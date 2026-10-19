Szívszorító felvételek − Gyerekkori fotóval és videóval búcsúzik Presleytől Kaia Gerber: GALÉRIA

Egy világ döbben meg, amikor Presley Gerber, Cindy Crawford fia szeptember 20-án meghalt. A családot sokkolta a tragédia, a gyászoló édesanya október 18-án törte meg a csendet, és Presley testvére Kaia is posztolt az Instagramjára.

Kaia Gerber imádta testvérét Presley Gerbert.

Forrás: Northfoto

Kaia az Instagramon is gyászolja Presley Gerbert

A modell a közösségi oldalán tett közzé testvérével közös gyerekkori fotót és videót, amelyekhez a következőt írta: „A világ legmélyebb szeretetével szeretlek, a Holdig és vissza, aztán újra vissza, örökké, nagytesó.”

Az egész család összetört a tragédia súlya alatt

Kaia Gerber imádta testvérét, és már a fiú halála előtt is beszélt arról, milyen hatással volt a családra Presley szerhasználata. „Amikor ilyesmi történik egy családban, az valahogy mindenkit egy szintre hoz” – mondta egy interjúban. A tragédia után arró lehetett olvasni, hogy Kaia elsősorban a barátaitól kap támogatást, nem a szüleitől, amit úgy magyarázott, hogy saját fájdalma mellett már nem tudja magára venni szülei gyászát is. „Minden beszélgetés visszakanyarodik Presleyhez: az utolsó hetekhez, a meghozott döntésekhez és ahhoz, mit csinálhatott volna mindenki másképp. Ez elviselhetetlen” – idézte a fiata modellt egy forrás. Cindy Crawford folyamatosan újrajátssza magában az eseményeket, Rande Gerber pedig a maga módján próbál megbirkózni fiuk elvesztésével. „Teljesen összetörte őket a gyász” – mondta a forrás Cindy Crawfordról és férjéről. „Az egyik pillanatban sírnak, a következőben dühösek. Aztán jön a bűntudat. Kétségbeesetten szerették Presley-t, és pontosan ezért fáj most mindenkinek ennyire.”

Presley Gerber életét képekben az alábbi galériában nézheted meg.