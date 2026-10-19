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szupermodell

Palvin Barbara így tért vissza hat héttel a szülés után a kifutóra: férje az első sorból szurkolt neki - Videó

szupermodell Victoria's Secret Fashion Show Palvin Barbara
Horváth Angéla
2026.10.19.
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Palvin Barbara alig hat héttel első gyermeke születése után ismét végigvonult a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján. A 33 éves magyar modellt férje, Dylan Sprouse az első sorból biztatta.

Palvin Barbara október 18-án, vasárnap lépett kifutóra a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show-n. A magyar szupermodell kislánya szeptember 7-én, az amerikai Labor Day napján született meg. Palvin Barbi a show előtt a People magazinak azt mondta, másnap lesz pontosan hat hete, hogy életet adott gyermekének.

Palvin Barbara hat héttel a szülés után a Victoria's Fashion Show kifutóján 2026. október 18-án
Palvin Barbara hat héttel a szülés után a Victoria's Fashion Show kifutóján 2026. október 18-án
Forrás: Profimedia / Instagram

„Holnap lesz hat hete, hogy szültem. Ha jól tudom, az Egyesült Államokban sokaknak hat hét után már vissza is kell menniük dolgozni, úgyhogy szerintem ez nem akkora dolog” – mondta a modell a kulisszák mögött a vissztérésével kapcsolatban. Hozzátette, remekül érzi magát, és sokat jelent számára, hogy a Victoria’s Secret lehetőséget adott neki most is.

Palvin Barbara áttetsző rózsaszín neglizsében vonult végig a kifutón. Haját dús, hullámos frizurába szárították, sminkjét pedig rózsás árnyalatokkal készítették. Dylan Sprouse az első sorból figyelte feleségét, hangosan biztatta, és egy puszit is küldött neki.

 

Hat héttel ezelőtt született meg Palvin Barbara kislánya

Palvin Barbi elárulta azt is, hogy az anyaság első néhány hete igazi hullámvasút volt, férjével együtt tanulják a szülői szerepet. Dylan Sprouse-ról úgy fogalmazott: mintha arra született volna, hogy lányos apa legyen.

A modell október 8-án töltötte be a 33. életévét, így ez volt az első születésnapja édesanyaként. Másnap az Instagramon több fotót is megosztott, amelyeken kislányát tartja a karjában.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse május 14-én, a 79. Cannes-i Filmfesztiválon jelentették be, hogy első gyermeküket várják. Szeptember 28-án pedig, pár héttel a szülés után közösen tudatták, hogy megszületett a kis Sylvie.

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