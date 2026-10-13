„Hiányozni fogsz, fiam” – Bryan Cranston szívszorító szavakkal búcsúzik sorozatbeli fiától, RJ Mittétől

RJ Mitte, akit a legtöbben a Breaking Bad (Totál szívás) című sorozatból ismernek, 34 évesen meghalt. A Walter White fiát alakító színész hétfőn, Texasban hunyt el, halálának körülményeit még vizsgálják, de sajtóértesülések szerint önkezével vetett véget életének, halála sokkolta a sorozatbeli kollégáit. A sorozatbeli apja, Bryan Cranston megrendítő üzenettel búcsúzott a színésztől, akit 19 évvel ezelőtt, még gyerekként ismert meg, és szinte a fiaként szeretett.

Bryan Cranston, Anna Gunn és RJ Mitte a Breaking Bad című sorozatban.

Forrás: NORTHFOTO / face to face

RJ Mitte mindössze 34 éves volt, amikor életét vesztette.

Bryan Cranston nemcsak kollégaként, hanem szinte fiaként tekintett rá.

A két színész néhány hete még közös találkozót szervezett.

Aaron Paul és Dean Norris is megrendülten búcsúzott egykori kollégájától.

A színész a kamerákon túl is fontos ügyekért küzdött.

Bryan Cranston összetört RJ Mitte halála miatt

Az egész világot megrendítette RJ Mitte halála, akit a legtöbben a Breaking Badből ismernek. A sorozatban az édesapját, Walter White-ot alakító színész, Bryan Cranston megrendítő szavakkal búcsúzott a 34 éves sztártól. „Mély kétségbeesés fog el, miközben ezt írom. RJ Mitte, az én drága fiam a Breaking Badből, meghalt” – kezdte Instagram-bejegyzését Bryan Cranston, aki egy közös fotóval emlékezett meg egykori sorozatbeli gyerekéről.

A 70 éves színész felidézte, hogy RJ mindössze 14 éves volt, amikor megkapta Walter White Jr. szerepét. A forgatások során végignézhette, ahogy a tapasztalatlan kamaszból tehetséges színész válik. „Akkor ismerkedtem meg vele, amikor még csak 14 évesen megkapta Walter White Jr. szerepét, amelyet olyan örömmel és lelkesedéssel játszott el."

Bryan Cranston külön kiemelte, hogy a cerebrális parézissel született fiú soha nem hagyta, hogy állapota akadályozza céljai elérésében. És bár meghallgatta sorozatbeli szülei, Cranston és Anna Gunn tanácsait, kamaszként olykor inkább a saját feje után ment.

A cerebrális parézis (CP, más néven Little-kór vagy agyi bénulás) a központi idegrendszer idővel nem romló fejlődési zavara vagy sérülése, amely magzatként, a szüléskor vagy a csecsemőkor első éveiben alakul ki. Főbb tünetei az izomtónus eltérései (például túl laza, vagy túl feszes izmok), fejlődési késések. Társulhat hozzá a többi között beszéd- és nyelési zavar, látási vagy hallási problémák vagy epilepszia.

Bryan Cranston és RJ Mitte nemrég még találkozót terveztek. „Különösen megrázó hallani, hogy véget vetett az életének. Miért? Még alig pár hete üzeneteket váltottunk egymással – azt próbáltuk kitalálni, mikor tudnánk együtt ebédelni. Nem tudom, vajon az az ebéd megváltoztatta volna-e a jövőjét…