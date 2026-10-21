Újabb nő állítja, hogy ő Madeleine McCann − Apja kilétéről kifejezetten sokkoló vallomást tett

Egy 22 éves amerikai nő azt állítja, hogy ő Madeleine McCann, aki 2007-ben tűnt el egy portugáliai családi nyaralás során. Eugenea Collins a külsejére, a származását vizsgáló DNS-teszt eredményére és a személyes irataival kapcsolatos problémáira hivatkozik. Elméletét azonban egyelőre semmilyen ismert genetikai bizonyíték nem támasztja alá, és azt sem igazolták, hogy rokoni kapcsolatban állna a McCann családdal.
Dr. Phil műsora óta hiszi, hogy ő Madeleine McCann
Madeleine McCann eltűnése közel két évtizede foglalkoztatja a közvéleményt, időről időre pedig újabb emberek jelentkeznek azzal, hogy szerintük ők lehetnek a 2007-ben nyomtalanul eltűnt kislány. Most egy Arkansas államban élő, 22 éves amerikai nő, Eugenea Collins állt elő ezzel. A RadarOnline beszámolója szerint a fiatal nő úgy véli, felismerte magát az eltűnt gyermekről készült képeken, amelyeken azt mutatták be, hogy nézne ki most a lány , valamint a saját származását vizsgáló DNS-teszt eredményét is az elmélete alátámasztására használja. Collins elmondása szerint a gyanúja 2023 márciusában kezdődött, amikor a Dr. Phil című műsorban látta Julia Wandelt, azt a lengyel nőt, aki korábban szintén azt állította, hogy ő Madeleine McCann. A fiatal amerikai ekkor kezdett hasonlóságokat keresni a saját arca és az eltűnt brit kislány fényképei között.
„Ha nem láttam volna a Dr. Phil műsorban, soha nem tudtam volna meg. Bizonyos értelemben a butasága segített megtalálni a családomat” – állította Collins és hozzátette: „Láttam az életkor szerinti progressziót, és olyan volt, mintha tükörbe néznék. Csak azt tudom, hogy láttam magamról képeket online, és azt írják, hogy hiányzom.”
Collins 2002. október 23-án született, Madeleine McCann pedig 2003. május 12-én jött világra. A két születési dátum tehát viszonylag közel esik egymáshoz, a nő azonban nem mutatott be olyan bizonyítékot, amely igazolná, hogy valóban ő lenne az eltűnt gyermek.
DNS-tesztre hivatkozik, és a születési iratait is megkérdőjelezi
Eugenea Collins az elmélete alátámasztására egy származását vizsgáló DNS-teszt eredményét is felhozta. Állítása szerint a vizsgálat azt mutatta, hogy genetikai hátterének 68 százaléka angol és északnyugat-európai eredetű. Ez azonban önmagában nem bizonyít rokoni kapcsolatot Madeleine-nel vagy a McCann család bármely tagjával.
A fiatal nő azt mondja, saját származásával kapcsolatban akkor merültek fel benne kérdések, amikor új személyazonosító okmányt szeretett volna igényelni, de nem tudott hozzájutni a születési anyakönyvi kivonatához. Állítása szerint az iratai körüli problémák a mindennapi életét is megnehezítik.
„Semmilyen igazolványt nem tudok szerezni” – mondta. „Még a Vöröskereszt munkatársaitól sem tudtam segítséget kérni, amikor leégett a házam, mert semmilyen igazolványom nincs.”
Collins a születési dokumentumaival kapcsolatban is kételyeket fogalmazott meg. „Én sem láttam még eredeti születési anyakönyvi kivonatot. Az egyetlen dolog, amire ráírták valaki más nevét, és ezt kipipálták, és az enyémet odaírták fölé” – folytatta.
A Madeleine McCann-ügy gyanúsítottjáról is meghökkentő állítást tett
Collins a történetének egy további, különösen súlyos részletéről is beszélt: szerinte a biológiai apja valójában Christian Brückner. A német férfit a Madeleine McCann eltűnésével kapcsolatos nyomozásban a hatóságok fő gyanúsítottként kezelték, de a brit kislány ügyében nem emeltek vádat ellene. „Láttam képeket a gyanúsítottról, és úgy néz ki, mint a biológiai apám, vagy akiről egész életemben azt mondták, hogy a biológiai apám” – állította Collins, és hozzátette: „Soha semmilyen kapcsolatom nem volt ezzel a férfival, de amikor először láttam a Christian Bruecknerről készült fotókat, azonnal felismertem ezt a férfit.”
Se a hatóságok, se a kommentelők nem hisznek neki
Az internetes hozzászólók ugyanakkor több különbségre is rámutattak a két nő külseje között. Többen Madeleine jellegzetes szemelváltozását, a bal szemében látható foltot hiányolták Collins fényképeiről. „Nem akarok udvariatlan lenni, de a te szemed teljesen más” – írta az egyik hozzászóló. Egy másik kommentelő így fogalmazott: „Azért nem vagyok meggyőzve, mert egyetlen fotón sem látom ugyanazt a foltot a szemen.”
A fiatal nő azt mondja, megpróbálta felvenni a kapcsolatot az ügyben nyomozó brit rendőrséggel is, és sérelmezi, hogy az Arkansas állambeli helyi hatóságok nem vették komolyan az állításait. A rendelkezésre álló beszámolók azonban nem igazolják, hogy a hatóságok megerősítették volna az elméletét.
Madeleine McCann eltűnésének ügyében továbbra is folytatódik a nyomozás. A brit, portugál és német hatóságok évek óta dolgoznak az eset tisztázásán, a kislány hollétét azonban mindmáig nem sikerült megállapítani.
Mi történt Madeleine McCann-nel?
Madeleine McCann 2007. május 3-án, hároméves korában tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhelyen, miközben családjával nyaralt. A kislány a család apartmanjában aludt, miközben szülei a közelben vacsoráztak. Amikor észrevették az eltűnését, azonnal keresni kezdték, az ügy pedig rövid időn belül nemzetközi figyelmet kapott.
A portugál rendőrség mellett a brit hatóságok is bekapcsolódtak a nyomozásba. A londoni Metropolitan Police 2011-ben indította el az Operation Grange nevű vizsgálatot, amely a korábbi nyomozati lépések felülvizsgálatával kezdődött, majd önálló nyomozássá bővült. A brit rendőrség a portugál és a német hatóságokkal együttműködve folytatja a munkát.
A német Christian Brueckner 2020-ban került a nyomozás középpontjába, a hatóságok pedig az ügy egyik fő gyanúsítottjaként kezelték. A férfi tagadja, hogy köze lenne Madeleine eltűnéséhez, és az ügyben nem emeltek vádat ellene.
Madeleine eltűnése mindmáig megoldatlan. A család továbbra is keresi a válaszokat, a rendőrség pedig arra kéri azokat, akik érdemi információval rendelkeznek az esetről, hogy jelentkezzenek a hatóságoknál.
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