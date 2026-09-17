Napvilágot láttak Hayden Panettiere és dílere SMS-váltásai: a színésznő halála előtt hetekig üzengettek egymásnak

Egy hónappal ezelőtt halt meg Hayden Panettiere, de még mindig nem tudni pontosan, mi okozta a halálát. Legalábbis a hivatalos nyomozási eredmény, a halál pontos körülményei és a boncolási jegyzőkönyv még nem látott napvilágot.

Hayden Panettiere halála előtt állítólag hetekig üzengetett állítólagos drogdílerével.

Forrás: Northfoto

A DEA Hayden Panettiere és állítólagos drogdílere SMS-eit vizsgálja

A Kábítószer-ellenőrző Hivatal (DEA) a TMZ értesülései szerint olyan szöveges üzeneteket vizsgál, amelyeket Hayden Panettiere állítólagos drogdílerével váltott. A beszélgetésekben a feketepiaci tabletták vásárlásáról is szó eshetett, és a nyomozók most ezekből próbálhatnak további információkat szerezni a színésznő halálának körülményeiről. A lap forrásai szerint az üzenetváltások fontos szerepet játszhatnak az ügyben.

Hayden Panettiere életét képekben az alábbi galériában nézheted meg.