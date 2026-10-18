Visszatér a True Detective: világsztárokkal jön az ötödik évad

A Variety értesülései szerint Antonio Banderas Rai García szerepében lesz látható, Nicolas Cage pedig Henry Logant alakítja majd a True Detectiv ötödik évadában. Nicolas Cage csatlakozását már augusztusban bejelentették, az új évad sztorijáról azonban egyelőre kevés részletet hoztak nyilvánosságra.

Antonio Banderas és Nicolas Cage főszerepet kaptak a True Detectiv ötödik évadában

Forrás: AFP / Life.hu

A True Detective eddigi évadai 41 Emmy-jelölést kaptak

A True Detective – A törvény nevében ötödik évadát Issa López írja és rendezi, emellett executive producerként is részt vesz a munkában. A producerek között Nicolas Cage, Antonio Banderas, Woody Harrelson és Matthew McConaughey neve is szerepel.

A True Detective-et Nic Pizzolatto alkotta, a misztikus bűnügyi sorozat pedig az eddigi évadok 41 Emmy-jelölést gyűjtöttek össze, melyek közül hatot díjra is váltott. A produkcióban többek között Woody Harrelson, Matthew McConaughey, Mahershala Ali és Jodie Foster alakítását is elismerték.

Az HBO adatai szerint a negyedik évad bizonyult eddig a sorozat legsikeresebb szezonjának: az epizódokat az összes platformot együtt számítva 12,7 millióan nézték.

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