Mulder vagy Scully ügynök lennél? Derítsd ki az X-akták személyiségtesztből!

Oregoni erdő, űrlények, titkos kormányprojektek és a Gumiember. Ha ezekből a szavakból nem rögtön az X-akták jutott eszedbe, eddigi életedet minden bizonnyal egy bunkerben élted le egy kutatás alanyaként. (Esetleg z, alfa generációs vagy és a szüleid nem tudják, mit jelent a minőségi szórakozás.) Szerencsére a modern világban bármikor meg lehet nézni kedvenc sci-fi sorozatunkat, mely megjelenése után három évtizeddel is ugyanúgy releváns maradt, népes rajongótáborral. Bizonyára már te is gondolkoztál rajta, vajon Mulder és Scully közül kire hasonlít jobban a személyiséged. Itt a remek alkalom, hogy kiderítsd!
Mulder vagy Scully veszett el benned?
- Az X-akták nem véletlenül lett a televízió történetének megkerülhetetlen sci-fi sorozata.
- Egy személyiségtesztben kiderítheted melyik karakterre hasonlítasz Mulder és Scully közül.
Mitől volt olyan sikeres az X-akták?
Mulder huncut félmosolya női szívek millióit olvasztotta meg, Scully ügynök magával ragadó bája pedig mindenkit elbűvölt, ők jelentették az X-akták-sorozat szívét lelkét. A két főszereplő közötti dinamika a mai napig iskolapéldája annak, milyen az, amikor két színész között pezseg a kémia.
A sci-fi mestermű remekül elkapta a kilencvenes évek hangulatát, a misztikus setting, rejtélyek, paranormális jelenségek révén pedig a mai napig releváns a mondanivalója. Mulder és Scully mellett pedig olyan frappáns karakterek tűntek fel, mint a Cigarettás Férfi, Skinner igazgatóhelyettes vagy épp a Magányos harcosok. Egy szórakoztató személyiségteszt keretében megtudhatod, amit mindig is tudni akartál: Mulder (David Duchovny) vagy Scully (Gillian Anderson) karaktere áll-e közelebb személyiségedhez? Derítsd ki!
1/9 Találsz az erdőben egy különös lábnyomot, amiről nem tudod, milyen állat hagyhatta. Hogyan reagálsz?
2/9 Rossz fát teszel a tűzre munkahelyeden és felelned kell a vezetőség előtt. Hogyan viselkedsz?
3/9 Találkozol egy űrlénnyel. Mi az első kérdés, amit felteszel neki?
4/9 Éjjel egy bizarr hang üti meg a füledet. Mi az első gondolatod?
5/9 Mi a véleményed a vallásról?
6/9 Milyen rövid videókat dob fel neked az algoritmus?
7/9 Hogyan kapcsolódsz ki a hétvégén?
8/9 Hogyan viseled a negatív kritikát?
9/9 Pár nappal ezelőtt ugyanabban az időpontban három kísértetiesen hasonló haláleset történt a környékeden, egymástól 20 km-re. Hogyan állsz neki a nyomozásnak?
Az X-akták személyiségteszt tanulsága
A teszt eredményének kiértékelésével talán azt is megérthetjük, mi személyesen miért rajongtunk annyira a sci-fi sorozatért. Hisz az igazság odaát van.
