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Szívszorító felvételek − Gyerekkori fotóval és videóval búcsúzik Presleytől Kaia Gerber: GALÉRIA

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Közel egy hónap telt el a tragédia óta. Kaia Gerbert barátai támogatják a gyászában. A fiatal modell az Instagramon is búcsúzik testvérétől, Presley Gerbertől.

Egy világ döbben meg, amikor Presley Gerber, Cindy Crawford fia szeptember 20-án meghalt. A családot sokkolta a tragédia, a gyászoló édesanya október 18-án törte meg a csendet, és Presley testvére Kaia is posztolt az Instagramjára. 

Kaia Gerber et son frère Presley Gerber - Photocall de la soirée "Her Time" Omega à l'hôtel de Sully à Paris le 29 septembre 2017. © Cyril Moreau/Bestimage 'Her Time' Omega Photocall as part of the Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2018 on September 29, 2017 in Paris, France.
Kaia Gerber imádta testvérét Presley Gerbert.
Forrás: Northfoto

Kaia az Instagramon is gyászolja Presley Gerbert

A modell a közösségi oldalán tett közzé testvérével közös gyerekkori fotót és videót, amelyekhez a következőt írta:  „A világ legmélyebb szeretetével szeretlek, a Holdig és vissza, aztán újra vissza, örökké, nagytesó.”

Az egész család összetört a tragédia súlya alatt

Kaia Gerber imádta testvérét, és már a fiú halála előtt is beszélt arról, milyen hatással volt a családra Presley szerhasználata. „Amikor ilyesmi történik egy családban, az valahogy mindenkit egy szintre hoz” – mondta egy interjúban. A tragédia után arró lehetett olvasni, hogy Kaia elsősorban a barátaitól kap támogatást, nem a szüleitől, amit úgy magyarázott, hogy saját fájdalma mellett már nem tudja magára venni szülei gyászát is. „Minden beszélgetés visszakanyarodik Presleyhez: az utolsó hetekhez, a meghozott döntésekhez és ahhoz, mit csinálhatott volna mindenki másképp. Ez elviselhetetlen” – idézte a fiata modellt egy forrás.  Cindy Crawford folyamatosan újrajátssza magában az eseményeket, Rande Gerber pedig a maga módján próbál megbirkózni fiuk elvesztésével. „Teljesen összetörte őket a gyász” – mondta a forrás Cindy Crawfordról és férjéről. „Az egyik pillanatban sírnak, a következőben dühösek. Aztán jön a bűntudat. Kétségbeesetten szerették Presley-t, és pontosan ezért fáj most mindenkinek ennyire.”

Presley Gerber életét képekben az alábbi galériában nézheted meg.

Preslye Gerber
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Presley Gerber élete képekben

Presley Gerber szeptember 20-án, 27 éves korában halt meg egy Santa Monica-i rehabilitációs intézményben. Halálának hivatalos okát és körülményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a Santa Monica-i rendőrség azonban közölte, hogy feltételezett túladagolásként vizsgálják az esetet.

Fotókon a Santa Monica-i rehabilitációs intézmény, ahol Presley meghalt. A képeket az alábbi galériában nézheted meg. 

Nappali
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