiership-mérkőzését nézte meg. Amikor megjelent a stadion kivetítőjén, a lelátóról füttyszó hallatszott. A televíziós kommentátor erre így reagált: „Hát, ez nem volt túlságosan barátságos fogadtatás, igaz?” Harry unokatestvérével, George McCorquodale-lel ült a lelátón, társaságukban volt Andrea Pinchen, a Leicester Tigers vezérigazgatója is. Harry régóta rajong a rögbiért, 2016 és 2021 között az angol rögbiszövetség, az RFU védnöke volt.