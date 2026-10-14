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Vilmos herceg nem fél hülyét csinálni magából: a rajongókkal bolondozott Londonban – GALÉRIA

királyi család Vilmos herceg galéria krikett
Nagy Anna
2026.10.14.
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Most éppen a brit trónörökös humorérzékén és a bolondozásán nevet az internet. Vilmos herceg ezúttal egy londoni krikettmeccsen, majd a rajongókkal való találkozásán okozott vidám pillanatokat. Nézd meg a galériában, hogyan mókázott.

Vilmos herceg nagyon elengedte magát egy londoni krikettmeccsen, grimaszolva szelfizett a rajongókkal. A nem mindennapi pillanatot természetesen fotósok hada örökítette meg, amit galériában meg is mutatunk. Ritkán látni így a brit trónöröklési sorrend első helyén álló előkelőségét. 

Vilmos herceg a krikettmeccsen és utána is jól szórakozott.
Vilmos herceg a krikettmeccsen és utána is jól szórakozott.
Forrás: Marcin Nowak / Anadolu via AFP

Vilmos herceg vicces gesztusán nevet az internet

Vilmos herceg egy olyan oldalát mutatta meg, amit a nagy nyilvánosság nagyon ritkán láthat. A brit trónörökös éppen úgy viselkedett egy londoni krikettmeccsen, mint valószínűleg otthon a gyerekeivel: bolondozott, reklamált és nagyon jól szórakozott. 

Vilmos herceg krikettmeccséért még a forgalmat is leállították, de természetesen nem egyedül vett részt ezen a különleges rendezvényen, hanem olyan legandás sportolók társaságában, mint Joe Root, Brian Lara, Ajinkya Rahane és Sourav Ganguly. Egyikük nagyvonalúan azt nyilatkozta a herceg teljesítményéről, hogy akár a kezdőcsapatába is beválogatná. Brian Lara krikettlegenda azért hozzátette, a trónörökös dobótechnikáján még van mit csiszolni.

A meccs után az összegyűlt tömeg között vegyült el Vilmos herceg, és úgy tűnik, hogy nagyon laza hangulatában volt, ugyanis sokáig időzőtt a rajongók között, azok legnagyobb örömére. Vilmos herceg szelfizett is velük, és egy nagyon meglepő grimasszal is szolgált, ami azonnal elterjedt az interneten. Az ujjaival szemöveget formált a szemei előtt, amely gesztus nem véletlen: John McGinn labdarúgó jellegzetes gólörömét utánozta. Lehet, hogy szerette volna a királyi család mókamestere címet elnyerni Lajos hercegtől, aki híres a grimaszairól.

„Ó, te nagy mókamester! Imádom!” – lelkendezett az egyik felhasználó az X-en.

„Annyira apukás!” – jegyezte meg valaki más.

Akadt olyan is, aki Katalin hercegnét emlegette, mondván, milyen szerencsés nő, hogy egy ilyen mókamesterhez ment feleségül. Egy negyedik hozzászóló pedig így dicsérte a trónörököst:

„Vilmos tudja, mit kell tennie, és jól is csinálja.”

A krikettmeccset egyébként az Earthshot Prize apropóján rendezték. A Vilmos által életre hívott környezetvédelmi kezdeményezés olyan ötleteket támogat, amelyek segíthetnek helyreállítani bolygónk állapotát. Az öt kategória győztesei egyenként egymillió font támogatásban részesülnek, az idei díjátadónak pedig Mumbai ad otthont. A londoni esemény azonban nemcsak a környezetvédelemről és a sportról marad emlékezetes. Vilmos herceg ezúttal azt is bebizonyította, hogy néha elég egy jól időzített grimasz ahhoz, hogy valaki az internet kedvence legyen.

Kattints a képre, és nézd meg Vilmos herceg legviccesebb pillanatait a galériában:

A trónörökös leellenőrzi az elkészült képet.
Vilmos herceg itt készül bemutatni a híres focista gólörömét utánzó mozdulatot.
Vilmos herceg nem félt bolondozni
Vilmos herceg vigyorogva várja a labdát.
A magabiztossága nem véletlen.
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Vilmos herceg szelfizett a rajongókkal a krikettmeccs után Londonban.
Marcin Nowak / Anadolu via AFP

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