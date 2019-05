Hosszú Katinka egy interjúban mesélt élete nehéz időszakairól.

Hosszú Katinka az Origónak adott egy hosszabb interjút, amelyben élete nehéz időszakairól, mélypontjairól is vallott. Az egyik ilyen a londoni olimpia volt, ahol csupán a negyedik helyet szerezte meg 400 vegyesen.

„A londoni olimpia életem kudarca. Sokan erre azzal jöttek, hogy ugyan már, negyedik lettem az olimpián, hogy mondhatok ilyet, csak hát én nyerni mentem oda is, 400 vegyesen vezettem a világranglistát előtte. Az bántott a legjobban akkor, hogy nem tudtam megmutatni, mire vagyok képes, hogy mennyit készültem. Egyszerűen betojtam attól a lehetőségtől, hogy "most, vagy soha", a legjobb korban, 23 évesen ott vagyok, és megnyerhetem az olimpiát. Emiatt nem tudtam koncentrálni arra, amit csinálok, közel sem voltam a maximumomhoz. Aztán amikor elúsztak mellettem ketten, rögtön azon agyaltam, hogy már nem is vezetek, és mihez kezdjek egy bronzéremmel."

Katinka elárulta azt is, legalább 2024-ig úszni szeretne.

„Egyáltalán nem érzem azt, hogy jövőre nekem elég lesz ebből. Imádom csinálni, lejárni edzésre, mindent. Nem azt mondom, hogy ugyanazokban a számokban fogok úszni, mint most, de ki tudja? Rio után is el akartam engedni a 400 vegyest, aztán mégsem így történt. Csak akkor hagynám abba 2024 előtt, ha gyerekem születne, viszont ez most nem aktuális."

