Újabb szerelmi történettel tér vissza a Bridgerton: nem várt karaktert mutat be az újabb évad

A romantikus sorozatok rajongói újabb izgalmas bejelentésnek örülhetnek: hivatalosan is készül a Bridgerton új spin-off sorozata, amely a család matriarchájának, Violet Bridgertonnak a fiatalkorát mutatja be. A Netflix és a Shondaland közös produkciójában végre kiderül, hogyan kezdődött Violet és későbbi férje, Edmund Bridgerton szerelme, amelyből a nézők által jól ismert nyolc Bridgerton testvér született.
Új Bridgerton spin-off készül: Violet szerelmi története kerül a középpontba
A Bridgerton család története nem ért véget sőt, a Netflix most egy újabb romantikus fejezettel bővíti a népszerű sorozat univerzumát. A készülő limitált sorozat Violet fiatalkorába repíti vissza a nézőket, és bemutatja, hogyan szeretett bele a későbbi Edmund Bridgerton vikomtba.
A hír a legnagyobb Bridgerton-rajongókat biztos felvillanyozta, sokan megszerették a család összetartó, romantikus édesanyját. Violet ugyanis mindig hitt az igaz szerelemben, és gyermekeit is arra biztatta, hogy ne pusztán társadalmi elvárások alapján válasszanak párt.
A készülő produkció a korábbi előzménysorozat, a Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet nyomdokain halad majd, amely szintén egy már ismert szereplő múltját és szerelmi életét állította a középpontba.
Ki játszotta Violet Bridgertont az eredeti sorozatban?
A Bridgerton család özvegy vikomtnéját az eredeti Netflix-sorozatban Ruth Gemmell alakítja. Violet karaktere az évadok során egyre nagyobb figyelmet kapott, a negyedik évadban pedig saját romantikus vágyai is hangsúlyos szerephez jutottak.
Az új sorozat azonban jóval korábbra nyúlik vissza, és azt az időszakot mutatja be, amikor Violet még csak ismerkedett a szerelemmel. Arról egyelőre nem érkezett hivatalos információ, hogy ki alakítja majd a fiatal Violetet és Edmund Bridgertont.
Shonda Rhimes is dolgozik A Bridgerton család spin-off sorozatán
Az új romantikus dráma mögött ismét a Bridgerton-univerzum egyik legfontosabb alkotója, Shonda Rhimes áll. Nicholas Nardinivel közösen írja a forgatókönyvet, emellett mindketten showrunnerként és executive producerként vesznek részt a munkában.
A produceri csapathoz csatlakozik Tom Verica, aki korábban rendezőként dolgozott a Bridgertonon, valamint Betsy Beers is.
Rhimes számára ráadásul nem ismeretlen terep a sorozat világának kibővítése. Ő alkotta meg az Emmy-díjas Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet című előzménysorozatot is, amely bebizonyította, hogy a mellékszereplők múltja önálló történetként is képes meghódítani a közönséget.
Már az ötödik és a hatodik évad is biztos: így folytatódik A Bridgerton család
Miközben Violet fiatalkori románcának feldolgozása készül, Londonban már javában zajlanak az eredeti sorozat ötödik évadának forgatási munkálatai.
A Bridgerton család 5. évadának középpontjában Violet visszahúzódó harmadik lánya, Francesca Bridgerton áll majd, akit Hannah Dodd alakít. A történet ezúttal a második esélyről szóló szerelemre helyezi a hangsúlyt: Francesca életében fontos szerepet kap a merész örökösnő, Michaela, akit Masali Baduza formál meg.
A rajongóknak ráadásul a hatodik évad miatt sem kell aggódniuk: a Netflix már 2025 májusában zöld utat adott a folytatásnak. A fiatal Violet történetének premierdátumát egyelőre nem jelentették be.
A Bridgerton család eddigi évadainak törétnete:
- 1. évad: Daphne Bridgerton és a fess Simon Basset, Hastings hercege egy megrendezett udvarlással próbálják megvezetni a londoni elitet, ám a tettetett vonzalom hamar valódi, szenvedélyes szerelemmé alakul. (8 epizód)
- 2. évad: a legidősebb testvér, Anthony Bridgerton elhatározza, hogy észérvek alapján választ feleséget, ám terveit teljesen felborítja a kiszemeltje makacs és védelmező nővére, Kate Sharma iránti mindent elsöprő vonzalma. (8 epizód)
- 3. évad: a régóta titokban szerelmes Penelope Featherington úgy dönt, túllép a viszonzatlan érzésein és férjet keres, miközben Colin Bridgerton felajánlja neki a segítségét, ám a leckék során ráébred, hogy valójában többet érez a lány iránt barátságnál. (8 epizód)
- 4. évad: a szabad szellemű Benedict Bridgerton makacsul kerüli a házasság gondolatát, mígnem édesanyja álarcosbálján találkozik egy rejtélyes, ezüstruhás hölggyel, Sophie Baekkel, aki teljesen elrabolja a szívét. (8 epizód)
- Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet: ez az előzménysorozat a fiatal Sarolta királyné és György király házasságának kezdetét, mély szerelmét és a király mentális betegségével való küzdelmét mutatja be, amely megváltoztatta a londoni elitet. (6 epizód)
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: