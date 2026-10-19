Hatalmas meglepetést okozott Gisele Bündchen a Victoria’s Secret show-ján – SZEXI VIDEÓ

Gisele Bündchen váratlanul feltűnt a 2026-os Victoria’s Secret divatbemutatón: a brazil szupermodell egy előre rögzített videóban jelent meg, méghozzá fehérneműben.

Gisele Bündchen videóüzenetben jelentkezett be a Victoria’s Secret Fashion Show-n.

Forrás: NORTHFOTO

Gisele Bündchen videóval jelentkezett be

A Victoria’s Secret ikonikus modellje nem lépett személyesen a Los Angeles-i kifutóra, videós megjelenése azonban meglepetést okozott. Bündchen előre felvett bejátszását közvetlenül azelőtt vetítették le, hogy Bella Hadid megnyitotta volna a sztárokkal teli divatbemutatót. A videóban a brazil szupermodell a Victoria’s Secret angyalaként jelent meg, rózsaszín csipkemelltartót és bugyit viselt, megjelenését pedig a márka jellegzetes, rózsaszín-fehér csíkos selyemköntöse egészítette ki. Ez a ruhadarab régóta a fehérneműmárka éves divatbemutatóinak kulisszái mögötti világához tartozik.

„Készen állsz a show-ra?” – kérdezte Bündchen a felvételen, amellyel a bemutató kezdetére hangolta a közönséget. A modell az esemény végén ismét videón jelent meg. Ezúttal pattogatott kukoricát evett, majd egy lehetséges, közelgő együttműködésről beszélt a Victoria’s Secrettel. „Ugye, milyen csodálatos volt? Hamarosan többet fogtok látni engem” – mondta Gisele Bündchen.

Gisele Bündchen a Victoria’s Secret egyik meghatározó arca

Bündchen és a fehérneműmárka kapcsolata több mint két évtizedre nyúlik vissza. A modell 1999-ben debütált a Victoria’s Secret kollekciójában, majd egy évvel később rekordértékű, 25 millió dolláros szerződést írt alá a céggel. A brazil szupermodell neve azóta is szorosan összefonódik a márka történetével, így a 2026-os bemutatón való felbukkanása különösen emlékezetes pillanatnak számított.

A modellnek 2025-ben született meg a kisfia Joaquim Valentétől, és úgy tűnik már a visszatérést tervezgeti.

Palvin Barbi is végigvonult a kifutón A Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján láthattuk Palvin Barbarát is, aki nemrégiben adott életet kislányának, de máris bombaformában van. „Holnap lesz hat hete, hogy szültem. Ha jól tudom, az Egyesült Államokban sokaknak hat hét után már vissza is kell menniük dolgozni, úgyhogy szerintem ez nem akkora dolog” – mondta a modell a kulisszák mögött a visszatérésével kapcsolatban. Hozzátette, remekül érzi magát, és sokat jelent számára, hogy a Victoria’s Secret máris lehetőséget adott neki.

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