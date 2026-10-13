Emlékszel James Bond szőke szerelmére? A '80-as évek szépsége most, 65 évesen is lenyűgöző

1987-ben mutatták be a Halálos rémületben című James Bond-filmet, amelyben Timothy Dalton először alakította a világhírű brit titkosügynököt. Az új főszereplő komolyabb, visszafogottabb Bondot hozott a vászonra, a történet női főszerepét pedig egy akkor mindössze 26 éves, gyönyörű szőke színésznő, Maryam d’Abo kapta.

Maryam d’Abo Timothy Dalton és Jeroen Krabbe oldalán a James Bond bécsi bemutatóján.

Forrás: Profimedia

Timothy Dalton oldalán egyetlen filmszereppel írta be magát a filmtörténetbe.

Közel négy évtized telt el az ikonikus Bond-film bemutatója óta.

Megnézheted, hogyan néz ki ma a film egykori szőke szépsége.

James Bond egykori szerelme 65 évesen is gyönyörű

A brit színésznő Kara Milovy karakterét alakította, aki tehetséges csellistaként keveredik a nemzetközi kémjátszmákba. A fiatal nő élete egy veszélyes összeesküvés miatt fonódik össze Bond küldetésével, miközben a két szereplő között romantikus kapcsolat is kialakul. Kara Milovy más volt, mint a korábbi Bond-lányok: nem a végzet asszonyát testesítette meg, hanem érzékeny, romantikus és szerethető karakterként vált a történet fontos szereplőjévé. Maryam d’Abo hatalmas kék szemeivel, finom vonásaival és természetes eleganciájával hamar belopta magát a nézők szívébe.

1960. december 27-én született London Hammersmith városrészében. Édesapja angol–holland származású volt, édesanyja pedig grúz családi gyökerekkel rendelkezett. Gyermekkorának jelentős részét Párizsban és Genfben töltötte, így már fiatalon több kultúrával is megismerkedett. Kezdetben a képzőművészet érdekelte, később azonban egyre inkább a színészet felé fordult. Tizenévesen amatőr színházi előadásokban szerepelt, majd Londonban folytatta tanulmányait. A színészképzés mellett modellként és reklámfilmek szereplőjeként is dolgozott. Filmes pályafutása 1982-ben, az Xtro című sci-fi-horrorral indult. Ezt kisebb televíziós és mozifilmes szerepek követték, az igazi áttörést azonban a James Bond-film hozta el számára. A nemzetközi ismertség egy csapásra a reflektorfénybe emelte, és a nyolcvanas évek egyik emlékezetes szépségévé tette.

A színésznő pályáját a Bond-film után is további filmes és televíziós szerepek gazdagították, láthattad például a Veszélyes vágy, a Bérgyilkos ösztön és az Én és a hercegem 2. című filmekben is. Bár az 1987-es produkció maradt karrierjének egyik legismertebb állomása, a rajongók számára máig különleges helyet foglal el a filmsorozat történetében. Maryam d’Abo 2026 decemberében tölti be a 66. életévét, és most is lenyűgöző.