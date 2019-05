Marton Adri egy csodás szerelmi vallomást tett közzé közösségi oldalán.

Idén ünnepli 10. házassági évfordulóját Marton Adrienn és férje, Edvin Marton. Két közös gyermekük van, Nagyobbik fiuk, Maxim 10, a kisebbik, Noel pedig 8 esztendős. A házaspár ennyi idő elteltével is ugyanúgy szereti egymást, mint házasságkötésük napján. A csinos sztáranyuka most a közösségi oldalon keresztül egy szerelmi vallomást is intézett férjéhez.

„Edvin Marton, csakhogy tudd, nemcsak hegedülésben vagy menő. Nem sejtettem anno, amikor még randizunk, hogy milyen férj, vagy apa lesz. Nem tudtam, hogy amikor majd előállok azzal, hogy szeretnék önmegvalósítani, akkor csitít, vagy támogat. Nem tudtam, hogy amikor a munkám 2 hétre külföldre szólít, akkor hogy bír majd a gyerkőcökkel. Edvinnek sok-sok erénye van. Viszont 2 tulajdonságát kiemelném: Feltétel Nélküli Szeretet - a szó szoros értelmében. Nem gondolkodik benne, hogy mit jelent ez a 3 szó. Inkább megteszi. Sosem ítélkezik. Megengedi nekem, meg a gyerekeknek is, hogy olyanok legyünk, amilyenek Mi szeretnénk lenni és ne olyanok, amilyennek Ő alakítana minket. Fontosnak éreztem leírni, hogy amikor szenvedéllyel csinálom nap mint nap a munkám, abban az Ő lénye és támogatása van benne."