Emlékszel még a gyönyörű Dr. Quinnre? Így él most a 90-es évek legnépszerűbb sorozatának főszereplője

Jane Seymour Joyce Frankenberg néven született Angliában 1951-ben. Első nagy nemzetközi sikere 1973-ban találta meg, amikor Solitaire-t, a tarotkártyából jósló látnokot alakította Roger Moore első James Bond-filmjében, az Élni és halni hagyni című moziban. 1977-ben Farah hercegnőt alakította a Szindbád és a Tigris szeme című filmben, de amikor évekkel később megkapta Michaela Quinn szerepét, éppen nagy szüksége volt munkára. Később azt mesélte, hogy ügynökének már jelezte, bármit hajlandó elvállalni.

Jane Seymour a Dr. Quinnben

Forrás: AFP

Az 1993 és 1998 között futott Dr. Quinnben Jane Seymour az 1860-as évek Colorado Springsébe költöző bostoni orvost alakított. Három árva gyereket fogadott örökbe, és beleszeretett a Joe Lando által játszott Byron Sullyba. A két főszereplő között tökéletesen működő kémia a sorozat egyik legfontosabb eleme lett.

Amikor a sorozatot elkaszálták, több mint százezer tiltakozó levél érkezett a CBS-hez. Leslie Moonves, a csatorna akkori vezetője azt mondta, a Dr. Quinn befejezése miatt több telefonhívást, levelet, faxot és e-mailt kapott, mint az összes többi megszüntetett műsoruk miatt együttvéve. Később két tévéfilmet készítettek, 1999-ben és 2001-ben, hogy lezárják a történetet.

Jane Seymour ma is dolgozik

A Dr. Quinn után Jane Seymour továbbra is rendszeresen szerepelt filmekben és sorozatokban. Láthattuk az Ünneprontók ünnepe és a Nagypapa hadművelet című filmekben is. Nemrég Joe Landóval is újra együtt dolgozott: az Acorn TV Harry Wild című krimisorozatának ötödik évadában szerepelnek együtt. Seymour egy nyugdíjas professzort alakít, aki amatőr nyomozóként kezd bűnügyeket felderíteni.

Jane Seymour és Joe Lando 2006-ban

Forrás: AFP

A színésznő pályafutása során két Golden Globe-díjat és egy Emmy-díjat nyert, emellett több könyvet is írt.

Négy gyermeke született

Jane Seymour négyszer ment férjhez, de mind a négy házassága válással ért véget. Négy gyermeke van: lánya, Katherine 44 éves, fia, Sean hamarosan betölti a 40-et, ikerfiai, John és Kristopher pedig 30 évesek. Gyermekei James Keachhel és David Flynnnel kötött házasságaiból születtek.