Napvilágot láttak Hayden Panettiere és dílere SMS-váltásai: a színésznő halála előtt hetekig üzengettek egymásnak

Egy hónappal ezelőtt halt meg Hayden Panettiere, de még mindig nem tudni pontosan, mi okozta a halálát. Legalábbis a hivatalos nyomozási eredmény, a halál pontos körülményei és a boncolási jegyzőkönyv még nem látott napvilágot.
A DEA Hayden Panettiere és állítólagos drogdílere SMS-eit vizsgálja
A Kábítószer-ellenőrző Hivatal (DEA) a TMZ értesülései szerint olyan szöveges üzeneteket vizsgál, amelyeket Hayden Panettiere állítólagos drogdílerével váltott. A beszélgetésekben a feketepiaci tabletták vásárlásáról is szó eshetett, és a nyomozók most ezekből próbálhatnak további információkat szerezni a színésznő halálának körülményeiről. A lap forrásai szerint az üzenetváltások fontos szerepet játszhatnak az ügyben.
Hayden Panettiere életét képekben az alábbi galériában nézheted meg.
A színésznőt augusztus 16-án holtan találták egy dél-karolinai Greenville-ben található Airbnb-szálláshelyen. Halálát a beszámolók szerint egy fentanilt tartalmazó oxikodon-tabletta okozta, ami állítólag ötvenszer erősebb a heroinnál. A fentanil rendkívül erős szintetikus opioid, amely túladagolás esetén légzésleállást okozhat.
Rengeteg üzenet szólhatott a feketepiaci tablettákról
A TMZ-nek nyilatkozó források szerint Hayden Panettiere és egy állítólagos drogdíler éveken át számos SMS-t váltottak, egészen a színésznő haláláig. A nyomozók állítólag most kifejezetten ezekre az üzenetekre összpontosítanak, mivel a beszélgetésekben részletesen szó eshetett a feketepiaci tabletták beszerzéséről. Egy bennfentes így fogalmazott: „Rengeteg konkrét és részletes üzenet van a drogokról.” Úgy tudni, a nyilvánosságra került információk alapján nem lehet megállapítani, hogy pontosan milyen tablettákról, mennyiségekről vagy tranzakciókról volt szó, illetve hogy az üzenetek önmagukban bizonyítják-e a színésznő halálához vezető eseményeket − írja a RadarOnline. A lap úgy tudja, hogy a színésznő nem sokkal a 37. születésnapja előtt találkozott a férfival Los Angelesben, mielőtt barátjával, Brian Hickersonnal Greenville-be utazott. Azt is tudni lehet, hogy a halála előtti hetekben sokkal aktívabb volt közöttük az üzenetváltás, mint korábban.
Az ügyben most mindenekelőtt a toxikológiai eredményekre várnak, amelyek kulcsszerepet játszhatnak annak megállapításában, valóban fentanillal szennyezett oxikodon állt-e a tragédia hátterében, és ha igen, honnan származott a tabletta.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: