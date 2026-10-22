Új fordulat Kurt Cobain halálának ügyében: megdöbbentő részleteket árulhatott el a volt rendőrfőnök

Kurt Cobain mindössze 27 éves volt, amikor 1994 áprilisában holtan találták seattle-i otthonának üvegházában. A zenész fején lőtt seb volt, a nyomozók pedig néhány órán belül arra jutottak, hogy öngyilkosság történt. Bár az ügyet hivatalosan lezárták, azóta is sokan vannak, akik úgy hiszik, gyilkosság történt.

Ismét vizsgálják Kurt Cobain halálának körülményeit

Forrás: Hulton Archive

A New York Post értesülései szerint Seattle rendőrségi elszámoltathatósági hivatala (OPA) most azt vizsgálja, hogy Shon Barnes korábbi rendőrfőnök valóban elismerte-e korábban: a Kurt Cobain halálának helyszínén gyűjtött bizonyítékok ellentmondanak a rendőrségi jelentés egyes megállapításainak.

Egyetlen részlet miatt kérdőjelezik meg Kurt Cobain öngyilkosságát

A volt rendőrfőnök állítólag egy 2025 novemberében tett olyan kijelentéseket, amelyek miatt most vizsgálódnak. Barnes akkor a Who Killed Kurt? nevű, önkéntes kutatókból álló csoport képviselőivel találkozott a rendőrség épületében.

A szervezet tagjai régóta azt állítják, hogy Cobaint meggyilkolták, a gyilkosságot pedig öngyilkosságnak álcázták. Az ügy újranyitásáért küzdő csoport vezető nyomozója, Michelle Wilkins és jogi tanácsadója, Mark Larson, King megye korábbi vezető ügyésze egy szakértői bírálaton is átesett tanulmány eredményeit ismertette Barnesszal. A tanulmány készítői arra a következtetésre jutottak, hogy a zenész gyilkosság áldozata lett. A találkozón többek között azt a törvényszéki bizonyítékot is megvitatták, amely szerint Cobain bal kezén nem volt vér. A hivatalos verzió alapján a zenész ezzel a kezével tartotta a sörétes puskát. Larson felvetette, hogy a vér hiánya arra is utalhat, hogy Cobain kezét csak a lövés után helyezték a fegyverre. A kutatócsoport beszámolója szerint Barnes erre így reagált: „Tehát ez a magyarázat: a kezet a vér szétfröccsenése után helyezték oda.”

A megbeszélésen az is szóba került, hogy a rendőrség rendkívül gyorsan minősítette öngyilkosságnak a zenész halálát. Barnes állítólag hangsúlyozta, hogy a halál okáról csak a nyomozás lezárása után lehet dönteni.

Mindezek ellenére a seattle-i rendőrség januárban bejelentette, hogy nem indít új nyomozást Kurt Cobain halála ügyében. A hatóság továbbra is fenntartja a 2014-es felülvizsgálat eredményét, amely nem talált idegenkezűségre utaló bizonyítékot.