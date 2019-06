II. Erzsébet királynő hivatalos születésnapját ünnepelte a királyi család és egész Anglia. A szülés óta itt jelent meg először Meghan hercegné. A rajongók szerint borzalmasan festett, most az is kiderült, hogy miért.

A rajongók szerint borzalmasan festett Meghan hercegné, aki most először jelent meg nyilvánosan a szülés óta. Számos kommentelő azt írta, hogy úgy nézett ki, mintha akkor ébredt vagy éppen sírt volna. A királyi család egyébként II. Erzsébet királynő hivatalos születésnapját ünnepelte, de Fülöp hercegnek is most volt a 98. születésnapja.

Az Express cikke szerint Sussex hercegnéje azért tűnhetett fáradtnak, mert éjszakánként ő kel fel a kis Archie-hoz. Édesanyja, Doria Ragland ugyanis már visszautazott Amerikába, dadus segítségét pedig egyelőre nem veszik igénybe.