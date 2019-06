Demcsák Zsuzsa játékostársa, Kandász Andrea volt az anyakönyvvezető a műsorvezető villámesküvőjén Srí Lankán. A frigy ugyan nem hivatalos, de Kandász szerint az ifjú férj és a feleség is nagyon komolyan gondolja a dolgot.

Demcsák Zsuzsa mindenkit megdöbbentett, amikor az Ázsia Expressz második évadának forgatása közben férjhez ment Srí Lankán egy indiai származású férfihoz. A műsorvezető a forgatások befejeztével nem utazott haza a gyerekeihez, hanem rögtönzött nászútra utazott kedvesével. A TV2 szuperprodukciójában Kandász Andrea volt Zsuzsa játékostársa. A Borsnak elmondta, ő hogy látta kívülről a nagy szerelmet:

"Én adtam össze őket! Egy szállodai szobában történt, ahogy annak lennie kell, volt jegygyűrű, virág és egy pár, akik szerelmesek egymásba. Természetesen vacsora is, de azon már nem voltam ott. Ők ezt nagyon komolyan gondolták, készültek rá. Krishan vette a gyűrűket. Mindenképpen meg akarták pecsételni a szerelmüket. Elgondolkodtam, mi az, hogy férj, feleség? A mi kultúránkban úgy működik, hogy bejelentkezel a vallásod szerint a paphoz, aki összead benneteket. Vagy ő, vagy az anyakönyvvezető. A hinduknál nem tudom, hogy van, de a világ sok kultúrájában a házasság két ember közötti fogadalom, amihez nem feltétlen kell, hogy az egyház vagy az állam hozzájáruljon. De általában van egy ember, aki felteszi a kérdést, hogy igen vagy nem? Ez esetben én voltam az. Ők egymásnak fogadtak örök hűséget, ami szerintem teljesen jó. Hogy hogyan folytatódik, az már az ő dolguk. Semmiképpen nem vicc, de nem is hivatalos. A leállás alatt ismerkedtek meg, aztán folytatódott a játék, és ott már találkozhattak egymással. Azt mindenki maga döntse el, hogy mit gondol házasságnak. Egy csomó ember él együtt úgy, hogy nem voltak se templomban, se anyakönyvvezetőnél. Mások Las Vegasban fogadnak örök hűséget egy kis kápolnában a buli hevében. Ez mindenkinek a maga dolga. Azt Zsuzsa is elmondta, hogy nem volt hivatalos az esküvő, mert Krishan gyászol."

Zsuzsa imádja újdonsült férjét, és a lapnak Kandász Andrea is megerősítette, hogy Krishan tényleg kivételes férfi:

"Az biztos, ez a fiú tényleg nagyon helyes. Tanult, kiegyensúlyozott, kedves, pozitív személyiség. Jó kisugárzással megáldott ember."