A panamai földrengés romjai között pózolt a plus size influenszer: óriási a felháborodás - Fotók

Miközben családok százai szembesültek azzal, hogy otthonuk megsemmisült, Gracie Bon a romok között készült fényképeket osztott meg közel 12 millió Instagram-követőjével. A panamai modell posztja hatalmas felháborodást váltott ki, és amíg egyesek szerint az inflenszer a tragdéiát használta arra, hogy felhívja magára a figyelmet, Gracie állítja, hogy más miatt osztotta meg a képeket.
Gracie Bon a földrengés romjai között fotózkodott
A 7,7-es erősségű panamai földrengés következtében közel 900 otthon semmisült meg vagy vált lakhatatlanná. A pusztítás helyszínén megjelent Gracie Bon is – aki legutóbb azért került címlapokra, mert hátsója miatt kitoltották a repülőkről –, a lerombolt házak előtt készült fotókat tett közzé Instagram-oldalán.
Gracie Bon képei miatt sok követője felháborodott. A kommentelők szerint ízléstelen, hogy a plus size influenszer pózol a képein, miközben a háttérben családok elveszített otthonai láthatók.
„Egy dolog beszámolni az országban kialakult helyzetről, de egészen más mások szerencsétlenségéből tartalmat gyártani!” – írta az egyik felháborodott Instagram-felhasználó.
Mások azt kifogásolták, hogy a modellnek egyáltalán miért kellett szerepelnie a felvételeken.
„Drágám, nem érted, hogy ahhoz, hogy az üzeneted célba érjen, nem kell neked is rajta lenned a képen?” – tette fel a kérdést egy hozzászóló. Egy másik kommentelő ennél is keményebben fogalmazott:
„El sem hiszem, hogy tényleg megkért valakit, hogy fényképezze le őt valakinek a lerombolt háza előtt.”
A plus size influenszer szerint félreértették a szándékait
A kritikákra Gracie Bon egy újabb bejegyzésben reagált, amelyben tagadta, hogy a földrengés helyszínét divatfotózáshoz használta volna.
„Nem pózolok. Egyszerűen úgy döntöttem, hogy közzéteszek egy képet, amelyen én is szerepelek” – magyarázta a modell hozzátéve, hogy a katasztrófára és a segítségnyújtás fontosságára szerette volna felhívni a figyelmet.
„Az volt a szándékom, hogy erőforrásokkal segítsek, és találjak néhány családot, akiknek segíthetek újjáépíteni az otthonát” – jelentette ki.
A modell bizonyítékként egy olyan fotót is megosztott, amelyen egy karton palackozott vizet visz a károsultaknak. Emellett azt állította, hogy anyagilag is támogatja az újjáépítési munkálatokat.
A segítségnyújtás sem csillapította a felháborodást
Bár Gracie Bon igyekezett tisztázni a helyzetet, a magyarázata nem mindenkit győzött meg. Többen hangsúlyozták, hogy senki sem vitatja a segítségnyújtás fontosságát, azt azonban már sokkal problémásabbnak tartják, amikor valaki a jótékonykodását is a közösségi médiában népszerűsíti.
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