„Teljesen összeomlóban van" – Christina Applegate szinte mozgásképtelen, és nem tudják, mi a baja

Christina Applegate-nél 2021-ben sclerosis multiplexet diagnosztizáltak, ám nemrég kiderült, hogy az orvosok tévedtek. Az 54 éves színésznő állapota azonban tovább romlik, és egyelőre azt sem tudni, milyen betegség okozza a panaszait. Barátai szerint a Rém rendes család egykori sztárja borzasztóan rosszul van, és a bizonytalanság egyre jobban megviseli.
Christina Applegate állapota egyre rosszabb: barátai szerint alig tud mozogni
Christina Applegate sclerosis multiplexszel kapcsolatos diagnózisáról nemrég derült ki, hogy téves volt. A színésznő március végén került kórházba, miután olyan súlyos tüneteket tapasztalt, amelyekről azt hitte, betegsége fellángolása okozza őket. Négy hónapot töltött kórházban, ahonnan augusztus 3-án engedték haza.
„Kimerült volt, szinte mozdulni sem tudott, gyakorlatilag mozgásképtelen volt” – árulta el a Daily Mailnek egy hozzá közel álló forrás.
A színésznő állapota azóta sem javult, sőt, ismerősei szerint egyre rosszabbul van.
„A nap 24 órájában ezzel él, egyre rosszabbul van, és most már azt sem tudja, mi a betegsége neve. Ez borzalmas” – mondta a bennfentes, majd hozzátette: „Lelkileg teljesen összeomlóban van. Egyáltalán nincs jól.”
„Úgy érzem, mindenkit cserben hagytam”
Christina Applegate betegsége nemcsak fizikailag, hanem érzelmileg is megviseli a színésznőt. Évekig a sclerosis multiplex egyik legismertebb szószólója volt, Jamie-Lynn Siglerrel közös MeSsy című podcastjában pedig rendszeresen beszélt a nehézségeiről.
„Furcsa, mert úgy érzem, mindenkit cserben hagytam. Újra a nulláról indulok” – vallotta be a műsorban.
A színésznő szerint bizonyos szempontból még rosszabbul is van, mint korábban.
„Nem tudom, mi történik velem” – ismerte el.
Egy másik bennfentes szerint az elmúlt évek valóságos rémálomnak tűnnek számára, és már abban sem biztos, hogyan bízhatna meg újra az orvosokban azután, hogy félrediagnosztizálták.
Újabb vizsgálatok várnak a színésznőre
Az orvosok most vérvizsgálatokkal, MRI-vel és további szakorvosi konzultációkkal próbálják kideríteni, mi okozza a súlyos tüneteket.
Applegate igyekszik távol tartani magát az interneten terjedő találgatásoktól és kéretlen egészségügyi tanácsoktól. Barátai és családtagjai ugyanakkor folyamatosan támogatják, és terapeutával is beszélget, hogy feldolgozhassa a történteket.
A színésznő korábban arról is beszélt, hogy a mozgása annyira korlátozott, hogy az orvosi vizsgálatokra gyakran kerekesszékkel kell érkeznie.
„Mindent elveszítettem. Elveszítettem a munkámat” – mondta könnyek között.
Egyelőre továbbra is kérdés, mi áll a folyamatosan súlyosbodó panaszai hátterében.
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