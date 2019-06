Hódi Pamela a hétvégén barátnője esküvőjén járt szerelmével. A sztármami elkapta a menyasszonyi csokrot, ami azt jelenti a hagyományok szerint, hogy ő lesz a következő menyasszony.

Hódi Pamela és focista kedvese, Tóth Bence szerelme egyre erősebb. A pár már össze is költözött, a férfi pedig Pamela kislányával, Natival is nagyon jól kijön. Minden ideális ahhoz, hogy Bence hamarosan oltár elé vezesse a celebmamit. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy Pami barátnője esküvőjén még a csokrot is elkapta. Erről az eseményről ő maga posztolt videót közösségi oldalán.