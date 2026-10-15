Visszatér az X-akták: már azt is tudni, kik veszik át Mulder és Scully helyét

A kilencvenes évek egyik legnagyobb televíziós sikere új életre kel. Az eredetileg Gillian Anderson és David Duchovny főszereplésével készült X-akták modern feldolgozásán Ryan Coogler, a Bűnösök rendezője dolgozik. A Hulu már megrendelte a sorozatot, amely nem egyszerűen a régi történetet meséli újra, hanem vadonatúj szereplőkkel kalauzolja vissza a nézőket a paranormális rejtélyek világába.

David Duchovny és Gillian Anderson az X-aktákban Mulderként és Scullyként.

Forrás: NORTHFOTO/T.C.D / VISUAL Press Agency

X-akták: ők lesznek az új sorozat főszereplői

Az új X-akták szereposztásának két legfontosabb neve már ismert: Danielle Deadwyler és Himesh Patel alakítják a központi karaktereket. A két színész egy-egy kiváló, ám egymástól teljesen eltérő FBI-ügynököt játszik, akik egy régóta bezárt részleghez kerülnek. Feladatuk olyan ügyek kivizsgálása lesz, amelyekre a hagyományos nyomozási módszerek nem adnak magyarázatot.

Az X-akták két új főszereplője: Danielle Deadwyler és Himesh Patel.

Forrás: Jeffrey Mayer/MediaPunch |GoffPhotos.com/KGC Photo Agency LLP

A két ügynök kezdetben valószínűtlen párost alkot, ám a közös munka során különleges kapcsolat alakul ki közöttük. A történet tehát megőrzi az eredeti sorozat alapötletét, miközben új karakterekre épít.

A rendező gyerekkora óta rajong az X-akták világáért

Ryan Coogler nemcsak producerként vesz részt a munkában, hanem ő írta és rendezte a pilotepizódot is. A filmes számára különösen személyes jelentősége van a projektnek. „Régóta szeretem az X-aktákat, ezért nagyon sokat jelentett számomra a lehetőség, hogy megírhattam és megrendezhettem a pilotepizódot” – nyilatkozta Coogler.

A rendező hangsúlyozta, hogy szeretnék megőrizni mindazt, amiért az eredeti sorozatot milliók szerették, ugyanakkor saját elképzeléseikkel is gazdagítanák a történetet.

A produkció showrunnere Jennifer Yale, a vezető producerek között pedig az eredeti sorozat alkotója, Chris Carter is szerepel. A pilot zenéjében Ludwig Göransson is közreműködött.

Mit lehet tudni az új X-aktákról?

A feldolgozás terve először 2023-ban került nyilvánosságra, amikor Chris Carter elárulta, hogy Coogler új szereplőgárdával szeretné feltámasztani a sorozatot. A projekt azóta hosszú utat tett meg, mostanra azonban hivatalosan is sorozatmegrendelést kapott a Hulutól. A premier időpontját egyelőre nem jelentették be.

Hány évadból áll az X-akták című sorozat? Az eredeti X-akták 1993-ban indult, és összesen 11 évadot, 217 epizódot ért meg. 1993–2002: az első kilenc évad, 202 epizóddal.

2016: a sorozat visszatért egy hatrészes tizedik évaddal.

2018: bemutatták a tizenegyedik évadot.

A történethez két mozifilm is kapcsolódik: az 1998-as X-akták – Szállj harcba a jövő ellen és a 2008-as X-akták: Hinni akarok.

Kattints a képre, és nézd meg az akkor és most galériát az X-akták szereplőiről