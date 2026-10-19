Meghalt a legendás Star Trek színésze: Michael Forest 97 éves volt

Michael Forest szerdán hunyt el, haláláról pénteken James A. Brown számolt be a Facebookon. „Mély fájdalommal tudatom, hogy elveszítettük Michael Forestet. Színészként ismertem meg, barátként szerettem. Biztos vagyok benne, hogy mások is megosztják majd az emlékeiket, de én most csak ennyit vagyok képes elmondani” – írta.

Michael Forest 97 éves volt

Forrás: Profimedia

Brown a bejegyzéshez közös fotót is mellékelt, valamint egy képet a színész szobája előtt található névtábláról, amelyen a „Jerry Charlebois” név szerepelt. Forest Gerald Michael Charlebois néven született, és a Deadline szerint az utóbbi időben a nevadai Sparksban található MorningStar Senior Living idősek otthonában élt.

Michael Forest Apollóként vált ismertté a Star Trekben

Forest pályafutása során több mint kétszáz produkcióban szerepelt, legismertebb alakítása a Star Trekhez kötődik. Az 1967-ben bemutatott Who Mourns for Adonais? című epizódban Apollót, a görög istent játszotta. Évtizedekkel később, 2013-ban ismét eljátszotta a karaktert a rajongók által készített Star Trek Continues websorozatban.

A színész 2012-ben a StarTrek.com-nak mesélte el, hogyan kapta meg annak idején Apolló szerepét.

„Megkértek, hogy vegyem le az ingemet, mert látni akarták, megvannak-e azok az izmok, amelyeket kerestek” – emlékezett vissza.

Ezután brit akcentussal szerették volna hallani a szerepet, Forest azonban úgy érezte, az nem fog működni: „Azt mondtam: ez nekem nem fog menni. Viszont tudok egy közép-atlanti színpadi kiejtést, ami szerintem illene ehhez a karakterhez. Így olvastam fel, ők pedig azt mondták, igen, és arra jutottak, hogy én vagyok a megfelelő ember a szerepre.”

Évtizedekkel később egyike volt annak a negyven Star Trek-színésznek, akik szerepeltek Snoop Dogg 2020-as Unbelievable!!!!! című sci-fijében, amely a legendás sorozat paródiájaként készült.

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