Újabb szerelmi történettel tér vissza a Bridgerton: nem várt karaktert mutat be az újabb évad

A romantikus sorozatok rajongói újabb izgalmas bejelentésnek örülhetnek: hivatalosan is készül a Bridgerton új spin-off sorozata, amely a család matriarchájának, Violet Bridgertonnak a fiatalkorát mutatja be. A Netflix és a Shondaland közös produkciójában végre kiderül, hogyan kezdődött Violet és későbbi férje, Edmund Bridgerton szerelme, amelyből a nézők által jól ismert nyolc Bridgerton testvér született.

Ruth Gemmell mint Violet Bridgerton és Adjoa Andoh mint Lady Agatha Danbury - A bridgerton család új spin-offjában Violet szerelmi történetét láthatjuk.

Forrás: Entertainment Pictures/Northfoto

Új Bridgerton spin-off készül: Violet szerelmi története kerül a középpontba

A Bridgerton család története nem ért véget sőt, a Netflix most egy újabb romantikus fejezettel bővíti a népszerű sorozat univerzumát. A készülő limitált sorozat Violet fiatalkorába repíti vissza a nézőket, és bemutatja, hogyan szeretett bele a későbbi Edmund Bridgerton vikomtba.

A hír a legnagyobb Bridgerton-rajongókat biztos felvillanyozta, sokan megszerették a család összetartó, romantikus édesanyját. Violet ugyanis mindig hitt az igaz szerelemben, és gyermekeit is arra biztatta, hogy ne pusztán társadalmi elvárások alapján válasszanak párt.

A készülő produkció a korábbi előzménysorozat, a Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet nyomdokain halad majd, amely szintén egy már ismert szereplő múltját és szerelmi életét állította a középpontba.

Ki játszotta Violet Bridgertont az eredeti sorozatban?

A Bridgerton család özvegy vikomtnéját az eredeti Netflix-sorozatban Ruth Gemmell alakítja. Violet karaktere az évadok során egyre nagyobb figyelmet kapott, a negyedik évadban pedig saját romantikus vágyai is hangsúlyos szerephez jutottak.

Ruth Gemmell és Daniel Francis A Bridgerton családban.

Forrás: Entertainment Pictures

Az új sorozat azonban jóval korábbra nyúlik vissza, és azt az időszakot mutatja be, amikor Violet még csak ismerkedett a szerelemmel. Arról egyelőre nem érkezett hivatalos információ, hogy ki alakítja majd a fiatal Violetet és Edmund Bridgertont.

Shonda Rhimes is dolgozik A Bridgerton család spin-off sorozatán

Az új romantikus dráma mögött ismét a Bridgerton-univerzum egyik legfontosabb alkotója, Shonda Rhimes áll. Nicholas Nardinivel közösen írja a forgatókönyvet, emellett mindketten showrunnerként és executive producerként vesznek részt a munkában.