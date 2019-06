Liam Gallagher őszintén vallott a függőségeiről: kokain helyett egyszer még a saját bőrét is felszívta.

Megdöbbentő dokumentumfilm készült Liam Gallagher életéről, amelynek címe As It Was. Az Oasis egykori énekese őszintén vallott benne a függőségeiről.

„A fellépések előtt ma már csak 2 gramm kokaint szívok, korábban nyolc volt az adag. Pikkelysömörben szenvedek, és az emberek sokszor azt hitték, a bőrömön kokain van. Hát, kipróbáltam, felszívtam azt is, de semmi hatása nem volt" – mondta el.

Gallagher nemcsak a drogok, hanem az alkohol rabja is, bevallotta azt is, hogy előfordul, hogy egy buliban harminc pohárral is legurít – írja a The Sun.