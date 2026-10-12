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akkor és most

Emlékszel még a gyönyörű Dr. Quinnre? Így él most a 90-es évek legnépszerűbb sorozatának főszereplője

akkor és most Jane Seymour sorozat
Horváth Angéla
2026.10.12.
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A kilencvenes években milliók zárták a szívükbe Dr. Michaela Quinnként, pedig Jane Seymour már jóval a sorozat előtt világsztár volt. A négyszer elvált színésznő 75 évesen is dolgozik, nemrég egykori Dr. Quinn-beli partnerével is újra együtt forgatott, idén pedig ötödször is férjhez megy.

Jane Seymour Joyce Frankenberg néven született Angliában 1951-ben. Első nagy nemzetközi sikere 1973-ban találta meg, amikor Solitaire-t, a tarotkártyából jósló látnokot alakította Roger Moore első James Bond-filmjében, az Élni és halni hagyni című moziban. 1977-ben Farah hercegnőt alakította a Szindbád és a Tigris szeme című filmben, de amikor évekkel később megkapta Michaela Quinn szerepét, éppen nagy szüksége volt munkára. Később azt mesélte, hogy ügynökének már jelezte, bármit hajlandó elvállalni.

Jane Seymour a Dr. Quinnben
 Jane Seymour a Dr. Quinnben
Forrás: AFP

Az 1993 és 1998 között futott Dr. Quinnben Jane Seymour az 1860-as évek Colorado Springsébe költöző bostoni orvost alakított. Három árva gyereket fogadott örökbe, és beleszeretett a Joe Lando által játszott Byron Sullyba. A két főszereplő között tökéletesen működő kémia a sorozat egyik legfontosabb eleme lett.

Amikor a sorozatot elkaszálták, több mint százezer tiltakozó levél érkezett a CBS-hez. Leslie Moonves, a csatorna akkori vezetője azt mondta, a Dr. Quinn befejezése miatt több telefonhívást, levelet, faxot és e-mailt kapott, mint az összes többi megszüntetett műsoruk miatt együttvéve. Később két tévéfilmet készítettek, 1999-ben és 2001-ben, hogy lezárják a történetet.

Jane Seymour ma is dolgozik

A Dr. Quinn után Jane Seymour továbbra is rendszeresen szerepelt filmekben és sorozatokban. Láthattuk az Ünneprontók ünnepe és a Nagypapa hadművelet című filmekben is. Nemrég Joe Landóval is újra együtt dolgozott: az Acorn TV Harry Wild című krimisorozatának ötödik évadában szerepelnek együtt. Seymour egy nyugdíjas professzort alakít, aki amatőr nyomozóként kezd bűnügyeket felderíteni.

WESTWOOD, CA - JULY 01: Actress, Jane Seymour, poses with Joe Lando, actor at the Los Angeles Film Festival premiere Of the "The Beach Party At The Threshold Of Hell" held at the Crest Theatre on July 1, 2006 in Westwood, California (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) *** Local Caption *** Joe Lando;Jane Seymour (Photo by Frazer Harrison / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
Jane Seymour és Joe Lando 2006-ban
Forrás: AFP

A színésznő pályafutása során két Golden Globe-díjat és egy Emmy-díjat nyert, emellett több könyvet is írt.

Négy gyermeke született

Jane Seymour négyszer ment férjhez, de mind a négy házassága válással ért véget. Négy gyermeke van: lánya, Katherine 44 éves, fia, Sean hamarosan betölti a 40-et, ikerfiai, John és Kristopher pedig 30 évesek. Gyermekei James Keachhel és David Flynnnel kötött házasságaiból születtek.

2018-ban, 67 éves korában már harmadszor pózolt a Playboynak, és ezzel ő lett a magazin addigi legidősebb címlaplánya.

75 évesen ötödször is férjhez megy

Jane Seymour idén júniusban jelentette be, hogy eljegyezte John Zambetti zenész, akivel 2023 óta vannak együtt. Zambetti a People magazinnak elárulta, hogy a lánykérés valójában már Valentin-napon, egy nappal Seymour születésnapja előtt megtörtént.

SANTA MARGHERITA DI PULA, ITALY - JUNE 19: John Zambetti and Jane Seymour attend the Filming Italy 2025 red carpet at Forte Village Resort on June 19, 2025 in Santa Margherita di Pula, Italy. (Photo by Daniele Venturelli/Getty Images)
John Zambetti lesz Jane Seymour ötödik férje
Forrás: Getty Images

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