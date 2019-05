II. Erzsébet elvesztette egykori házvezetőnőjét, akivel nagyon jó kapcsolatot ápolt: valószínűleg a protokollt megszegve részt vesz majd a temetésen.

A királynő egykori házvezetőnője, Annette Wilkin 72 évesen távozott az élők sorából. Évtizedekig volt a család szolgálatában, nagyon jó kapcsolatot alakított ki Erzsébet királynővel, aki mérhetetlenül szomorú a hűséges alkalmazott elvesztése miatt.

Valószínűleg a protokollt megszegve Annette Wilkin temetésén is részt vesz majd a királynő. A szabályok szerint általában nem jár búcsúztatókra, csupán képviselőt küld, aki a nevében lerója tiszteletét. Ebben az esetben azonban minden bizonnyal kivételt tesz majd Erzsébet, és személyesen is részt vesz a temetésen – írja a The Sun.