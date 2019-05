Xantus Barbara nem hitte, hogy vele ez megtörténhet, de váratlanul beleszeretett egy nála 16 évvel fiatalabb férfiba másfél évvel ezelőtt. Azóta boldog és elégedett.

Sosem gondolta volna Xantus Barbara, hogy megtörténik ez vele, de beleszeretett egy nála 16 évvel fiatalabb férfiba. A kapcsolatuk másfél éve tart, azóta boldog és elégedett az életével a színésznő, aki sosem szakítana a párjával a korkülönbség miatt.

"Igen, én is beleszerettem egy 16 évvel fiatalabb, ma 34 esztendős férfiba, de most elképzelhetetlen lenne számomra az, hogy a kora miatt szakítsak vele, mondjon bárki bármit is. Egyébként sem tudtam soha megjátszani magam, vagy hazudni. Ugyanakkor most is bátorságra volt szükségem ahhoz, hogy hat évvel a válásom, szinte teljesen függetlenül töltött időszak után, kétgyerekes anyaként belemenjek ebbe a kapcsolatba. Persze biztosan a párom is így volt vele. Mondhattam volna nemet, az csak rajtam múlt volna, de az igen az kettőnkön" – mondta a Story Magazinnak Xantus Barbara.