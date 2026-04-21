70 év a legnehezebb fejfedő alatt: 100 éve született II. Erzsébet, akinek koronázása új korszakot jelentett

Sokan kérdőjelezik meg az uralkodók intézményének létjogosultságát Európában, ám volt egy rendíthetetlenségéről ismert nő, aki kitaposta az ösvényt a modern uralkodók előtt. II. Erzsébet koronázása több volt, mint puccos esemény: lehetőséget teremtett megmutatni a világnak, hogy még a 20-21. században is van értelme fenntartani a monarchiákat. Ismerd meg a ma 100 éves uralkodónő trónra lépésének rendkívüli történetét!
II. Erzsébet koronázása dióhéjban
- 1953. június 2-án lépett trónra a brit történelem legtovább regnáló uralkodója.
- II. Erzsébet koronázásakor új korszak nyílt az európai monarchiák történetében.
- Több, mint 70 éves regnálása alatt számos kihívással kellett szembenéznie.
Hercegnő a világ tején: II. Erzsébet trónra lépése
Amikor 1926. április 21-én világra jött, még senki sem gondolta, hogy Erzsébet yorki hercegnő a világ leghosszabban regnáló uralkodónője lesz. Csakhogy jött Wallis Simpson, így nagybátyja, VIII. Eduárd lemondott a trónról, így Erzsébet 1936-ban trónörökös lett. Ettől kezdve minden percét az uralkodásra való felkészülés kötötte le, ami korábban jött el, mint várta: édesapja, VI. György 1952-es halálakor épp Kenyában tartózkodott, ami olyan hirtelen jött, hogy még megfelelő gyászruhája sem volt.
Ugyan uralkodását ekkortól datálják, a hivatalos koronázás csak egy évvel később történt meg, mely mintegy hét évtizeden keresztül az utolsó királyi koronázás volt Európában.
Miért kellett 16 hónapot várni II. Erzsébet koronázására?
Amikor Vilmos Sándor holland király 2013-ban trónra lépett, a beiktatási ceremónia szinte közvetlenül édesanyja, Beatrix holland királynő lemondása után megtörtént. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy akkor II. Erzsébetnek, vagy akár III. Károlynak miért kellett bő egy évet várni a koronázásra?
Ennek alapvetően kegyeleti oka van, mivel először el kell temetni az előző uralkodót és egy évet illik várni, mielőtt az új királynőt ünneplik. Így történt, hogy II. Erzsébet koronázása csak trónra lépése után 16 hónappal, 1953. június 2-án került megrendezésre.
Karamellkocka és lepedő: a trónra lépés előkészületei
Logisztikai oka is volt a hosszú várakozási időnek, mivel egy ilyen díszes ünnepély megszervezése komoly előkészületeket igényelt. A káprázatos koronázási ruhát Norman Hartnell tervezte, ám egy másik szomorú haláleset miatt majdnem újfent el kellett halasztani az eseményt.
Ugyanis Tecki Mária Brit királyné 1953. március 24-én elhunyt, aki végrendeletében kérte, hogy halála ellenére is tartsák meg az ünnepséget.
Maga II. Erzsébet királynő is kivette részét az előkészületekből: kölcsönkérte a több kilós koronát, hogy otthon gyakorolja vele a járást. A palástban való közlekedést és hintóba való beszállást sem bízta a véletlenre, lepedő és székek segítségével gyakorolta, hogy hogyan ne bukjon orrba ruhakölteményében.
A karamella csodája: így zajlott II. Erzsébet koronázása
Amikor 1953-ban június második napján kukorékolt a kakas, az Egyesült Királyság ifjú királynője egy aranyozott hintóban vonult végig London utcáin, hogy aztán a Westminster apátságban uralkodónak kenjék fel és fejére helyezzék Szent Eduárd koronáját. A szertartás olyan tökéletesen ment, hogy még Steven Spielberg sem rendezhetett volna szebbet, ám Erzsébet anyakirályné „segédrendezői” hozzájárulása is kellett ehhez.
Ugyanis II. Erzsébet koronázásakor Károly walesi herceg (III. Károly), valamint Anna hercegnő 5, illetve 3 évesek voltak, ez pedig nem az az életkor, amikor egy gyerek órákig megmarad a fenekén. Annak érdekében, hogy elejét vegye unokája rakoncátlanságának, az anyakirályné karamell kockákat dugdosott unokája szájába.
Ezzel II. Erzsébet volt a 39. brit uralkodó, akit a Westminster apátságban iktattak be, a szertartás egyik legfelemelőbb pillanata az volt, amikor Fülöp herceg felajánlotta szolgálatát feleségének.
A tökéletes forgatókönyv szerint lezajlott ünnepélyen egyetlen szokatlan dolog mégis volt: ez volt a brit történelem első koronázása, amit a televízió közvetített. Angliában mintegy 27 millió ember követte nyomon az eseményt, az Egyesült Államokban pedig 85 millió néző követte a közvetítést. A koronázási ünnepség közvetítése jelentős szerepet játszott abban, hogy a BBC világszerte vezető médiummá váljon, a kamerák beengedése a helyszínre pedig a brit monarchia modernizálását jelképezte.
Ha Erzsébet királynő kicsit is puhányabb lett volna, mindez nem lett volna lehetséges, mivel mindenki óva intette a kamerák beengedésétől.
II. Erzsébet koronázása számokban:
- 8251 vendég
- A koronázási ruha elkészítése 9000 munkaórát vett igénybe
- 27 millió brit követte az eseményeket
- Mai árfolyamon kb. 53 millió fontba került a koronázás
- 750 tudósító közvetített
- 500 fotós fényképezte a ceremóniát
70 év a trónon: II. Erzsébet uralkodásának főbb mozzanatai
A díszes koronázás csak a kezdete volt egy hét évtizedes regnálásnak, hisz a legendás uralkodónő 2022-ben megélhette rubint jubileumát. Ennyi időből nehéz csak egy jelentős eseményt kiemelni, II. Erzsébet uralkodása nem is a nagy tettekről szólt, a kitartás és állandósság miatt volt olyan fontos. A Brit Birodalom nemzetközösséggé szervezése, az uralkodó szerepének modernizálása voltak a főbb erényei. Gondoljunk bele: amikor trónra lépett, Churchill volt a brit miniszterelnök, halálakor pedig már a Brexit is megtörtént.
Pártatlanul képes volt ápolni a diplomáciai kapcsolatokat, és még gyerekei házassági botrányai és a történelem viharai sem tudták megrengetni. Olyan évtizedekben volt képes állandósságot mutatni, amikor a technológiai és társadalmi fejlődés kiforgatta magából a világot.
II. Erzsébet, a rendíthetetlen királynő
A legendás királynő ma lenne 100 éves, amiből bő 70 évet a korona nyomása alatt töltött. II. Erzsébet brit királynő uralkodása nem a koronázással vette kezdetét, hanem Kenyában; a díszes ünnepség viszont jelezte a világnak, hogy eljött a modern uralkodók élete.
