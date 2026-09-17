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Napvilágot láttak Hayden Panettiere és dílere SMS-váltásai: a színésznő halála előtt hetekig üzengettek egymásnak

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Még mindig tart a nyomozás a színésznő halála ügyében. Hayden Panettiere tragédiája után konkrét díler és feketepiaci kapcsolatok után kutatnak.

Egy hónappal ezelőtt halt meg Hayden Panettiere, de még mindig nem tudni pontosan, mi okozta a halálát. Legalábbis a hivatalos nyomozási eredmény, a halál pontos körülményei és a boncolási jegyzőkönyv még nem látott napvilágot.

Hayden Panettiere halála előtt állítólag hetekig üzengetett állítólagos drogdílerével.
Hayden Panettiere halála előtt állítólag hetekig üzengetett állítólagos drogdílerével.
Forrás: Northfoto

A DEA Hayden Panettiere és állítólagos drogdílere SMS-eit vizsgálja

A Kábítószer-ellenőrző Hivatal (DEA) a TMZ értesülései szerint olyan szöveges üzeneteket vizsgál, amelyeket Hayden Panettiere állítólagos drogdílerével váltott. A beszélgetésekben a feketepiaci tabletták vásárlásáról is szó eshetett, és a nyomozók most ezekből próbálhatnak további információkat szerezni a színésznő halálának körülményeiről. A lap forrásai szerint az üzenetváltások fontos szerepet játszhatnak az ügyben.

Hayden Panettiere életét képekben az alábbi galériában nézheted meg.

Hayden Panettiere memoárja 2026 májusában jelent meg
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Hayden Panettiere és Kelly Lynch az Akárki Joe című vígjátékban 2001-ben
AFP

A színésznőt augusztus 16-án holtan találták egy dél-karolinai Greenville-ben található Airbnb-szálláshelyen. Halálát a beszámolók szerint egy fentanilt tartalmazó oxikodon-tabletta okozta, ami állítólag ötvenszer erősebb a heroinnál.  A fentanil rendkívül erős szintetikus opioid, amely túladagolás esetén légzésleállást okozhat.

Rengeteg üzenet szólhatott a feketepiaci tablettákról

A TMZ-nek nyilatkozó források szerint Hayden Panettiere és egy állítólagos drogdíler éveken át számos SMS-t váltottak, egészen a színésznő haláláig. A nyomozók állítólag most kifejezetten ezekre az üzenetekre összpontosítanak, mivel a beszélgetésekben részletesen szó eshetett a feketepiaci tabletták beszerzéséről. Egy bennfentes így fogalmazott: „Rengeteg konkrét és részletes üzenet van a drogokról.” Úgy tudni, a nyilvánosságra került információk alapján nem lehet megállapítani, hogy pontosan milyen tablettákról, mennyiségekről vagy tranzakciókról volt szó, illetve hogy az üzenetek önmagukban bizonyítják-e a színésznő halálához vezető eseményeket − írja a RadarOnline.  A lap úgy tudja, hogy a színésznő nem sokkal a 37. születésnapja előtt találkozott a férfival Los Angelesben, mielőtt barátjával, Brian Hickersonnal Greenville-be utazott. Azt is tudni lehet, hogy a halála előtti hetekben sokkal aktívabb volt közöttük az üzenetváltás, mint korábban. 

Az ügyben most mindenekelőtt a toxikológiai eredményekre várnak, amelyek kulcsszerepet játszhatnak annak megállapításában, valóban fentanillal szennyezett oxikodon állt-e a tragédia hátterében, és ha igen, honnan származott a tabletta.

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