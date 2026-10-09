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Netflix

Újabb szerelmi történettel tér vissza a Bridgerton: nem várt karaktert mutat be az újabb évad

NORTHFOTO/Netflix -
Netflix spin-off A Bridgerton család
Nagy Anna
2026.10.09.
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Újabb romantikus történettel bővül a Netflix egyik legsikeresebb sorozatának világa. A Bridgerton ezúttal egy olyan szereplő fiatalkorába kalauzolja el a nézőket, akinek szerelmi történetét eddig csak részleteiben ismerhettük meg.

A romantikus sorozatok rajongói újabb izgalmas bejelentésnek örülhetnek: hivatalosan is készül a Bridgerton új spin-off sorozata, amely a család matriarchájának, Violet Bridgertonnak a fiatalkorát mutatja be. A Netflix és a Shondaland közös produkciójában végre kiderül, hogyan kezdődött Violet és későbbi férje, Edmund Bridgerton szerelme, amelyből a nézők által jól ismert nyolc Bridgerton testvér született.

Ruth Gemmell as Violet Bridgerton, Adjoa Andoh as Lady Agatha Danbury
Ruth Gemmell mint Violet Bridgerton és Adjoa Andoh mint Lady Agatha Danbury - A bridgerton család új spin-offjában Violet szerelmi történetét láthatjuk.
Forrás: Entertainment Pictures/Northfoto

Új Bridgerton spin-off készül: Violet szerelmi története kerül a középpontba

A Bridgerton család története nem ért véget sőt, a Netflix most egy újabb romantikus fejezettel bővíti a népszerű sorozat univerzumát. A készülő limitált sorozat Violet fiatalkorába repíti vissza a nézőket, és bemutatja, hogyan szeretett bele a későbbi Edmund Bridgerton vikomtba.

A hír a legnagyobb Bridgerton-rajongókat biztos felvillanyozta, sokan megszerették a család összetartó, romantikus édesanyját. Violet ugyanis mindig hitt az igaz szerelemben, és gyermekeit is arra biztatta, hogy ne pusztán társadalmi elvárások alapján válasszanak párt.

A készülő produkció a korábbi előzménysorozat, a Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet nyomdokain halad majd, amely szintén egy már ismert szereplő múltját és szerelmi életét állította a középpontba.

Ki játszotta Violet Bridgertont az eredeti sorozatban?

A Bridgerton család özvegy vikomtnéját az eredeti Netflix-sorozatban Ruth Gemmell alakítja. Violet karaktere az évadok során egyre nagyobb figyelmet kapott, a negyedik évadban pedig saját romantikus vágyai is hangsúlyos szerephez jutottak.

Ruth Gemmell és Daniel Francis A Bridgerton családban.
Ruth Gemmell és Daniel Francis A Bridgerton családban.
Forrás: Entertainment Pictures

Az új sorozat azonban jóval korábbra nyúlik vissza, és azt az időszakot mutatja be, amikor Violet még csak ismerkedett a szerelemmel. Arról egyelőre nem érkezett hivatalos információ, hogy ki alakítja majd a fiatal Violetet és Edmund Bridgertont.

Shonda Rhimes is dolgozik A Bridgerton család spin-off sorozatán

Az új romantikus dráma mögött ismét a Bridgerton-univerzum egyik legfontosabb alkotója, Shonda Rhimes áll. Nicholas Nardinivel közösen írja a forgatókönyvet, emellett mindketten showrunnerként és executive producerként vesznek részt a munkában.

A produceri csapathoz csatlakozik Tom Verica, aki korábban rendezőként dolgozott a Bridgertonon, valamint Betsy Beers is.

Rhimes számára ráadásul nem ismeretlen terep a sorozat világának kibővítése. Ő alkotta meg az Emmy-díjas Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet című előzménysorozatot is, amely bebizonyította, hogy a mellékszereplők múltja önálló történetként is képes meghódítani a közönséget.

Már az ötödik és a hatodik évad is biztos: így folytatódik A Bridgerton család

Miközben Violet fiatalkori románcának feldolgozása készül, Londonban már javában zajlanak az eredeti sorozat ötödik évadának forgatási munkálatai.

A Bridgerton család 5. évadának középpontjában Violet visszahúzódó harmadik lánya, Francesca Bridgerton áll majd, akit Hannah Dodd alakít. A történet ezúttal a második esélyről szóló szerelemre helyezi a hangsúlyt: Francesca életében fontos szerepet kap a merész örökösnő, Michaela, akit Masali Baduza formál meg.

A rajongóknak ráadásul a hatodik évad miatt sem kell aggódniuk: a Netflix már 2025 májusában zöld utat adott a folytatásnak. A fiatal Violet történetének premierdátumát egyelőre nem jelentették be.

A Bridgerton család eddigi évadainak törétnete:

  • 1. évad: Daphne Bridgerton és a fess Simon Basset, Hastings hercege egy megrendezett udvarlással próbálják megvezetni a londoni elitet, ám a tettetett vonzalom hamar valódi, szenvedélyes szerelemmé alakul. (8 epizód)
  • 2. évad: a legidősebb testvér, Anthony Bridgerton elhatározza, hogy észérvek alapján választ feleséget, ám terveit teljesen felborítja a kiszemeltje makacs és védelmező nővére, Kate Sharma iránti mindent elsöprő vonzalma. (8 epizód)
  • 3. évad: a régóta titokban szerelmes Penelope Featherington úgy dönt, túllép a viszonzatlan érzésein és férjet keres, miközben Colin Bridgerton felajánlja neki a segítségét, ám a leckék során ráébred, hogy valójában többet érez a lány iránt barátságnál. (8 epizód)
  • 4. évad: a szabad szellemű Benedict Bridgerton makacsul kerüli a házasság gondolatát, mígnem édesanyja álarcosbálján találkozik egy rejtélyes, ezüstruhás hölggyel, Sophie Baekkel, aki teljesen elrabolja a szívét. (8 epizód)
  • Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet: ez az előzménysorozat a fiatal Sarolta királyné és György király házasságának kezdetét, mély szerelmét és a király mentális betegségével való küzdelmét mutatja be, amely megváltoztatta a londoni elitet. (6 epizód)

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