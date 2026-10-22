Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 22., csütörtök Előd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
királyi család

Harry herceg csak a száját járatja: ez nagyon nem stimmel a békülési szándékával

királyi család békülés Harry herceg
Nagy Anna
2026.10.22.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Harry herceg új interjújában ismét arról beszélt, hogy szeretne kibékülni a családjával. Harry herceg békülési szándéka azonban ezúttal sem győzött meg mindenkit. Sokan úgy vélik, a herceg továbbra is csak beszél, miközben a legfontosabb lépést nem hajlandó megtenni.

Újabb interjú, újabb békülési kísérlet, újabb botrány. Harry herceg a GQ-nak adott interjújában ismét nyilvánosan beszélt arról, hogy szeretné rendezni kapcsolatát elhidegült családtagjaival, különösen bátyjával, Vilmos herceggel. Csakhogy miközben a sussexi herceg a békülés fontosságát hangsúlyozza, egyre többen kérdőjelezik meg, mennyire komolyak valójában a szándékai.

Harry herceg újabb interjúja is vihart keltett.
Harry herceg újabb interjúja is vihart keltett.
Forrás: Profimedia

Harry herceg békülési szándékának sokan nem hisznek

Harry herceg interjújában kiemelte, hogy szeretné a családjával rendezni a konfliktust, de arról egy szót sem szólt, hogy pontosan milyen lépéseket kíván megtenni az ügy érdekében. 

Harry és Vilmos herceg egykor szoros testvéri kapcsolatot ápoltak, mára azonban olyan mély szakadék alakult ki közöttük, hogy azt sem tudni, mikor találkoztak vagy beszéltek egymással utoljára. Harry herceg nyilvános békülési szándéka azonban nem győzött meg mindenkit. Egyesek szerint van valami ugyanis, ami feltűnően hiányzik a szavaiból: a megbánás.

Harry ezúttal ugyan visszafogottabban fogalmazott, mint korábban, de továbbra sem ismeri el saját felelősségét a családi viszályban.

„Kedves Harry, ha újra és újra azt mondod, hogy békülni szeretnél, miközben nem ismered el, te magad hogyan járultál hozzá az évek óta tartó konfliktushoz, az csak üres beszédnek tűnik, tettek nélkül”fogalmazott Natalie Oliveri újságíró.

A királyi családnak újabb kellemetlenséget okozott az interjú

Az időzítés sem éppen szerencsés. Miközben Károly király és a királyi család magas rangú tagjai az ománi szultánját fogadták hivatalos állami látogatáson, Harry éppen akkor készült az újabb nagy visszhangot kiváltó interjú megjelenésére készült.

A beszélgetésben ráadásul ismét szóba került – amellett, hogy elárulta, miért költöztek vissza Angliába – az édesapjával és bátyjával fennálló feszült viszonya, vagyis éppen azok a családi konfliktusok, amelyeket állítólag szeretne maga mögött hagyni.

Sokak szerint a GQ-interjú inkább visszalépést jelenthet a békülés felé vezető úton. Úgy tűnik, Harry továbbra is szívesen beszél a családi békéről a nyilvánosság előtt, de a valódi közeledéshez talán előbb a saját hibáival kellene szembenéznie.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Katalin hercegné és Vilmos herceg új portréjában van egy szokatlan csavar

Katalin hercegné és Vilmos herceg ismét közös portréval készültek a királyi állami bankettre. A walesi hercegi pár ezúttal változtatott a korábbi szokáson: új fotóst kértek fel.

Meghan Markle miatt robbant ki a Netflix új botránya: a streamingplatform most helyretette a dolgokat

Meghan Markle neve egy népszerű Netflix-sorozat kapcsán került a címlapokra, a történet pedig váratlan fordulatot vett.

„Megaláztál!” – Meghan Markle tajtékzott a dühtől, amikor megtudta, mi történt a háta mögött

Egy kínos baki miatt szakadhatott meg egy régi barátság.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu