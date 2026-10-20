Irina Shayk szinte meztelenül érkezett a Victoria's Secret partijára: mindent megmutatott az áttetsző nadrág

A kifutón angyalszárnyakkal hódított, az esti bulira azonban már jóval kevesebb ruhadarabot választott. Irina Shayk a West Hollywood-i The Bird Streets Clubban rendezett partin ünnepelte a Victoria's Secret divatbemutatóját, méghozzá egy olyan összeállításban, amelyben a fehérnemű kapta a főszerepet. Az orosz szupermodell számára az idei esemény különleges jelentőséggel bírt, hiszen éppen tíz év telt el azóta, hogy először lépett a márka kifutójára.

Irina Shayk a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.

Forrás: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Irina Shayk merész szettben érkezett a Victoria's Secret afterpartijára

A 40 éves modell a kifutón viselt látványos angyalszárnyakat egy sokkal merészebb összeállításra cserélte, amikor megérkezett a Victoria's Secret Afterparty helyszínére.

Irina Shayk egy fekete melltartót és egy csípőnadrágot választott, utóbbi azonban szinte teljesen áttetsző volt. A könnyed organzaanyag alatt jól látszott a modell tangája, így az összeállítás inkább egy fehérneműszettre emlékeztetett, mint hagyományos partiöltözékre.

A szupermodell nem egyedül ünnepelt: a Victoria's Secret bemutatóján részt vevő sztárok és modellek közül többen is megjelentek a West Hollywood-i klubban, ahol a kifutó után is folytatódott a divatbemutató hangulata.

Irina Shayk a Victoria's Secret Afterpartyján.

Forrás: GHSI/Profimedia

Victoria's Secret Fashion Show 2026: nem csak Irina Shayk miatt volt emlékezetes az esemény

A Victoria's Secret Fashion Show 2026 a látványos fehérneműk és ikonikus angyalszárnyak mellett több emlékezetes pillanatot is tartogatott.

A figyelem középpontjába került Palvin Barbara is, aki mindössze hat héttel a szülése után tért vissza a kifutóra. A magyar modell visszatérése az esemény egyik kiemelt pillanata volt.

Kylie Jenner pedig botrányt kavart a kifutón, így az idei bemutató nem csupán a különleges kreációk miatt került reflektorfénybe.

Irina Shayk számára ugyanakkor a jubileum tette igazán különlegessé az estét. Tíz évvel első Victoria's Secret-szereplése után ismét angyalszárnyakat ölthetett, majd az afterpartin bebizonyította, hogy a kifutón kívül is képes magára vonni a figyelmet.

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