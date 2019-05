A szerda este történt tragédia mindenkit megrázott, Mága Zoltánt is megrendítette, ezért úgy döntött, hogy a következő koncertje bevételének egy részével segíti az áldozatok családját.

Heten már biztosan meghaltak a szerda este történt hajóbalesetben, 21 embert most is keresnek, heten pedig túlélték a tragédiát. Egy szállodahajó gyűrte maga alá a dél-koreai turistacsoportot szállító Hableányt, a baleset körülményeit hosszas vizsgálat fogja tisztázni. Az eset mindenkit megrázott, Mága Zoltánt is, aki úgy döntött, segít az áldozatok családjainak.

"A dunai hajókatasztrófa áldozatainak és árván maradt gyermekek megsegítésére ezúton ajánlom fel a 100 templomi jótékonysági koncertsorozat következő állomásának, a 2019. augusztus 21-én, Budapesten a Szent István téren rendezendő nagyszabású jótékonysági koncert bevételének egy részét. Aki szeretne ott lenni a koncerten és ezzel támogatásáról szeretné biztosítani a magyar és dél-koreai árván maradt gyermekeket, regisztráljon a magazoltan@magazoltan.com e-mail címen. Isten áldását kérem Önökre!" – írta a Facebook-oldalán a művész.