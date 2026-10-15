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Visszatér az X-akták: már azt is tudni, kik veszik át Mulder és Scully helyét

sorozat X-akták szereposztás
Nagy Anna
2026.10.15.
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Több mint három évnyi előkészület után hivatalosan is zöld utat kapott a legendás sci-fi új változata. Az X-akták két új FBI-ügynökkel tér vissza, akik ismét megmagyarázhatatlan jelenségek nyomába erednek. Ráadásul már azt is tudni, kik alakítják a főszereplőket.

A kilencvenes évek egyik legnagyobb televíziós sikere új életre kel. Az eredetileg Gillian Anderson és David Duchovny főszereplésével készült X-akták modern feldolgozásán Ryan Coogler, a Bűnösök rendezője dolgozik. A Hulu már megrendelte a sorozatot, amely nem egyszerűen a régi történetet meséli újra, hanem vadonatúj szereplőkkel kalauzolja vissza a nézőket a paranormális rejtélyek világába.

David Duchovny és Gillian Anderson az X-aktákban Mulderként és Scullyként.
David Duchovny és Gillian Anderson az X-aktákban Mulderként és Scullyként.
Forrás: NORTHFOTO/T.C.D / VISUAL Press Agency

X-akták: ők lesznek az új sorozat főszereplői

Az új X-akták szereposztásának két legfontosabb neve már ismert: Danielle Deadwyler és Himesh Patel alakítják a központi karaktereket. A két színész egy-egy kiváló, ám egymástól teljesen eltérő FBI-ügynököt játszik, akik egy régóta bezárt részleghez kerülnek. Feladatuk olyan ügyek kivizsgálása lesz, amelyekre a hagyományos nyomozási módszerek nem adnak magyarázatot.

Az X-akták két új főszereplője: Danielle Deadwyler és Himesh Patel.
Az X-akták két új főszereplője: Danielle Deadwyler és Himesh Patel.
Forrás: Jeffrey Mayer/MediaPunch |GoffPhotos.com/KGC Photo Agency LLP

A két ügynök kezdetben valószínűtlen párost alkot, ám a közös munka során különleges kapcsolat alakul ki közöttük. A történet tehát megőrzi az eredeti sorozat alapötletét, miközben új karakterekre épít.

A rendező gyerekkora óta rajong az X-akták világáért

Ryan Coogler nemcsak producerként vesz részt a munkában, hanem ő írta és rendezte a pilotepizódot is. A filmes számára különösen személyes jelentősége van a projektnek. „Régóta szeretem az X-aktákat, ezért nagyon sokat jelentett számomra a lehetőség, hogy megírhattam és megrendezhettem a pilotepizódot”nyilatkozta Coogler.

A rendező hangsúlyozta, hogy szeretnék megőrizni mindazt, amiért az eredeti sorozatot milliók szerették, ugyanakkor saját elképzeléseikkel is gazdagítanák a történetet.

A produkció showrunnere Jennifer Yale, a vezető producerek között pedig az eredeti sorozat alkotója, Chris Carter is szerepel. A pilot zenéjében Ludwig Göransson is közreműködött.

Mit lehet tudni az új X-aktákról?

A feldolgozás terve először 2023-ban került nyilvánosságra, amikor Chris Carter elárulta, hogy Coogler új szereplőgárdával szeretné feltámasztani a sorozatot. A projekt azóta hosszú utat tett meg, mostanra azonban hivatalosan is sorozatmegrendelést kapott a Hulutól. A premier időpontját egyelőre nem jelentették be.

Hány évadból áll az X-akták című sorozat?

Az eredeti X-akták 1993-ban indult, és összesen 11 évadot, 217 epizódot ért meg.

  • 1993–2002: az első kilenc évad, 202 epizóddal.
  • 2016: a sorozat visszatért egy hatrészes tizedik évaddal.
  • 2018: bemutatták a tizenegyedik évadot.
  • A történethez két mozifilm is kapcsolódik: az 1998-as X-akták – Szállj harcba a jövő ellen és a 2008-as X-akták: Hinni akarok.

Kattints a képre, és nézd meg az akkor és most galériát az X-akták szereplőiről

Seth Green i az X-akták első évadában tűnt fel egy kisebb szerepben: ő játszotta Emilt, a fiatal gördeszkást az „Emlékezések nélküli éjszaka” című epizódban. Ma már leginkább a Robot Chicken című animációs sorozat alkotójaként és szinkronhangjaként ismert, emellett számos filmben és sorozatban dolgozik producerként is.
Robert Patrick az X-akták 8. és 9. évadában alakította John Doggett FBI-ügynököt, aki Mulder helyére érkezett. Katonai és rendőri múltú karaktere Scully mellett nyomozott paranormális ügyekben. Ma is aktív színész, legutóbb a Tulsa King sorozatban szerepelt.
Nicholas Lea az X-akták sorozatban Alex Krycek, a kétszínű FBI-ügynök szerepében vált ismertté. Karaktere először a második évadban jelent meg, és a sorozat egyik fő antagonistájává vált. Lea 2025-ben is aktív: részt vesz a PhileFest 2025 rajongói találkozón, és legutóbb a The Fall of the House of Usher című sorozatban szerepelt.
Gillian Anderson Dana Scullyt alakította az X-aktákban, a hűvös, tudós FBI-ügynököt, akit világszerte imádtak. A szerepért több díjat is nyert. Ma is aktív: új filmekben játszik, például a Tron: Ares-ben és a The Salt Path-ban.
Ed Lauter az első évadának „Űr” című epizódjában Marcus Aurelius Belt alezredest alakította, egy volt űrhajóst, akit egy földönkívüli entitás megszállt. Több mint 200 filmben és sorozatban szerepelt, köztük a The Longest Yard, Cujo és The Artist című alkotásokban. 2013-ban, 74 éves korában hunyt el mesothelioma következtében.
David Duchovny, Fox Mulder FBI-ügynököt alakította, aki a paranormális ügyek megszállottja. A szerep világhírűvé tette, és Golden Globe-díjat is nyert érte. Jelenleg a Secrets Declassified című dokumentumsorozat házigazdája, amelyben kormányzati titkokat tár fel.
Cliff DeYoung, Dr. Jay Nemmant alakította a pilotepizódjában (1993), egy orvost, aki kulcsszerepet játszott az első ügyben. Pályafutása során több mint 80 filmben és sorozatban szerepelt, köztük a Flight of the Navigator és a Glory című alkotásokban. Ma is aktív színészként dolgozik.
Annabeth Gish, Monica Reyes FBI-ügynököt alakította, aki a 8. évadban mutatkozott be, majd a 9. évadban főszereplővé vált. Reyes karaktere spirituális beállítottságú, és Doggett ügynök partnereként dolgozott a paranormális ügyeken. 2025-ben Gish továbbra is aktív színésznő, legutóbb a The Fall of the House of Usher című sorozatban szerepelt, és megjelent a DukeMag tavaszi számában is.
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Seth Green az X-akták első évadában tűnt fel egy kisebb szerepben: ő játszotta Emilt, a fiatal gördeszkást az „Emlékezések nélküli éjszaka” című epizódban. Ma már leginkább a Robot Chicken című animációs sorozat alkotójaként és szinkronhangjaként ismert, emellett számos filmben és sorozatban dolgozik producerként is.

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