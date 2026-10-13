„Hiányozni fogsz, fiam” – Bryan Cranston szívszorító szavakkal búcsúzik sorozatbeli fiától, RJ Mittétől

RJ Mitte, akit a legtöbben a Breaking Bad (Totál szívás) című sorozatból ismernek, 34 évesen meghalt. A Walter White fiát alakító színész hétfőn, Texasban hunyt el, halálának körülményeit még vizsgálják, de sajtóértesülések szerint önkezével vetett véget életének, halála sokkolta a sorozatbeli kollégáit. A sorozatbeli apja, Bryan Cranston megrendítő üzenettel búcsúzott a színésztől, akit 19 évvel ezelőtt, még gyerekként ismert meg, és szinte a fiaként szeretett.
- RJ Mitte mindössze 34 éves volt, amikor életét vesztette.
- Bryan Cranston nemcsak kollégaként, hanem szinte fiaként tekintett rá.
- A két színész néhány hete még közös találkozót szervezett.
- Aaron Paul és Dean Norris is megrendülten búcsúzott egykori kollégájától.
- A színész a kamerákon túl is fontos ügyekért küzdött.
Bryan Cranston összetört RJ Mitte halála miatt
Az egész világot megrendítette RJ Mitte halála, akit a legtöbben a Breaking Badből ismernek. A sorozatban az édesapját, Walter White-ot alakító színész, Bryan Cranston megrendítő szavakkal búcsúzott a 34 éves sztártól. „Mély kétségbeesés fog el, miközben ezt írom. RJ Mitte, az én drága fiam a Breaking Badből, meghalt” – kezdte Instagram-bejegyzését Bryan Cranston, aki egy közös fotóval emlékezett meg egykori sorozatbeli gyerekéről.
A 70 éves színész felidézte, hogy RJ mindössze 14 éves volt, amikor megkapta Walter White Jr. szerepét. A forgatások során végignézhette, ahogy a tapasztalatlan kamaszból tehetséges színész válik. „Akkor ismerkedtem meg vele, amikor még csak 14 évesen megkapta Walter White Jr. szerepét, amelyet olyan örömmel és lelkesedéssel játszott el."
Bryan Cranston külön kiemelte, hogy a cerebrális parézissel született fiú soha nem hagyta, hogy állapota akadályozza céljai elérésében. És bár meghallgatta sorozatbeli szülei, Cranston és Anna Gunn tanácsait, kamaszként olykor inkább a saját feje után ment.
A cerebrális parézis (CP, más néven Little-kór vagy agyi bénulás) a központi idegrendszer idővel nem romló fejlődési zavara vagy sérülése, amely magzatként, a szüléskor vagy a csecsemőkor első éveiben alakul ki. Főbb tünetei az izomtónus eltérései (például túl laza, vagy túl feszes izmok), fejlődési késések. Társulhat hozzá a többi között beszéd- és nyelési zavar, látási vagy hallási problémák vagy epilepszia.
Bryan Cranston és RJ Mitte nemrég még találkozót terveztek. „Különösen megrázó hallani, hogy véget vetett az életének. Miért? Még alig pár hete üzeneteket váltottunk egymással – azt próbáltuk kitalálni, mikor tudnánk együtt ebédelni. Nem tudom, vajon az az ebéd megváltoztatta volna-e a jövőjét…
De azt tudom, hogy szerettem őt, és nagyon élveztem, hogy vele lehettem az évek során a sorozat forgatásán, és azután is, hogy a Breaking Bad körüli figyelem alábbhagyott… Hiányozni fogsz, fiam.
A Breaking Bad sztárjai is megrendülten búcsúznak
Aaron Paul, aki Jesse Pinkmant alakította a sorozatban, a The Hollywood Reporternek nyilatkozva elmondta, hogy teljesen összetört a hír hallatán.
„RJ, szeretlek, barátom. Hiányozni fogsz. És bárki is olvassa ezt, kérlek, tudd, hogy szeretnek, és nem vagy egyedül. Mindig emlékezz erre.”
Dean Norris, a sorozat Hank Schraderje letaglózta RJ Mitte halála. Elárulta, hogy bár RJ nem az ő fiát alakította, a forgatásokon mindig odafigyelt rá. „Ez olyan szívszorító, hogy el sem hiszem."
Matt Jones, a Badgert alakító színész egy 2025 januárjában készült közös fotóval búcsúzott. Felidézte, hogy utolsó találkozásukkor még a jövőbeli terveikről beszélgettek, és máig bánja, hogy fáradtsága miatt kihagyott egy közös esti programot. „Mindannyiunk kisöccse voltál” – írta megrendülten.
RJ Mitte nemcsak színészként hagyott nyomot
A Breaking Bad RJ Mitte számára nemcsak a hírnevet hozta el, hanem lehetőséget adott arra is, hogy másokon segítsen. A hároméves korában cerebrális parézissel diagnosztizált színész a fogyatékossággal élő előadóművészek szószólója lett, és egy őket támogató jótékonysági szervezet vezetésében is szerepet vállalt. Halála után Marlee Matlin Oscar-díjas színésznő, James Gunn és Anson Mount is megemlékezett róla.
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