Nem csak az angyalok villantottak: elképesztő szettekben érkeztek a sztárok a Victoria's Secret divatbemutatójára

Két New York-i év után Los Angelesbe költözött a Victoria's Secret Fashion Show 2026, amelynek ezúttal a Culver Cityben található Sony Pictures Studios adott otthont. A világhírű modellek mellett a vörös szőnyegen és az első sorban is egymást érték a hírességek.

A Victoria's Secret Fashion Show 2026-os divatbemutatójának legtámogatóbb férjei: Dylan Sprouse és Patrick Schwarzenegger.

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A Victoria's Secret Fashion Show 2026 vendégei ellopták a show-t

A Victoria's Secret 2026-os bemutatóján nemcsak Gigi Hadid, Ashley Graham és Anok Yai vonzotta a tekinteteket. A Victoria's Fashion Show Pink Carpet felvonulásán Ines de Ramon és Dylan Sprouse is feltűnt, a front row pedig valóságos sztárparádévá változott, hiszen ott ült Kris Jenner, Timothée Chalamet és Patrick Schwarzenegger is, akinek felesége Abby Champion modell.

Az este egyik legmeghatóbb pillanata Palvin Barbi visszatérése volt, aki mindössze hat héttel a szülés után lépett ismét kifutóra. Férje, Dylan Sprouse büszkén támogatta őt. Kylie Jenner megjelenése ugyanakkor felháborodást is keltett, így a divatbemutató nemcsak a látványos kreációk miatt került a figyelem középpontjába.

A Victoria's Secret Fashion Show vendégei bebizonyították, hogy a legmerészebb divatpillanatokhoz nem feltétlenül kell kifutóra lépni. Galériánkban mutatjuk, milyen szettekben érkeztek a sztárok!

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