Trefil Edinát maga alá temette a gyász, végső elkeseredésében elhagyta az országot. Barátai, kollégái sem tudják, hogy hol van.

Bács Ferenc özvegyét, Trefil Edinát maga alá temette a gyász. Az asszony elhagyta az országot, mert már dolgozni sem tud. Az egyedüllétbe menekült, a mobilját kikapcsolta, senki sem tud róla semmit.

"Edina most valóban nem elérhető, nincs jó állapotban, próbálja feldolgozni a férje halálát. Ez nem lesz könnyű, hiszen imádták egymást, minden szabadidejüket együtt töltötték. Úgy tudom, az országot is elhagyta, és csak augusztus végén, szeptember elején tér vissza a munkába is" – mondta el a Ripostnak Edina egyik ismerőse.