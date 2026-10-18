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divattörténelem

Így nézett ki az első Victoria’s Secret Fashion Show 1995-ben: egészen más volt, mint a mai bemutatók - Videó

divattörténelem 1995 Victoria's Secret Fashion Show
Horváth Angéla
2026.10.18.
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A Victoria’s Secret divatbemutatói ma már hatalmas díszletekről, világsztárokról és dollármilliókat érő melltartókról szólnak. Amikor azonban 1995-ben megtartották az első show-t, még jóval visszafogottabb volt az esemény: elsősorban az új fehérnemű-kollekció bemutatása volt a cél.

Az első Victoria’s Secret Fashion Show-t 1995 augusztusában rendezték meg a New York-i Plaza Hotelben. A meghívottak között szakmabeliek, viszonteladók, sajtómunkatársak és a vállalat vezetői voltak, zenés fellépők pedig egyáltalán nem szerepeltek a programban. Az esemény házigazdája Stephanie Seymour szupermodell volt, aki maga is végigvonult a kifutón. Mellette többek között Veronica Webb, Beverly Peele, Frederique van der Wal és Gail Elliott mutatta be a kollekciót.

Az első Victoria's Fashion Show pillanati 1995-ből
Az első Victoria's Fashion Show pillanati 1995-ből
Forrás: Youtube

A korszak technikai lehetőségei is egészen mások voltak. Nem léteztek még streamingplatformok, és okostelefonokról sem lehetett néhány percen belül videókat megosztani. A bemutatóról kamerafelvétel készült, ám ez csak később került fel az internetre.

Egyszerű fehérneműkkel indult a Victoria’s Secret show története

Az első modell egy vastag pántos, pólófazonú melltartóban és magas derekú, tipikusan kilencvenes évekbeli alsóban lépett kifutóra. A 2025-ös bemutató ezzel szemben egészen más világot képviselt: akkor a várandós Jasmine Tookes nyitotta a show-t testszínű fehérneműben, áttört, gyöngyökkel díszített ruhában és a hagyományos szárnyakat helyettesítő, kagylóra emlékeztető szerkezetben.

Victoria's Fashion Show: 1995 vs. 2025
Forrás: Youtube, Profimedia

1995-ben még hétköznapi melltartók, magasabb szabású alsók és felhajtott szárú rövidnadrágok követték egymást a catwalkon. Volt olyan összeállítás, ami ma már utcai viseletként is megállná a helyét. Térdig érő, csipkeszegélyes szoknyákkal viselt melltartók és bralettek is szerepeltek, gyakran körömcipővel és kisebb női táskával kiegészítve. Hasonló párosítások a legfrissebb kollekciókban ismét felbukkantak: a 2027-es tavaszi kollekciókban több divatház is felsőruházatként használta a melltartót, a Prada pedig kokrltan térdig érő szoknyával kombinálta. A show végén könnyű kombinék, vállra terített kardigánok és selyemből készült hálóruhák jelentek meg a kifutón. Az 1995-ös bemutató még valóban hordható fehérneműk és ruhadarabok köré épült, és jóval közelebb állt egy hagyományos divatbemutatóhoz, mint a mostani Victoria’s Secret-show-khoz.

Néhány év alatt teljesen átalakult a Victoria’s Secret Fashion Show

A változás azonban gyorsan elindult. 1998-ra már kezdett kialakulni az a látványvilág, amely később a márka védjegyévé vált. Ekkor kezdték „angyaloknak” nevezni a legfelkapottabb modelleket, és megjelentek a szárnyak is. A bemutató első soraiban egyre több híresség foglalt helyet. A Victoria’s Secret Fashon Show-t 2001-ben közvetítették először televízióban, abban az időszakban, amikor olyan modellekkel dolgoztak együtt, akik később a márka legismertebb arcai lettek: Gisele Bündchen, Tyra Banks és Heidi Klum.

Az ezt követő évtizedekben a bemutató többször átalakult, de végül óriási televíziós produkcióvá nőtte ki magát. Világsztárokat sorakoztattak fel, monumentális díszletek készültek, a modellek pedig egyre bonyolultabb kreációkat mutattak be. Egyes Fantasy Bra-k értéke több millió dollárra rúgott, a show pedig több modell karrierjének fontos állomásáva lett.

Az idei show-t október 18-án, Los Angelesben rendezik meg, különlegessége pedig, hogy Palvin Barbara magyar szupermodell három héttel a szülése után itt tér vissza a kifutóra

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