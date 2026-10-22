Egyre több a rejtély Cindy Crawford fia halála körül – A különleges bánásmód is közrejátszhatott Presley Gerber tragédiájában

Cindy Crawford és Rande Gerber 27 éves fia, Presley Gerber mindössze egy nappal azután halt meg, hogy beköltözött egy kaliforniai józan életvitelt támogató luxusintézménybe. A rendőrség túladagolásként vizsgálja az esetet, a halál pontos okát azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Presley Gerber túladagolás miatt halhatott meg.

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Presley Gerber halálának okát még mindig nem közölték

Presley Gerber halála megrázta családját és a divatvilágot. A fiatal modell a kaliforniai Santa Monicában található Resolutions Living nevű intézményben tartózkodott, amikor életét vesztette. A RadarOnline beszámolója szerint a rendőrséghez szeptember 20-án, reggel 9 óra 35 perckor érkezett bejelentés egy feltételezett túladagolásról. A Santa Monica-i rendőrség nyomozói közölték, hogy gyanús túladagolásként vizsgálják a halálesetet, ugyanakkor hozzátették: nincs bizonyíték bűncselekményre. A boncolást szeptember 21-én végezték el, a halál okát azonban még nem közölték. Az orvosszakértői hivatal közleménye szerint a folyamatban lévő nyomozás miatt nem hozhatták nyilvánosságra, pontosan milyen vizsgálatokat rendeltek el.

„A folyamatban lévő haláleseti nyomozás miatt nem hozhatják nyilvánosságra, hogy milyen vizsgálatokat kértek. Az elhalasztott eseteknél akár hónapok is eltelhetnek, mire megállapítják a halál okát” – olvasható a hivatal közleményében.

Fotókon a Santa Monica-i rehabilitációs intézmény, ahol Presley meghalt. A képeket az alábbi galériában nézheted meg.