Ben Affleck megtörte a csendet: így áll most a szerelmi élete Jennifer Lopez után

Ben Affleck két évvel Jennifer Lopezzel való szakítása után még mindig nem a randizást helyezi előtérbe. Az 54 éves Oscar-díjas színész egy friss interjúban arról beszélt, hogy jelenleg három gyermeke és a munkája tölti ki az életét, és bár nyitott arra, amit a jövő hoz, nem keresi görcsösen a szerelmet.

Ben Affleck számára az elsők a gyerekei.

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Ben Affleck választott, nem is akárhogyan

Ben Affleck új filmje, az Animals New York-i premierjén beszélt magánéletéről. Az Oscar-díjas színész elárulta, hogyan alakul a szerelmi élete, és egyértelművé tette: jelenleg nem a randizás áll a figyelme középpontjában. „Nem váltogatom a nőket, mondhatni, nem is csajozok” – idézi a Page Six. „Egyszerűen nem kiemelt fontosságú ez most az életemben” – tette hozzá.

Affleck azt is hangsúlyozta, hogy egyedülállóként jól érzi magát, és jelenleg pontosan tudja, mire szeretné fordítani az energiáját. „Tudom, mik a prioritásaim. Nem lehet két legfontosabb dolog az életedben. És számomra a legfontosabbak a gyerekek. Szóval ennyi. Aztán ott van a munkám, amit szeretek” – magyarázta.

Affleck három gyermeket nevel volt feleségével, Jennifer Garnerrel. 2005-ben házasodtak össze, majd egy évtizeddel később különváltak. Válásukat 2018-ban mondták ki. Közös gyermekeik a 20 éves Violet, a 17 éves Seraphina és a 14 éves Samuel.

„Ki tudja, milyen kalandokat hoz az élet”

Affleck arról is beszélt, hogy elégedett az életével, és nem szeretne mindenáron újra kapcsolatot. „Most itt tartok, és ki tudja, milyen kalandokat hoz az élet. Nyitott vagyok rá, de nem kergetemi” – fogalmazott.

Ben Affleck szerelmi életét az elmúlt években különösen nagy figyelem övezte. 2022-ben feleségül vette Jennifer Lopezt, akivel korábban, 2002-ben már eljegyezték egymást. A kapcsolatuk azonban ezúttal sem bizonyult tartósnak: két éven belül szakítottak, 2025 januárjában pedig elváltak.

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