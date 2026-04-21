70 év a legnehezebb fejfedő alatt: 100 éve született II. Erzsébet, akinek koronázása új korszakot jelentett

Sokan kérdőjelezik meg az uralkodók intézményének létjogosultságát Európában, ám volt egy rendíthetetlenségéről ismert nő, aki kitaposta az ösvényt a modern uralkodók előtt. II. Erzsébet koronázása több volt, mint puccos esemény: lehetőséget teremtett megmutatni a világnak, hogy még a 20-21. században is van értelme fenntartani a monarchiákat. Ismerd meg a ma 100 éves uralkodónő trónra lépésének rendkívüli történetét!

II. Erzsébet koronázása, a Westminster apátságban, 1953-ban.

II. Erzsébet koronázása dióhéjban 1953. június 2-án lépett trónra a brit történelem legtovább regnáló uralkodója.

II. Erzsébet koronázásakor új korszak nyílt az európai monarchiák történetében.

Több, mint 70 éves regnálása alatt számos kihívással kellett szembenéznie.

Hercegnő a világ tején: II. Erzsébet trónra lépése

Amikor 1926. április 21-én világra jött, még senki sem gondolta, hogy Erzsébet yorki hercegnő a világ leghosszabban regnáló uralkodónője lesz. Csakhogy jött Wallis Simpson, így nagybátyja, VIII. Eduárd lemondott a trónról, így Erzsébet 1936-ban trónörökös lett. Ettől kezdve minden percét az uralkodásra való felkészülés kötötte le, ami korábban jött el, mint várta: édesapja, VI. György 1952-es halálakor épp Kenyában tartózkodott, ami olyan hirtelen jött, hogy még megfelelő gyászruhája sem volt.

Ugyan uralkodását ekkortól datálják, a hivatalos koronázás csak egy évvel később történt meg, mely mintegy hét évtizeden keresztül az utolsó királyi koronázás volt Európában.

Miért kellett 16 hónapot várni II. Erzsébet koronázására?

Amikor Vilmos Sándor holland király 2013-ban trónra lépett, a beiktatási ceremónia szinte közvetlenül édesanyja, Beatrix holland királynő lemondása után megtörtént. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy akkor II. Erzsébetnek, vagy akár III. Károlynak miért kellett bő egy évet várni a koronázásra?

II. Erzsébet koronázási ruháját Norman Hartnell tervezte.

Ennek alapvetően kegyeleti oka van, mivel először el kell temetni az előző uralkodót és egy évet illik várni, mielőtt az új királynőt ünneplik. Így történt, hogy II. Erzsébet koronázása csak trónra lépése után 16 hónappal, 1953. június 2-án került megrendezésre.