Harry herceg csak a száját járatja: ez nagyon nem stimmel a békülési szándékával

Újabb interjú, újabb békülési kísérlet, újabb botrány. Harry herceg a GQ-nak adott interjújában ismét nyilvánosan beszélt arról, hogy szeretné rendezni kapcsolatát elhidegült családtagjaival, különösen bátyjával, Vilmos herceggel. Csakhogy miközben a sussexi herceg a békülés fontosságát hangsúlyozza, egyre többen kérdőjelezik meg, mennyire komolyak valójában a szándékai.

Harry herceg újabb interjúja is vihart keltett.

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Harry herceg békülési szándékának sokan nem hisznek

Harry herceg interjújában kiemelte, hogy szeretné a családjával rendezni a konfliktust, de arról egy szót sem szólt, hogy pontosan milyen lépéseket kíván megtenni az ügy érdekében.

Harry és Vilmos herceg egykor szoros testvéri kapcsolatot ápoltak, mára azonban olyan mély szakadék alakult ki közöttük, hogy azt sem tudni, mikor találkoztak vagy beszéltek egymással utoljára. Harry herceg nyilvános békülési szándéka azonban nem győzött meg mindenkit. Egyesek szerint van valami ugyanis, ami feltűnően hiányzik a szavaiból: a megbánás.

Harry ezúttal ugyan visszafogottabban fogalmazott, mint korábban, de továbbra sem ismeri el saját felelősségét a családi viszályban.

„Kedves Harry, ha újra és újra azt mondod, hogy békülni szeretnél, miközben nem ismered el, te magad hogyan járultál hozzá az évek óta tartó konfliktushoz, az csak üres beszédnek tűnik, tettek nélkül” – fogalmazott Natalie Oliveri újságíró.

A királyi családnak újabb kellemetlenséget okozott az interjú

Az időzítés sem éppen szerencsés. Miközben Károly király és a királyi család magas rangú tagjai az ománi szultánját fogadták hivatalos állami látogatáson, Harry éppen akkor készült az újabb nagy visszhangot kiváltó interjú megjelenésére készült.

A beszélgetésben ráadásul ismét szóba került – amellett, hogy elárulta, miért költöztek vissza Angliába – az édesapjával és bátyjával fennálló feszült viszonya, vagyis éppen azok a családi konfliktusok, amelyeket állítólag szeretne maga mögött hagyni.

Sokak szerint a GQ-interjú inkább visszalépést jelenthet a békülés felé vezető úton. Úgy tűnik, Harry továbbra is szívesen beszél a családi békéről a nyilvánosság előtt, de a valódi közeledéshez talán előbb a saját hibáival kellene szembenéznie.