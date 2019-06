Sirokai Diána számára érthetetlen, miért zavarja az embereket a Nike plus size próbababája.

A Nike üzletében új próbababa jelent meg, méghozzá egy molett alkatú. Habár sokan üdvözölték az újítást, rengeteg ember negatívan fogadta. Nagy port kavart az ügy, többen is elmondták véleményüket a dologról itthon is – köztük DopeMan –, és persze a leghíresebb magyar plus size modell, Sirokai Diána is.