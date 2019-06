Singh Viki a mellei közé tetováltatott egy lótuszvirágot.

Singh Viki nemrég tetoválószalonban járt, és a közösségi oldalán meg is mutatta új szerzeményét. Egy visszafogott lótuszvirágot varratott magára, közvetlenül a mellei közé. Az aprócska minta most a követők számára is láthatóvá vált, az énekesnő ugyanis egy mélyen dekoltált felsőben fotózta magát.

A rajongók odáig voltak a képért, sokan nem is tudtak a tetoválásra koncentrálni.