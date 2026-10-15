Madonna lánya, Lourdes 30 éves lett: az énekesnő sosem látott fotókat mutatott gyermekéről

A 68 éves Madonna szerdán az Instagramon köszöntötte fel Lourdes-t, akiről eddig sosem látott fotókat is mutatott.

Lourdes Leon, Madonna lánya 30 éves lett 2026. október 14-én

Forrás: AFP

„Boldog születésnapot, Lolita! Álmomban érkeztél hozzám. Egy lázas álomban. Ezt az álmot életnek hívják. Ha megpróbálnék mindent leírni, egy folyót sírnék” – kezdte üzenetét.

Madonna ezután lánya születésének drámai körülményeit is felidézte. Lourdes nem megfelelő helyzetben feküdt a szülőcsatornában, a vajúdás pedig 18 órán át tartott. Amikor a baba szívverése lassulni kezdett, sürgősségi császármetszés mellett döntöttek az orvosok.

„Állal felfelé kerültél a szülőcsatornában, mintha a csillagokat kerested volna, és beszorultál. Tizennyolc órányi vajúdás után lassulni kezdett a szívverésed, így nem maradt más lehetőség, mint a sürgősségi császármetszés” – írta Madonna.

Az énekesnő arra is emlékezett, hogy közben helikopterek és híradós stábok gyűltek össze a kelet-los angelesi kórház körül.

„Említettem már a helikoptereket és a híradós stábokat, amelyek a fejünk fölött köröztek? Drámai volt a születésed. Akárcsak az életünk” - írta.

Madonna: „A kapcsolatunk bibliai”

Az énekesnő szerint Lourdes-dal olyan szoros kapcsolat fűzi össze őket, amelyet nehéz szavakkal leírni.

A kapcsolatunk bibliai. Amikor arra kérem Istent, magyarázza ezt meg nekem, azt mondta: nézz a tükörbe! Ugyanannak az érmének a két oldala vagyunk.”

Madonna végül arra kérte lányát, soha ne felejtse el, ki ő és honnan jött: „Soha ne felejtsd el, ki vagy. Kis csillag, aki fényesebben ragyog az ég minden csillagánál. Soha ne felejts el álmodni, pillangó. És soha ne felejtsd el, honnan jöttél. A szeretetből.”

Madonna 1996. október 14-én adott életet Lourdes-nak, akinek édesapja az énekesnő akkori párja, Carlos Leon fitneszedző. Az énekesnőnek öt másik gyermeke is van. Rocco Ritchie 26 éves, édesapja Madonna volt férje, Guy Ritchie filmrendező. David Banda 21, Mercy James 20, az ikerlányok, Stella és Estere pedig 14 évesek, őket örökbe fogadta az énekesnő.

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