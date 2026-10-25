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Újabb fordulat Halle Berry gyermekbántalmazási perében: bíróság elé állt a vőlegénye, a lánya is tanúvallomást tesz

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A színésznő és volt férje háborúja tovább folytatódik: meghosszabbították a távoltartási végzést. Halle Berry és Olivier Martinez a gyerekfelügyeletért harcol.

A színésznő és volt férje között néhány héttel ezelőtt újabb, minden eddiginél komolyabb fordulatot vett a gyermekelhelyezési vita. Halle Berry exe, Olivier Martinez súlyos állításokat fogalmazott meg a színésznővel szemben, akinek ügyvédje teljesen megalapozatlannak nevezte a vádakat. Időközben vallomást tett Berry vőlegénye, Van Hunt is, és a színésznő lánya is tanúskodni fog. 

Halle Berry és Oliver Martinez 2011-ben.
Halle Berry és Oliver Martinez 2011-ben.
Forrás: UK Press/Vince Flores/Northfoto

Halle Berry és exe pere tovább húzódik

Halle Berry és Olivier Martinez gyermekfelügyeleti pere két hete tart. A bíróság ideiglenesen elsődleges felügyeleti jogot biztosított Olivier Martineznek, és távoltartási végzést adott ki, amely a férfit és Maceót is védi. Berrynek 100 yardos, vagyis nagyjából 91 méteres távolságot kell tartania volt férjétől. A meghallgatásokon a színésznő vőlegénye is tanúvallomást tett, hétfőn pedig Halle Berry lánya, Nahla Aubry is megszólalhat.

Az Oscar-díjas sztárés volt férje pénteken ötödik alkalommal jelent meg a Los Angeles-i Stanley Mosk bíróságon. Az eljárás középpontjában Olivier Martinez azon állítása áll, hogy Berry szeptember 26-án, egy otthonukban történt összetűzés során (amelyről bővebben itt írtunk) fojtogatta tinédzser fiukat. A francia színész szerint az eset egy hosszabb ideje fennálló bántalmazó magatartás része volt, és azt állította, hogy Maceo arra kérte, hadd éljen vele. Halle Berry tagadja a vádakat, és azt mondta, hogy fiával csak dulakodtak, játékosan birkóztak.

Martinez ellentmondásba keveredett

A 60 éves Martinez pénteken folytatta a csütörtökön, zárt ajtók mögött megkezdett vallomását. Továbbra is fenntartotta azokat az állításait, amelyek szerint Berry bántalmazta őt, noha a meghallgatáson szembesítették egy 2024-es, eskü alatt tett nyilatkozatával. 

Abban a dokumentumban a színész még azt állította, hogy korábbi kapcsolatukban nem fordult elő családon belüli erőszak.

Martinez ügyvédje, Patrick Baghdaserians a Page Sixnek azt mondta, hogy a korábbi nyilatkozat egy pénzügyi kérelemhez kapcsolódott és nem a családon belüli erőszak és a felügyeleti jog kérdése volt a téma. Berry jogi képviselője úgy fogalmazott, hogy Martinez állításai teljesen alaptalanok és szándékosan félrevezetőek.

Maceo is elmondta a saját verzióját

A meghallgatás előző napján a 13 éves Maceo is vallomást tett. A Page Six szerint Halle Berry fia közel négy órán keresztül beszélt a bíróság előtt, a meghallgatása titkos volt. 

A színésznő kizárólagos felügyeleti jogot szeretne

A pénteki tárgyalási napon Berry vőlegénye, az 56 éves Van Hunt is tanúskodott. A férfi vallomását zárt ajtók mögött hallgatták meg. Hunt délután négy óra körül, láthatóan megkönnyebbülten távozott a tárgyalóteremből. Berry ügyvédei a bírósági dokumentumokban azzal vádolták Martinezt, hogy beavatkozott a fiú oktatásába és terápiájába, valamint bevonta őt a szülők között zajló konfliktusba. 

A színésznő kizárólagos felügyeleti jogot kért, amely lehetővé tenné számára Maceo oktatásának, terápiájának és orvosi ellátásának nagyobb fokú felügyeletét. Emellett azt szeretné elérni, hogy a bíróság szüntesse meg a távoltartási végzést, és állítsa vissza a korábban érvényben lévő, fele-fele arányú fizikai felügyeleti megállapodást.

Berry lánya is tanúvallomást tesz

A meghallgatás hétfőn folytatódik: a 18 éves Nahla Aubry, Berry lánya várhatóan videóhívásban tesz vallomást. A fiatal nő korábban már bírósági nyilatkozatot is benyújtott, amelyben azt állította, hogy soha nem látta édesanyját bántalmazni Maceót.

Halle Berry és Oliver Martinez 2012-ben jegyezték el egymást, 2013-ban házasodtak össze egy zártkörű szertartáson.  2015-ben már a válásuktól volt hangos a sajtó. Közös gyerekük Maceo Robert Martinez 2013. október 5-én született, az ő felügyeletéért évek óta folyik a harc. 

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