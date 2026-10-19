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Megvan a Sztárban Sztár újabb kiesője: már csak hatan maradtak versenyben

TV2 sztárban sztár kieső
Life.hu
2026.10.19.
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Újabb forduló ért véget a Sztárban Sztárban, az ötödik élő show után pedig ismét búcsúznia kellett valakinek. Az este végén versenyző került veszélybe, a továbbjutásról végül a nézők döntöttek.

A Sztárban Sztár ötödik adásban minden versenyző kétszer alakult át: egyéni és csoportos produkciókkal is színpadra léptek. Ádám Szofi Desht, Gudics Máté Cserháti Zsuzsát, Tóth Abigél pedig Cascadát, vagyis Natalie Horlert alakította. Kovács Áron Calton Coffie, az Inner Circle énekesének bőrébe bújt, Takács Nikolas Rátonyi Róbertként lépett színpadra, Dr. Mátyás pedig a Måneskin frontemberét, Damiano Davidet idézte meg. Az egyéni produkciók sorát Brasch Bence zárta, aki Presser Gábort alakította.


A csoportos körben a Shygys és a Baby Sisters dalai kerültek elő. Tóth Abigél, Ádám Szofi, Gudics Máté és Kovács Áron a Shygys Nem a te hibád című számát adta elő, Dr. Mátyás, Brasch Bence és Takács Nikolas pedig a Baby Sisters Rád gondolok című slágerével állt színpadra.

Sztárban Sztár: Takács Nikolas megnyerte az ötödik élő show-t

A zsűripontok és a nézői szavazatok összesítése után Takács Nikolas lett az ötödik élő show győztese, akárcsak az előző adásban.

Az este végén Tóth Abigél és Kovács Áron kerültek veszélyzónába. A nézők végül Kovács Áront juttatták tovább, így a 2024-es Megasztár felfedezettje, Tóth Abigél búcsúzott a műsortól.

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