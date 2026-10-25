Újabb fordulat Halle Berry gyermekbántalmazási perében: bíróság elé állt a vőlegénye, a lánya is tanúvallomást tesz

A színésznő és volt férje között néhány héttel ezelőtt újabb, minden eddiginél komolyabb fordulatot vett a gyermekelhelyezési vita. Halle Berry exe, Olivier Martinez súlyos állításokat fogalmazott meg a színésznővel szemben, akinek ügyvédje teljesen megalapozatlannak nevezte a vádakat. Időközben vallomást tett Berry vőlegénye, Van Hunt is, és a színésznő lánya is tanúskodni fog.

Halle Berry és Oliver Martinez 2011-ben.

Forrás: UK Press/Vince Flores/Northfoto

Halle Berry és exe pere tovább húzódik

Halle Berry és Olivier Martinez gyermekfelügyeleti pere két hete tart. A bíróság ideiglenesen elsődleges felügyeleti jogot biztosított Olivier Martineznek, és távoltartási végzést adott ki, amely a férfit és Maceót is védi. Berrynek 100 yardos, vagyis nagyjából 91 méteres távolságot kell tartania volt férjétől. A meghallgatásokon a színésznő vőlegénye is tanúvallomást tett, hétfőn pedig Halle Berry lánya, Nahla Aubry is megszólalhat.

Az Oscar-díjas sztárés volt férje pénteken ötödik alkalommal jelent meg a Los Angeles-i Stanley Mosk bíróságon. Az eljárás középpontjában Olivier Martinez azon állítása áll, hogy Berry szeptember 26-án, egy otthonukban történt összetűzés során (amelyről bővebben itt írtunk) fojtogatta tinédzser fiukat. A francia színész szerint az eset egy hosszabb ideje fennálló bántalmazó magatartás része volt, és azt állította, hogy Maceo arra kérte, hadd éljen vele. Halle Berry tagadja a vádakat, és azt mondta, hogy fiával csak dulakodtak, játékosan birkóztak.

Martinez ellentmondásba keveredett

A 60 éves Martinez pénteken folytatta a csütörtökön, zárt ajtók mögött megkezdett vallomását. Továbbra is fenntartotta azokat az állításait, amelyek szerint Berry bántalmazta őt, noha a meghallgatáson szembesítették egy 2024-es, eskü alatt tett nyilatkozatával.

Abban a dokumentumban a színész még azt állította, hogy korábbi kapcsolatukban nem fordult elő családon belüli erőszak.

Martinez ügyvédje, Patrick Baghdaserians a Page Sixnek azt mondta, hogy a korábbi nyilatkozat egy pénzügyi kérelemhez kapcsolódott és nem a családon belüli erőszak és a felügyeleti jog kérdése volt a téma. Berry jogi képviselője úgy fogalmazott, hogy Martinez állításai teljesen alaptalanok és szándékosan félrevezetőek.