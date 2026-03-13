Mulder vagy Scully ügynök lennél? Derítsd ki az X-akták személyiségtesztből!

Oregoni erdő, űrlények, titkos kormányprojektek és a Gumiember. Ha ezekből a szavakból nem rögtön az X-akták jutott eszedbe, eddigi életedet minden bizonnyal egy bunkerben élted le egy kutatás alanyaként. (Esetleg z, alfa generációs vagy és a szüleid nem tudják, mit jelent a minőségi szórakozás.) Szerencsére a modern világban bármikor meg lehet nézni kedvenc sci-fi sorozatunkat, mely megjelenése után három évtizeddel is ugyanúgy releváns maradt, népes rajongótáborral. Bizonyára már te is gondolkoztál rajta, vajon Mulder és Scully közül kire hasonlít jobban a személyiséged. Itt a remek alkalom, hogy kiderítsd!

X-akták személyiségtesztből kiderül, hogy Mulder vagy Scully ügynök vagy-e!

Mulder vagy Scully veszett el benned? Az X-akták nem véletlenül lett a televízió történetének megkerülhetetlen sci-fi sorozata.

Egy személyiségtesztben kiderítheted melyik karakterre hasonlítasz Mulder és Scully közül.

Mitől volt olyan sikeres az X-akták?

Mulder huncut félmosolya női szívek millióit olvasztotta meg, Scully ügynök magával ragadó bája pedig mindenkit elbűvölt, ők jelentették az X-akták-sorozat szívét lelkét. A két főszereplő közötti dinamika a mai napig iskolapéldája annak, milyen az, amikor két színész között pezseg a kémia.

A sci-fi mestermű remekül elkapta a kilencvenes évek hangulatát, a misztikus setting, rejtélyek, paranormális jelenségek révén pedig a mai napig releváns a mondanivalója. Mulder és Scully mellett pedig olyan frappáns karakterek tűntek fel, mint a Cigarettás Férfi, Skinner igazgatóhelyettes vagy épp a Magányos harcosok. Egy szórakoztató személyiségteszt keretében megtudhatod, amit mindig is tudni akartál: Mulder (David Duchovny) vagy Scully (Gillian Anderson) karaktere áll-e közelebb személyiségedhez? Derítsd ki!