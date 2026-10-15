A panamai földrengés romjai között pózolt a plus size influenszer: óriási a felháborodás - Fotók

Miközben családok százai szembesültek azzal, hogy otthonuk megsemmisült, Gracie Bon a romok között készült fényképeket osztott meg közel 12 millió Instagram-követőjével. A panamai modell posztja hatalmas felháborodást váltott ki, és amíg egyesek szerint az inflenszer a tragdéiát használta arra, hogy felhívja magára a figyelmet, Gracie állítja, hogy más miatt osztotta meg a képeket.

Gracie Bon a panamai földrengés romjai között.

Forrás: Instagram/Gracie Bon

Gracie Bon a földrengés romjai között fotózkodott

A 7,7-es erősségű panamai földrengés következtében közel 900 otthon semmisült meg vagy vált lakhatatlanná. A pusztítás helyszínén megjelent Gracie Bon is – aki legutóbb azért került címlapokra, mert hátsója miatt kitoltották a repülőkről –, a lerombolt házak előtt készült fotókat tett közzé Instagram-oldalán.

Gracie Bon képei miatt sok követője felháborodott. A kommentelők szerint ízléstelen, hogy a plus size influenszer pózol a képein, miközben a háttérben családok elveszített otthonai láthatók.

„Egy dolog beszámolni az országban kialakult helyzetről, de egészen más mások szerencsétlenségéből tartalmat gyártani!” – írta az egyik felháborodott Instagram-felhasználó.

Mások azt kifogásolták, hogy a modellnek egyáltalán miért kellett szerepelnie a felvételeken.

„Drágám, nem érted, hogy ahhoz, hogy az üzeneted célba érjen, nem kell neked is rajta lenned a képen?” – tette fel a kérdést egy hozzászóló. Egy másik kommentelő ennél is keményebben fogalmazott:

„El sem hiszem, hogy tényleg megkért valakit, hogy fényképezze le őt valakinek a lerombolt háza előtt.”

Gracie Bon modell azt állítja, nem pózolt a képeken.

Forrás: Instagram/Gracie Bon

A plus size influenszer szerint félreértették a szándékait

A kritikákra Gracie Bon egy újabb bejegyzésben reagált, amelyben tagadta, hogy a földrengés helyszínét divatfotózáshoz használta volna.

„Nem pózolok. Egyszerűen úgy döntöttem, hogy közzéteszek egy képet, amelyen én is szerepelek” – magyarázta a modell hozzátéve, hogy a katasztrófára és a segítségnyújtás fontosságára szerette volna felhívni a figyelmet.

„Az volt a szándékom, hogy erőforrásokkal segítsek, és találjak néhány családot, akiknek segíthetek újjáépíteni az otthonát” – jelentette ki.