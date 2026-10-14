Kiderült, ki volt az a férfi, akit halálra marcangolt egy tigris Angliában – A gyászoló család is megszólalt

A tigristámadás Anglia közvéleményét is sokkolta, az eset azonban gyorsan világszerte ismertté vált. A tragédia a doncasteri Yorkshire Wildlife Parkban történt, az erről készült felvételek pedig gyorsan elterjedtek az interneten. Egy a húszas éveiben járó férfi az áldozat, akinek életét nem lehetett megmenteni. Most nyilvánosságra hozták az áldozat kilétét, családja pedig megtörte a csendet.

William Chapman volt az a férfi, aki meghalt a halálos tigristámadásban Angliában.

Forrás: Facebook/South Yorkshire Police

A halálos tigristámadás szombaton, 2026. október 10-én történt.

A 23 éves férfi beugrott az állathoz.

A tigris azonnal rátámadt, a férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe.

A Yorkshire Wildlife Park közleményben tudatta, hogy nem altatják el az állatot, mivel az ösztöneinek megfelelően reagált az idegen behatolóra.

Gyerekszínészként ismerhették a tigristámadás áldozatát

A halálos áldozat a húszas évei közepén járó William Chapman, aki korábban gyerekszínészként szerepelt brit televíziós produkciókban. A High Wycombe-i Jackie Palmer Stage School egykori növendéke az ITV May Contain Nuts című produkciójában is feltűnt, többek között a Harry Potter-filmek Hisztis Myrtle-jeként ismert Shirley Henderson oldalán. Emellett a BBC True Stories című sorozatában Edward Jennert alakította.

Egykori színésziskolája megható közleményben búcsúzott tőle. Felidézték, milyen öröm volt végigkísérni fejlődését emberként és előadóként, és hangsúlyozták, hogy mindig különleges helyet foglal majd el a szívükben.

Megszólalt William Chapman családja: megrázó részleteket árultak el

A gyászoló hozzátartozók kedden kiadott közleményükben szeretetteljes, közvetlen fiatalemberként emlékeztek Williamre.

„William intelligens, melegszívű és megnyerő fiatalember volt, akit a családja nagyon szeretett, és ő is viszontszerette őket” – fogalmaztak.

A család azt is elárulta, hogy William évek óta súlyos mentális betegséggel küzdött, amelyre erős gyógyszereket írtak fel neki.

Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy annak megállapítása, mindez milyen szerepet játszhatott a halálában, a halottkémi vizsgálat feladata.

Hozzátartozói teljesen összetörtek, és abban bíznak, hogy a hatóságok kiderítik, miért cselekedett így a fiuk. Arra is kérték a nyilvánosságot, hogy ne terjesszék tovább a tragédiáról készült felvételeket, mert azok rendkívüli fájdalmat okoznak nekik.