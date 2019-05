Sáfár Anikó színésznő bevallotta, lányában nyomott hagyott, hogy nem volt mindig vele.

Sáfár Anikónak mozgalmas és izgalmas élete volt, rengeteg produkcióban szerepelt azután is, hogy megszületett a lánya. Ahová csak tudta, vitte magával Vikit, de az édesanyja is sokat vigyázott a kislányra.