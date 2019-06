Még a rajongók szerint is átlépett egy határt Lady Gaga: egy nős férfit csókolt meg a színpadon.

Már így is elég sokan támadják Lady Gagát, meg vannak ugyanis győződve róla, hogy miatta szakított Bradley Cooper gyermeke anyjával, Irina Shaykkal. Most pedig másoknál is betelt a pohár, szerintük ugyanis az énekesnő botrányosan viselkedett legutóbbi fellépésén.

Brian Newman énekessel adott elő közösen egy szerelmes dalt, majd a produkció végén odahajolva a férfihoz adott neki egy csókot. Bár az egész valószínűleg csak színjáték volt, sokakat felbosszantott, hogy a férfi nős...

A jelenetet megnézheted a Daily Mail oldalán!