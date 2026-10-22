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Egyre több a rejtély Cindy Crawford fia halála körül – A különleges bánásmód is közrejátszhatott Presley Gerber tragédiájában

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A modell utolsó óráiról és a rehabilitációs intézményben töltött rövid időszakáról több nyugtalanító részlet is napvilágot látott. Presley Gerber állítólag nem olyan bánásmódot kapott, mint más.

Cindy Crawford és Rande Gerber 27 éves fia, Presley Gerber mindössze egy nappal azután halt meg, hogy beköltözött egy kaliforniai józan életvitelt támogató luxusintézménybe. A rendőrség túladagolásként vizsgálja az esetet, a halál pontos okát azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Presley Gerber túladagolás miatt halhatott meg.
Presley Gerber túladagolás miatt halhatott meg.
Forrás: Image Press Agency / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Presley Gerber halálának okát még mindig nem közölték

Presley Gerber halála megrázta családját és a divatvilágot. A fiatal modell a kaliforniai Santa Monicában található Resolutions Living nevű intézményben tartózkodott, amikor életét vesztette. A RadarOnline beszámolója szerint a rendőrséghez szeptember 20-án, reggel 9 óra 35 perckor érkezett bejelentés egy feltételezett túladagolásról. A Santa Monica-i rendőrség nyomozói közölték, hogy gyanús túladagolásként vizsgálják a halálesetet, ugyanakkor hozzátették: nincs bizonyíték bűncselekményre. A boncolást szeptember 21-én végezték el, a halál okát azonban még nem közölték. Az orvosszakértői hivatal közleménye szerint a folyamatban lévő nyomozás miatt nem hozhatták nyilvánosságra, pontosan milyen vizsgálatokat rendeltek el.

„A folyamatban lévő haláleseti nyomozás miatt nem hozhatják nyilvánosságra, hogy milyen vizsgálatokat kértek. Az elhalasztott eseteknél akár hónapok is eltelhetnek, mire megállapítják a halál okát” – olvasható a hivatal közleményében.

Fotókon a Santa Monica-i rehabilitációs intézmény, ahol Presley meghalt. A képeket az alábbi galériában nézheted meg. 

Nappali
A moziszoba
Ilyenek a hálószobák a Resolution Livingben
Az udvar egy része
A terasz és az udvar egy része
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Nappali
https://resolutionsliving.com/

Már érkezésekor is szer hatása alatt állhatott

Presley Gerber szeptember 19-én este érkezett a Resolutions Livingbe. A modell röviddel este 6 óra után jelentkezett be (bár olyan verzió is kering, hogy mindössze néhány órával este 10 óra előtt került) az intézménybe. A beszámolók szerint Presley már a felvételét megelőzően nehéz időszakon ment keresztül. Egy, a sajtónak nyilatkozó forrás azt állította, hogy a modell tisztában volt azzal, segítségre van szüksége, és szeretett volna megszabadulni a függőségeitől. „Mindig is hatalmas önbecsüléshiányban szenvedett, nehezen tudta elfogadni a önmagát”állította a bennfentes. A források szerint Presley egy józan életvitelt támogató szakember kíséretében érkezett az intézménybe. A kísérője állítólag előzetesen felvette a kapcsolatot a Resolutions Livinggel, hogy megtudja, fogadnák-e a modellt annak ellenére, hogy valószínűleg szer hatása alatt állt. A személyzet állítólag így is beleegyezett a felvételébe.

Rehabra szerették volna vinni Presley-t

Egy másik forrás szerint az addiktológiai konzulens azt tervezte, hogy a következő hétfőn egy rehabilitációs intézménybe viszi Presley-t, a hétvégére azonban átmeneti elhelyezést keresett neki. A beszámolók szerint Presley a bejelentkezés után kiszámíthatatlanul viselkedett. Egy, Rob Shuter Naughty But Nice Substack oldalának nyilatkozó bennfentes azt is állította, hogy a modell különleges bánásmódban részesült, és nem minden esetben alkalmazták vele szemben a szokásos biztonsági intézkedéseket. „Presley-t nem úgy kezelték, mint egy átlagos bentlakót” – mondta a forrás. „Híres volt, a szülei is híresek. Senki sem akart Cindy Crawford fiával konfrontálódni” – tette hozzá. 

A háromszintes, luxusintézmény egy 7,7 millió dollár értékű ingatlanban működik. A Resolutions Living saját ismertetője szerint háromfázisú felépülési programot kínál, amelynek célja, hogy a lakók fokozatosan visszanyerjék önállóságukat, és elsajátítsák az ehhez szükséges életvezetési készségeket. Az ingatlan tágas lakóterekkel, mozival, edzőteremmel és teljesen felszerelt konyhával is rendelkezik. 

Ugyanekkor nyilvánosságra kerültek olyan információk is, amelyek szerint nem Presley Gerberé volt az első olyan eset az otthonban, amelynél felmerült a túladagolás gyanúja. Februárban egy nőhöz riasztották a mentőket, akit végül sikerült megmenteni. Az is kiderült, hogy súlyos múltja van annak az orvosnak, aki a rehabilitációs intézményt vezeti.

Előkerült egy videó is, amit Presley készített

A TMZ Presley halálhírének megjelenése után egy olyan videót is közzétett, amelyen a fiatal férfi a halála előtti éjszakán filmezi magát a luxusintézményben. Két forrás is megerősítette, hogy a felvétel szeptember 19-én készült.

Presley Gerber életét képekben az alábbi galériában nézheted meg.

Preslye Gerber
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Presley Gerber élete képekben

Presley Gerbert szülei, Cindy Crawford és Rande Gerber, valamint húga, Kaia Gerber gyászolja

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