Palvin Barbara személyi edzője megtörte a csendet − Fotókon mutatta meg, hogyan készült a show-ra a szupermodell

Az, hogy a hat hete szült édesanya részt vett a Victoria’s Secret Fashion Show-n megosztotta az embereket. A minap Palvin Barbara tett közzé egy posztot, amelyben az édesanyákhoz szólt, most pedig a személyi edzője, Dan Adair mutatta meg, hogyan edzett a kifutóra lépés előtt Barbi.

Palvin Barbara hat héttel a szülés után lépett a Victoria's Fashion Show kifutójára 2026. október 18-án.

Forrás: Profimedia / Instagram

Palvin Barbara személyi edzője a kihívásokról is beszélt

Dan Adair Instagram-posztot tett közzé, ahol leírta és fotókkal illusztrálta is, hogyan készültek Palvin Barbarával a show-ra.

„Harmadszor készültünk fel együtt a Victoria’s Secret show-ra, és minden év tartogatott kihívásokat. Tavaly Barbarának endometriózis műtéte volt, ráadásul pár héttel show előtt eltörte a lábfejét. Ez napra pontosan egy évvel korábban volt, mint a gyermeke születése. Az idei felkészülés különösen nehéz volt, mivel a csodaszép kislánya mindössze 6 héttel a show előtt jött világra. Megvártuk az orvosok engedélyét, és csak utána kezdtünk dolgozni, de semmi olyat nem csináltunk, amiből baj lehetett volna. Voltak erősítő edzések, séta, Barbara étrendje fehérjedús, tápanyagokban gazdag volt, ahogy pedig közeledett a show nyirokmasszázst is kapott (...) Nem volt mindig könnyű, volt, amikor fáradt volt, volt, amikor mentálisan túltelítődött, de mindig ott volt és csinálta. Fontos volt neki, hogy a kifutóra léphessen. És ezt meg kell ünnepelni” − foglalta össze Adair.

Barbi megható Instagram-posztott tett közzé.

„Hihetetlenül áldottnak érzem magam, hogy a családom és a barátaim szeretetét és támogatását élvezhetem életem új fejezetében. Nélkületek nem sikerült volna. Hatalmas köszönet a @victoriassecretnek hogy pontosan úgy fogadtak el, ahol most tartok a szülés után, és hogy ennyire szépnek és magabiztosnak érezhettem magam. Ezt szó szerint értem: szoptatós betéteket varrtunk a melltartóimba a színfalak mögött. Egy kis emlékeztető a csillogás mögötti valóságra” − írta Palvin Barbi, akinek a teljes posztját családi fotókkal illusztrálva itt olvashatod el.

Palvin Barbara nemrég lett 33 éves. A legdögösebb szettjeit az alábbi galériában nézheted meg.