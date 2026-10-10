Tudósok vizsgálták Madonna utolsó 40 évét: megdöbbentő dolgot vettek észre

Nyelvészek negyven év interjúit elemezték, és arra jutottak, hogy a 68 éves Madonna beszédéből meglepően nehéz megállapítani, hány éves. A nőknél a menopauza után a hangszalagok körüli izmok veszítenek rugalmasságukból, emiatt a hang jellemzően mélyebbé válik. Madonna esetében azonban a kutatók nem ezt a változást figyelték meg.

Madonna nem csak a testére figyelt oda az évek alatt

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„A vizsgálatunk azt mutatja, hogy Madonna hangja fiatalabbnak hat a valódi életkoránál” – mondta a Daily Mailnek Anna Bothe Jespersen, a Koppenhágai Egyetem nyelvésze.

A kutató szerint Madonna hangmagassága nem úgy változott, ahogyan az egy hatvanas éveiben járó nőnél várható lenne. Emellett több magánhangzót sem úgy ejt, ahogyan az a saját generációjára vagy azokra a helyekre jellemző, ahol élete során hosszabb ideig élt.

A hangja alapján nagyon nehéz meghatározni az életkorát, akár azt, hogy honnan származik. Úgy gondoljuk, ez tudatos stratégia: a hangja is azt a fiatalos, vonzó, nemzetközi előadói képet erősíti, amit magáról ki akar alakítani, és amely nem határoz meg életkor.

Madonna hangja a menopauza után nem úgy változott, ahogy várták

A kutatók szerint az énekesnő hangjának változása jól illeszkedik ahhoz a gondosan felépített imidzshez, amelyet egész pályafutása során újra és újra felfrissített. Minden albumához és turnéjához más megjelenést választott, a vizsgálat alapján pedig elképzelhető, hogy a hangját is hasonló tudatossággal formálta.

Madonna hangja 55 éves korában mélyülni kezdett, ami nagyjából egybe is eshetett a menopauza kezdetével. Ám a későbbiekben a hangja nem mélyült tovább, ahogy az várható lett volna, hanem megint magasabb lett. A kutatók szerint ennek egyik lehetséges magyarázata az, hogy az énekesnő tudatosan igyekezett megőrizni fiatalosabb hangját. Ugyanakkor azt sem zárják ki, hogy a menopauza idején alkalmazott hormonterápia is szerepet játszhatott a változásban.

„A vizsgált negyven év egészében feltűnően nehéz volt pusztán a hangja alapján megbecsülni az életkorát. Többször is emelkedett és csökkent a hangmagassága. Sőt, a legalacsonyabb értékek közül néhányat még az 1980-as években, fiatal korában mértünk, a kilencvenes évek vége óta pedig összességében inkább magasabbá vált a hangja” – mondta a nyelvész.