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Nem csak az angyalok villantottak: elképesztő szettekben érkeztek a sztárok a Victoria's Secret divatbemutatójára

világsztárok Kris Jenner Victoria's Secret Fashion Show Ines de Ramon
Nagy Anna
2026.10.19.
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A kifutónál csak egy helyen volt nagyobb a sztárparádé: a nézőtéren. A Victoria's Secret Fashion Show 2026 vendégei olyan merész szettekben érkeztek, hogy alig lehetett eldönteni, hová nézzünk először.

Két New York-i év után Los Angelesbe költözött a Victoria's Secret Fashion Show 2026, amelynek ezúttal a Culver Cityben található Sony Pictures Studios adott otthont. A világhírű modellek mellett a vörös szőnyegen és az első sorban is egymást érték a hírességek.

A Victoria's Secret Fashion Show 2026-os divatbemutatójának legtámogatóbb férjei: Dylan Sprouse és Patrick Schwarzenegger.
A Victoria's Secret Fashion Show 2026-os divatbemutatójának legtámogatóbb férjei: Dylan Sprouse és Patrick Schwarzenegger.
Forrás: Profimedia/ BACKGRID

A Victoria's Secret Fashion Show 2026 vendégei ellopták a show-t

A Victoria's Secret 2026-os bemutatóján nemcsak Gigi Hadid, Ashley Graham és Anok Yai vonzotta a tekinteteket. A Victoria's Fashion Show Pink Carpet felvonulásán Ines de Ramon és Dylan Sprouse is feltűnt, a front row pedig valóságos sztárparádévá változott, hiszen ott ült Kris Jenner, Timothée Chalamet és Patrick Schwarzenegger is, akinek felesége Abby Champion modell. 

Az este egyik legmeghatóbb pillanata Palvin Barbi visszatérése volt, aki mindössze hat héttel a szülés után lépett ismét kifutóra. Férje, Dylan Sprouse büszkén támogatta őt. Kylie Jenner megjelenése ugyanakkor felháborodást is keltett, így a divatbemutató nemcsak a látványos kreációk miatt került a figyelem középpontjába.

A Victoria's Secret Fashion Show vendégei bebizonyították, hogy a legmerészebb divatpillanatokhoz nem feltétlenül kell kifutóra lépni. Galériánkban mutatjuk, milyen szettekben érkeztek a sztárok!

Kattints a képre a galériáért!

Chris Appleton
Darianka Sánchez
Dylan Sprouse
Frankie Stark
Haley Kalil
Kellee Moran
Corey Gamble és Kris Jenner
Law Roach
Leah Kateb
Lisa Rinna
Melanie Moreno
Mia Calabrese
Samira Ahmed
Tate McRae
Timothée Chalamet
Trinity Tatum
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Carter Gregory
Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nicole Kidman is ott volt a divatbemutatón:

@adelamachine Absolute diva. @Nicole Kidman @ADÉLA #adela #victoriassecret #vsfashionshow #victoriassecretfashionshow #nicolekidman ♬ original sound - adéla fan account ✮

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Mutatjuk a leglátványosabb pillanatait!

Palvin Barbara férje, Dylan Sprouse elárulta, kire hasonlít a kislányuk, Sylvie

Palvin Barbara mindössze hat héttel kislánya születése után tért vissza a Victoria’s Secret kifutójára. Férje, Dylan Sprouse a Los Angeles-i show előtt arról beszélt, hogyan készült a magyar modell a nagy visszatérésre, és azt is elárulta, milyen az életük újdonsült szülőként.

Így nézett ki az első Victoria’s Secret Fashion Show 1995-ben: egészen más volt, mint a mai bemutatók - Videó

Amikor 1995-ben megtartották az első show-t, még jóval visszafogottabb volt az esemény: elsősorban az új fehérnemű-kollekció bemutatása volt a cél.

 

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