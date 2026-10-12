Emlékszel még a gyönyörű Dr. Quinnre? Így él most a 90-es évek legnépszerűbb sorozatának főszereplője

Jane Seymour Joyce Frankenberg néven született Angliában 1951-ben. Első nagy nemzetközi sikere 1973-ban találta meg, amikor Solitaire-t, a tarotkártyából jósló látnokot alakította Roger Moore első James Bond-filmjében, az Élni és halni hagyni című moziban. 1977-ben Farah hercegnőt alakította a Szindbád és a Tigris szeme című filmben, de amikor évekkel később megkapta Michaela Quinn szerepét, éppen nagy szüksége volt munkára. Később azt mesélte, hogy ügynökének már jelezte, bármit hajlandó elvállalni.
Az 1993 és 1998 között futott Dr. Quinnben Jane Seymour az 1860-as évek Colorado Springsébe költöző bostoni orvost alakított. Három árva gyereket fogadott örökbe, és beleszeretett a Joe Lando által játszott Byron Sullyba. A két főszereplő között tökéletesen működő kémia a sorozat egyik legfontosabb eleme lett.
Amikor a sorozatot elkaszálták, több mint százezer tiltakozó levél érkezett a CBS-hez. Leslie Moonves, a csatorna akkori vezetője azt mondta, a Dr. Quinn befejezése miatt több telefonhívást, levelet, faxot és e-mailt kapott, mint az összes többi megszüntetett műsoruk miatt együttvéve. Később két tévéfilmet készítettek, 1999-ben és 2001-ben, hogy lezárják a történetet.
Jane Seymour ma is dolgozik
A Dr. Quinn után Jane Seymour továbbra is rendszeresen szerepelt filmekben és sorozatokban. Láthattuk az Ünneprontók ünnepe és a Nagypapa hadművelet című filmekben is. Nemrég Joe Landóval is újra együtt dolgozott: az Acorn TV Harry Wild című krimisorozatának ötödik évadában szerepelnek együtt. Seymour egy nyugdíjas professzort alakít, aki amatőr nyomozóként kezd bűnügyeket felderíteni.
A színésznő pályafutása során két Golden Globe-díjat és egy Emmy-díjat nyert, emellett több könyvet is írt.
Négy gyermeke született
Jane Seymour négyszer ment férjhez, de mind a négy házassága válással ért véget. Négy gyermeke van: lánya, Katherine 44 éves, fia, Sean hamarosan betölti a 40-et, ikerfiai, John és Kristopher pedig 30 évesek. Gyermekei James Keachhel és David Flynnnel kötött házasságaiból születtek.
2018-ban, 67 éves korában már harmadszor pózolt a Playboynak, és ezzel ő lett a magazin addigi legidősebb címlaplánya.
75 évesen ötödször is férjhez megy
Jane Seymour idén júniusban jelentette be, hogy eljegyezte John Zambetti zenész, akivel 2023 óta vannak együtt. Zambetti a People magazinnak elárulta, hogy a lánykérés valójában már Valentin-napon, egy nappal Seymour születésnapja előtt megtörtént.
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