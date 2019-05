Pécsi Ildikó betöltötte a 79. életévét, ám a nagy ünneplés elmaradt. A művésznő elárulta, hogy ez élete legszomorúbb születésnapja.

Pécsi Ildikó és volt menye, Pártos Csilla között évek óta pereskedés folyik, ami mindkettőjük életét megnehezítette. A művésznő a munkáira sem tudott emiatt koncentrálni, de a születésnapja sem telt ünnepi hangulatban. Mindezek mellett ráadásul a férje is betegeskedik.

„Sok nagyon boldog évfordulóm volt már, ez a mostani cseppet sem az. Ha ma kívánhatnék valamit, az az lenne, hogy Lajosom legyen sokkal jobban, mint ahogy most van” – mondta a Borsnak Pécsi Ildikó, aki egyedül ünnepelte a születésnapját.

Egyedül vagyok most itthon, de nincs is igazán mit ünnepelnem. Csak reménykedem, hogy kapunk még időt Lajosommal, hogy legyenek még boldog perceink. Az éveim számát nem számolom, matekból egyébként is gyenge vagyok, de az biztos, hogy 1940-ben születtem, remélem, megérem a nyolcvanat. Nem túlzok, ha azt mondom, ez életem legszomorúbb születésnapja” – árulta el a művésznő, aki mégis részesült örömteli meglepetésben: Gödöllő polgármestere virággal köszöntötte. Pécsi Ildikó azt is elárulta, tervez-e valamit a következő kerek évfordulóra.

„Mindenki azt kérdezi, mit tervezek a jövő évi kerek évfordulóra. Sajnos nem tudok ennyire előre tervezni, de jó lenne egy nagy bulit csapni. Talán addigra vége lesz mindennek, ami most szomorúságot okoz nekünk” – mondta.