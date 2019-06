Az X-Faktor sztárja, Mata Ricsi jelenleg szobafestőként dolgozik.

Mata Ricsit 13 évesen Az ének iskolája című tehetségkutatóban ismerte meg az ország, majd később az X-Faktorban egészen a döntőig menetelt. A tehetséges fiú azóta elhagyta a szülői házat, és rajongóihoz, Maglódra költözött. Most a Borsnak elárulta, egyelőre nem tud az éneklésből megélni.

„A tévés szerepléseim után nagyon sok felkérésem volt évekig. Félmilliót is megkerestem, de mivel kiskorú voltam, nem az én kezemben landolt a pénz, amivel nem is lett volna baj, ha azért érzékelek belőle valamit. Például azt, hogy ha hazaérek, van ennivaló, meg hasonlók. De nem szeretnék a múltban vájkálni, vagy a szüleimet megsérteni. Elköltöztem, és nagyon jó döntés volt. (...) Egy éve elkezdtem egy sulit, és nemrég meg is kaptam a bizonyítványom. Szobafestő-mázoló lettem, és el is helyezkedtem. Szeretem ezt a munkát, és szeretnék vele egy biztos egzisztenciát teremteni magamnak.”