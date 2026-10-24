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Palvin Barbara személyi edzője megtörte a csendet − Fotókon mutatta meg, hogyan készült a show-ra a szupermodell

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Dan Adair az Instagramra feltett posztjában arról írt, hogy Palbin Barbara milyen keményen küzdött, hogy kifutóra léphessen.

Az, hogy a hat hete szült édesanya részt vett a Victoria’s Secret Fashion Show-n megosztotta az embereket. A minap Palvin Barbara tett közzé egy posztot, amelyben az édesanyákhoz szólt, most pedig a személyi edzője, Dan Adair  mutatta meg, hogyan edzett a kifutóra lépés előtt Barbi. 

Palvin Barbara hat héttel a szülés után a Victoria's Fashion Show kifutóján 2026. október 18-án
Palvin Barbara hat héttel a szülés után lépett a Victoria's Fashion Show kifutójára 2026. október 18-án.
Forrás: Profimedia / Instagram

Palvin Barbara személyi edzője a kihívásokról is beszélt

Dan Adair Instagram-posztot tett közzé, ahol leírta és fotókkal illusztrálta is, hogyan készültek Palvin Barbarával a show-ra.

„Harmadszor készültünk fel együtt a Victoria’s Secret show-ra, és minden év tartogatott kihívásokat. Tavaly Barbarának endometriózis műtéte volt, ráadásul pár héttel show előtt eltörte a lábfejét. Ez napra pontosan egy évvel korábban volt, mint a gyermeke születése. Az idei felkészülés különösen nehéz volt, mivel a csodaszép kislánya mindössze 6 héttel a show előtt jött világra. Megvártuk az orvosok engedélyét, és csak utána kezdtünk dolgozni, de semmi olyat nem csináltunk, amiből baj lehetett volna. Voltak erősítő edzések, séta, Barbara étrendje fehérjedús, tápanyagokban gazdag volt, ahogy pedig közeledett a show nyirokmasszázst is kapott (...) Nem volt mindig könnyű, volt, amikor fáradt volt, volt, amikor mentálisan túltelítődött, de mindig ott volt és csinálta. Fontos volt neki, hogy a kifutóra léphessen. És ezt meg kell ünnepelni” − foglalta össze Adair. 

Barbi megható Instagram-posztott tett közzé. 

„Hihetetlenül áldottnak érzem magam, hogy a családom és a barátaim szeretetét és támogatását élvezhetem életem új fejezetében. Nélkületek nem sikerült volna. Hatalmas köszönet a @victoriassecretnek hogy pontosan úgy fogadtak el, ahol most tartok a szülés után, és hogy ennyire szépnek és magabiztosnak érezhettem magam. Ezt szó szerint értem: szoptatós betéteket varrtunk a melltartóimba a színfalak mögött. Egy kis emlékeztető a csillogás mögötti valóságra” − írta Palvin Barbi, akinek a teljes posztját családi fotókkal illusztrálva itt olvashatod el.

Palvin Barbara nemrég lett 33 éves. A legdögösebb szettjeit az alábbi galériában nézheted meg.

Palvin Barbara 2012-ben a Victoria's Secret kifutóján.
Pavin Barbara 2013-ban a cannes-i filmfesztiválon.
Palvin Barbara 2014-ben a cannes-i filmfesztiválon.
Palvin Barbara 2016-ban a Maxim Magazine címlapján.
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Palvin Barbara 2019-ben a Victoria's Secret hivatalos modellje lett.
Palvin Barbara 2020-ba a Vanity Fair Oscar Partyn.
Palvin Barbara 2021-ben a velencei filmfesztiválon.
Palvin Barbara 202-ben az HBO rendezvényén.
Palvin Barbara 2023-ban a velencei filmfesztiválon.
Palvin Barbara 2024-ben a Victoria's Secret kifutóján.
Palvin Barbara 2024-ben a párizsi divathéten.
Palvin Barbara a Victoria's Secret 2025-ös bemutatóján.
Palvin Barbara a 2025-ös Victoria's Secret Fashion Show-n.
Palvin Barbara 2026 márciusában Párizsban.
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Palvin Barbara 2012-ben a Victoria's Secret kifutóján.
AFP/TIMOTHY A. CLARY

Palvin Barbara ismét bebizonyította, hogy a kifutón a helye: a magyar szupermodell október 18-án, vasárnap vonult végig a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show színpadán. Kislánya szeptember 7-én, az amerikai Labor Day alkalmával született meg, így a sztármodell nem sokkal az anyává válása után tért vissza a kifutóra. Először áttetsző rózsaszín neglizsében, majd ezüst összeállításban, az ikonikus angyalszárnyakkal, dús, hullámos hajjal és rózsás árnyalatú sminkkel kápráztatta el a közönséget. Férje, Dylan Sprouse az első sorból szurkolt neki, hangosan biztatta, sőt egy puszit is küldött felé. Palvin Barbara az afterpartyn is magára vonta a figyelmet: ezúttal egy merész, gótikus szettben ragyogott.

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Palvin Barbara mindössze hat héttel kislánya születése után tért vissza a Victoria’s Secret kifutójára. Férje, Dylan Sprouse a Los Angeles-i show előtt arról beszélt, hogyan készült a magyar modell a nagy visszatérésre, és azt is elárulta, milyen az életük újdonsült szülőként.

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