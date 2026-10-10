Tudósok vizsgálták Madonna utolsó 40 évét: megdöbbentő dolgot vettek észre

Nyelvészek negyven év interjúit elemezték, és arra jutottak, hogy a 68 éves Madonna beszédéből meglepően nehéz megállapítani, hány éves. A nőknél a menopauza után a hangszalagok körüli izmok veszítenek rugalmasságukból, emiatt a hang jellemzően mélyebbé válik. Madonna esetében azonban a kutatók nem ezt a változást figyelték meg.
„A vizsgálatunk azt mutatja, hogy Madonna hangja fiatalabbnak hat a valódi életkoránál” – mondta a Daily Mailnek Anna Bothe Jespersen, a Koppenhágai Egyetem nyelvésze.
A kutató szerint Madonna hangmagassága nem úgy változott, ahogyan az egy hatvanas éveiben járó nőnél várható lenne. Emellett több magánhangzót sem úgy ejt, ahogyan az a saját generációjára vagy azokra a helyekre jellemző, ahol élete során hosszabb ideig élt.
A hangja alapján nagyon nehéz meghatározni az életkorát, akár azt, hogy honnan származik. Úgy gondoljuk, ez tudatos stratégia: a hangja is azt a fiatalos, vonzó, nemzetközi előadói képet erősíti, amit magáról ki akar alakítani, és amely nem határoz meg életkor.
Madonna hangja a menopauza után nem úgy változott, ahogy várták
A kutatók szerint az énekesnő hangjának változása jól illeszkedik ahhoz a gondosan felépített imidzshez, amelyet egész pályafutása során újra és újra felfrissített. Minden albumához és turnéjához más megjelenést választott, a vizsgálat alapján pedig elképzelhető, hogy a hangját is hasonló tudatossággal formálta.
Madonna hangja 55 éves korában mélyülni kezdett, ami nagyjából egybe is eshetett a menopauza kezdetével. Ám a későbbiekben a hangja nem mélyült tovább, ahogy az várható lett volna, hanem megint magasabb lett. A kutatók szerint ennek egyik lehetséges magyarázata az, hogy az énekesnő tudatosan igyekezett megőrizni fiatalosabb hangját. Ugyanakkor azt sem zárják ki, hogy a menopauza idején alkalmazott hormonterápia is szerepet játszhatott a változásban.
„A vizsgált negyven év egészében feltűnően nehéz volt pusztán a hangja alapján megbecsülni az életkorát. Többször is emelkedett és csökkent a hangmagassága. Sőt, a legalacsonyabb értékek közül néhányat még az 1980-as években, fiatal korában mértünk, a kilencvenes évek vége óta pedig összességében inkább magasabbá vált a hangja” – mondta a nyelvész.
A kutatók ebből arra következtettek, hogy Madonna valószínűleg aktívan alakította beszédhangjának bizonyos jellemzőit, hogy idősebb korában is megőrizze annak fiatalos csengését.
A kiejtéséből azt sem könnyű megmondani, honnan származik
„Madonna magánhangzói nem követik sem a saját generációjára, sem azokra a régiókra jellemző kiejtésváltozásokat, ahol élt, például Michiganben, ahol felnőtt, vagy New Yorkban, ahol fiatalkora jelentős részét töltötte. Valójában a kiejtése alapján szinte lehetetlen földrajzilag elhelyezni őt” – mondta Jespersen.
A kutatók többek között azt vizsgálták, hogyan ejti Madonna az olyan angol szavak magánhangzóit, mint a „trap”, a „dress”, a „kit” és a „thought”. A vizsgálat szerint több hangot a szájüreg elülső részében képez, és a különböző magánhangzókat is határozottabban különíti el egymástól. Korábbi kutatások szerint az ilyen tiszta, elöl képzett magánhangzók fiatalosságot és erős szexuális vonzerőt közvetítenek.
„Ezeket a tulajdonságokat Madonna nemcsak a külsejével, hanem a beszédével is igyekezett közvetíteni” – mondta Jespersen.
A Nordic Journal of English Studies folyóiratban megjelent tanulmány készítői szerint Madonna példája egy érdekes társadalmi változásra is rávilágít. Az öregedésre egyre kevésbé tekintünk kizárólag biológiai folyamatként, hanem inkább olyan dolognak gondoljuk, amelyen mi magunk is tudatosan alakíthatunk.
„Az emberek nem csak a megjelenésükkel, hanem a nyelvhasználatukkal és a hangjukkal is befolyásolhatják, hogyan látják őket mások” – összegezték a kutatók.
A tudósok szerint Madonna különösen érdekes példa, mert egész pályafutása során következetesen szembement azokkal az elvárásokkal, amelyek meghatároznák, hogyan kellene egy nőnek viselkednie vagy kinéznie az életkor előrehaladtával.
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