Újabb nő állítja, hogy ő Madeleine McCann − Apja kilétéről kifejezetten sokkoló vallomást tett

Egy 22 éves amerikai nő azt állítja, hogy ő Madeleine McCann, aki 2007-ben tűnt el egy portugáliai családi nyaralás során. Eugenea Collins a külsejére, a származását vizsgáló DNS-teszt eredményére és a személyes irataival kapcsolatos problémáira hivatkozik. Elméletét azonban egyelőre semmilyen ismert genetikai bizonyíték nem támasztja alá, és azt sem igazolták, hogy rokoni kapcsolatban állna a McCann családdal.

Madeleine McCann 2007-ben 3 éves korában tűnt el.

Forrás: Getty Images/Peter Macdiarmid

Dr. Phil műsora óta hiszi, hogy ő Madeleine McCann

Madeleine McCann eltűnése közel két évtizede foglalkoztatja a közvéleményt, időről időre pedig újabb emberek jelentkeznek azzal, hogy szerintük ők lehetnek a 2007-ben nyomtalanul eltűnt kislány. Most egy Arkansas államban élő, 22 éves amerikai nő, Eugenea Collins állt elő ezzel. A RadarOnline beszámolója szerint a fiatal nő úgy véli, felismerte magát az eltűnt gyermekről készült képeken, amelyeken azt mutatták be, hogy nézne ki most a lány , valamint a saját származását vizsgáló DNS-teszt eredményét is az elmélete alátámasztására használja. Collins elmondása szerint a gyanúja 2023 márciusában kezdődött, amikor a Dr. Phil című műsorban látta Julia Wandelt, azt a lengyel nőt, aki korábban szintén azt állította, hogy ő Madeleine McCann. A fiatal amerikai ekkor kezdett hasonlóságokat keresni a saját arca és az eltűnt brit kislány fényképei között.

„Ha nem láttam volna a Dr. Phil műsorban, soha nem tudtam volna meg. Bizonyos értelemben a butasága segített megtalálni a családomat” – állította Collins és hozzátette: „Láttam az életkor szerinti progressziót, és olyan volt, mintha tükörbe néznék. Csak azt tudom, hogy láttam magamról képeket online, és azt írják, hogy hiányzom.”

Collins 2002. október 23-án született, Madeleine McCann pedig 2003. május 12-én jött világra. A két születési dátum tehát viszonylag közel esik egymáshoz, a nő azonban nem mutatott be olyan bizonyítékot, amely igazolná, hogy valóban ő lenne az eltűnt gyermek.

DNS-tesztre hivatkozik, és a születési iratait is megkérdőjelezi

Eugenea Collins az elmélete alátámasztására egy származását vizsgáló DNS-teszt eredményét is felhozta. Állítása szerint a vizsgálat azt mutatta, hogy genetikai hátterének 68 százaléka angol és északnyugat-európai eredetű. Ez azonban önmagában nem bizonyít rokoni kapcsolatot Madeleine-nel vagy a McCann család bármely tagjával.